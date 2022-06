Wil Elon Musk echt van Twitter af of is het hem om iets anders te doen?

Het Twitteraccount van Elon Musk. Beeld Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dat staat in een nieuw document dat Elon Musk maandag heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Daarin benadrukt de ondernemer ook het recht te hebben om geheel van de overname van Twitter af te zien. Het gedoe over het percentage nepaccounts bij Twitter begon vorige maand, volgend op het nieuws in april dat Musk 44 miljard dollar overheeft om het sociale netwerk helemaal over te nemen.

Musk zette die deal toen plotseling op de pauzestand. Dat deed hij omdat hij meer duidelijkheid wil over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst. Musk wil dat Twitter bewijst dat van alle Twittergebruikers minder dan 5 procent bots zijn, zoals het bestuur van Twitter beweert.

Dat het bedrijf nog altijd geen gehoor heeft gegeven aan zijn verzoek ziet Musk als een poging hem te dwarsbomen en de kwestie te verdoezelen, zo staat in de verklaring van de zakenman. Het is, na zijn eerdere opmerkingen op Twitter zelf, voor het eerst dat Musk zich via officiële juridische wegen over de kwestie uitlaat.

Musk wil overnameprijs omlaag krijgen

Analisten vermoeden al een tijdje dat het Musk mogelijk te doen is om de overnameprijs omlaag te krijgen. Weliswaar lukte het Musk om investeerders te vinden om hem te helpen bij het kopen van Twitter, maar nog altijd hikt ’s werelds rijkste persoon tegen het bedrag aan, aangezien zijn vermogen vooral bestaat uit aandelen in onder meer autofabrikant Tesla en niet uit contanten. Sinds april zijn de koersen van techaandelen hard onderuit gegaan, inclusief die van Twitter. Dat betekent dat het bedrag van 44 miljard veel te hoog zou zijn gemeten naar de actuele waarde. Reden genoeg dus voor Musk om er onderuit te willen.

Twitter zelf gaat er echter nog altijd van uit dat de deal gewoon doorgaat, heeft het bedrijf gezegd in een verklaring. Ook zegt Twitter zich aan alle gemaakte afspraken te houden en de nodige informatie met Musk te delen. Het is ondenkbaar dat Twitter zal instemmen met een ontbinding van de afspraken.

Ook in Texas zijn vragen

Overigens is de Tesla-topman niet de enige die meer wil weten over de hoeveelheid nepaccounts op Twitter. Volgens The Wall Street Journal heeft een openbaar aanklager in de Amerikaanse staat Texas een onderzoek aangekondigd met min of meer dezelfde vraag. Twitter zou mogelijk bepaalde lokale regels overtreden, vandaar dat de aanklager het bedrijf om informatie heeft gevraagd.