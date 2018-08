Wijkverpleging wil een einde maken aan vijfminutenregistraties die ‘een eigen leven zijn gaan leiden’

Wijkverpleegkundigen rond de tafel met staatssecretaris Martin van Rijn tijdens een bezoek in 2016. Foto ANP

In plaats daarvan krijgt iedere hulpbehoevende een eigen declarabel ‘zorgplan’, toegespitst op de individuele noden, wensen en mogelijkheden.

Hoewel de minutenregistratie officieel allang is afgeschaft wordt ze nog op grote schaal toegepast. Dit najaar gaan de zorgverzekeraars, de toezichthouder op de zorg NZA, patiëntenorganisaties, werkgeversorganisatie Actiz en de beroepsorganisatie van verpleegkundigen V&VN de boer op om de nieuwe werkwijze uit te leggen aan de werkgevers. Daarbij kunnen ze schermen met de goede ervaringen die zorgorganisaties als Meander in Limburg en De Vierstroom in Zuid-Holland hebben opgedaan met de nieuwe werkwijze. Het doel is dat de vijfminutenregistratie in 2019 helemaal is verdwenen.

‘Keukentafel’

In de wijkverpleging komt het zorgplan centraal te staan. Aan de ‘keukentafel’ maken de hulpbehoevende en de wijkverpleegkundige afspraken over welke zorg nodig is. Daarbij wordt ook gekeken naar de zelfredzaamheid en beschikbare mantelzorg. Zo nodig worden de huisarts en specialisten uit het ziekenhuis erbij betrokken.

Op basis van dit plan kan de zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. ‘Het verschil met eerdere pogingen om de administratieve lasten te verlichten is dat we het dit keer gezamenlijk hebben opgepakt. Dat maakt dat het een grotere kans van slagen heeft’, zegt Josefien Kursten, directeur regulering van de NZA.

Vasthouden aan ‘prikklok’

Rond de eeuwwisseling werd de vijfminutenregistratie landelijk ingevoerd. Deze landelijke verplichting is acht jaar geleden vervallen. ‘Den Haag’ heeft allang een andere werkwijze voorgesteld met een ‘zorgplan’, maar de werkgevers in de zorg houden nog steeds vast aan de ‘prikklok’. De veronderstelling is dat de verplichting nog bestaat voor het indienen van rekeningen bij de zorgverzekeraars.

Ook de zorgautoriteit NZA verwees naar de minutenregistratie als er geen andere afspraken waren gemaakt met de zorgverzekeraars. Die maakten geen haast met andersoortige afspraken, waardoor de minutenregistratie gewoon in stand is gebleven. Tot frustratie van de verpleegkundigen en verzorgenden: de registratie leidt tot veel administratieve rompslomp. Die zou een derde van hun werktijd vergen. De tijdsregistratie werd in de loop der jaren hét symbool van hinderlijke bureaucratie.

Jaren geleden was het al de bedoeling dat de zorgverzekeraars de zorg zouden vergoeden via individuele ‘zorgplannen’ voor hulpbehoevenden. Maar de vernieuwing kwam niet van de grond. Alle aandacht is de afgelopen jaren gegaan naar de reorganisatie van de zorg die het kabinet Rutte II per 2015 doorvoerde. Verzorgingshuizen sloten, de drempel voor verpleeghuizen is verhoogd. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen, bijgestaan door mantelzorgers en zo nodig zorg die de gemeente regelt. Als thuis medische zorg nodig is, wordt de wijkverpleging ingeschakeld.

‘Vijfminutenregistratie is eigen leven gaan leiden’

Door afspraken die het kabinet met huisartsen en ziekenhuizen heeft gemaakt, wordt de wijkverpleging steeds belangrijker. Er is een groot tekort aan deze gekwalificeerde zorgverleners. Daarom is het de hoogste tijd dat de tijdsregistratie nu echt wordt geschrapt, vinden de organisaties. ‘Schaarste leidt tot innovatie’, zegt Kursten van toezichthouder NZA. ‘De vijfminutenregistratie is een eigen leven gaan leiden. Daarom is het zo’n hardnekkig verschijnsel dat lastig blijkt af te schaffen.’ De NZA zelf zal de verwijzing naar de tijdsregistratie uit de voorschriften schrappen.