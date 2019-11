Wijnaldum fel over racisme: ‘Dat mag niet worden geaccepteerd in Nederland’

In 2014 ontstond er ophef over de reacties op deze selfie van de Oranje-selectie. Onder de op sociale media geplaatste foto verschenen tal van racistische opmerkingen. Beeld Voetbalzone

Fel, emotioneel en geschokt reageerde middenvelder Wijnaldum maandag tijdens de persconferentie voor de afsluitende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, dinsdag in Amsterdam. ‘Het kwam heel hard aan. Ik had niet verwacht dat dit gebeurt in Nederland. Maar het gebeurt toch.’ Hij veroordeelde de bagatelliserende reacties van de trainer van Den Bosch en de club zelf.

Weliswaar heeft ook Wijnaldum onder foto’s van donkere spelers van Oranje op Instagram geregeld racistisch commentaar gelezen, maar dat is nog wat anders dan uitingen in een stadion. En bovendien is veel van dat gebral op social media afgestraft, omdat daders eenvoudig waren op te sporen.

‘Wat kun je doen als speler? Het is een maatschappelijk probleem’, aldus Wijnaldum. ‘Ik vind alleen dat wij als spelers elkaar moeten steunen. De politiek moet keihard optreden tegen zulke praktijken. Ik zag op foto’s ook een persoon die de Hitlergroet bracht. Hoe komt dat in je hoofd op om dat te doen? Zijn voorouders hebben gevochten voor zijn vrijheid. Dat is respectloos. Dit kan gewoon niet. Dat mag niet worden geaccepteerd in Nederland.’

Wijnaldum noemde hoge boetes als mogelijke straf, en oordeelde tevens dat het ophangen van camera’s om daders op te sporen een middel kan zijn om straffen te kunnen uitspreken. ‘Het zou goed zijn als de straffen zo zwaar zijn dat niemand het meer in zijn hoofd haalt. Er zijn genoeg statements gemaakt en niets is veranderd. Het wordt weggelachen.’

Wijnaldum zei dat hij van het veld zal lopen als hij zo was geconfronteerd met racisme als de speler van Excelsior. ‘Dan lopen we van het veld. Ik zeker. En ik zou wegblijven.’ Bondscoach Ronald Koeman is het daarmee eens: ‘Weggaan van het veld. Iemand moet het doen.’ Volgens Koeman is de tijd van praten een keer voorbij. ‘Ze zeggen altijd dat Nederland een veilig land is, maar dat is helemaal niet zo. Het gaat allemaal veel te makkelijk.’

Wijnaldum wees ook op het multiculturele karakter van het Nederlands elftal, sinds jaar een dag een kleurrijk gezelschap met wortels uit tal van landen. ‘Wij zijn een team. Wij kijken niet naar kleur. We spelen voor het volk, dat mag meegenieten van onze prestaties. We proberen de mensen te vermaken.’ Het is dan op zijn minst bitter dat ook supporters die zich racistisch uitlaten over donkere spelers staan te juichen bij succes.

In het verleden sprak Wijnaldum al geregeld over racisme, ook in Liverpool, waar hij voetbalt bij de houder van de Champions League. Hij was daarbij ook kritisch op de traditionele, geschminkte Zwarte Piet van het kinderfeest uit Nederland, volgens hem een symbool van onderdrukking en racisme. Op de vraag maandag wat hij vindt van Zwarte Piet, antwoordde hij kort: ‘Dat moet worden veranderd.’ Hij zou liever niet hebben dat supporters verkleed als Zwarte Piet naar het stadion komen, hetgeen in deze tijd nog weleens wil gebeuren. Dat is namelijk niet lollig of zo.

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdag in Noord-Ierland voor het EK van 2020.

Ophef rond reacties onder selfie De foto bovenaan dit stuk is een selfie uit het archief van Oranje, met Leroy Fer en Memphis Depay (beneden), Karim Rekik, Jetro Willems, Georginio Wijnaldum, Quincy Promes, Luciano Narsingh, Kenneth Vermeer en Gregory van der Wiel. De selfie stamt uit 2014. Onder de op sociale media geplaatste foto verschenen tal van racistische opmerkingen. Aanvoerder Robin van Persie in reactie toen: ‘We leven in 2014 en dat dit soort mensen nog een vrijbrief krijgt om dit soort reacties te plaatsen, daar word ik heel verdrietig van en met mij ook de jongens. Het is al de zoveelste keer dat dit gebeurt.’

