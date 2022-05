Wijkverpleging is een basisbehoefte die de overheid gewoon moet kunnen garanderen

De vraag wie voor vader of moeder moet zorgen, leidt binnen families steeds vaker tot grote hoofdbrekens. Aangezien niemand in kabinet of Kamer dat wil, is ingrijpen onvermijdelijk.

Het kan soms raar lopen. Nog niet eens zo lang geleden verkocht het tweede kabinet-Rutte de bezuinigingen in de langdurige zorg als een nationale mentaliteitsomslag. De verzorgingsstaat van de naoorlogse decennia werd vervangen door de ‘participatiesamenleving’ waarin een veel groter beroep zou worden gedaan op sociale netwerken: kijk eerst wat u zelf kunt regelen voordat u aanklopt bij de overheid.

Dat was geen lang leven beschoren. Regeringspartij PvdA trok er nog datzelfde najaar haar handen vanaf. Gemeenten - die het idee ‘aan de keukentafel’ moesten zien te verkopen - leerden dat de praktijk weerbarstig is. Een hogere financiële eigen bijdrage is tot daaraan toe, maar veel gezins- en familieverbanden zijn er simpelweg niet meer op ingericht om intensieve mantelzorg te geven aan oudere familieleden.

Van de participatiesamenleving is op het Binnenhof dan ook al jaren niets meer vernomen, maar via de achterdeur keert het thema nu toch terug aan vele keukentafels, zoals dinsdag bleek uit de zorgwekkende inventarisatie door deze krant: in de wijkverpleging groeien het personeelstekort en het aantal hulpbehoevende ouderen zo snel uit elkaar, dat steeds vaker nee moet worden verkocht. ‘Wie moet er voor vader/moeder zorgen’, is een vraag die in steeds meer steden en dorpen leidt tot snel oplopende spanningen tussen zorginstellingen, verzekeraars, gemeenten en familieleden.

Dat is in hoge mate het gevolg van politieke keuzes. Van het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen tot de beslissing om de zorgverzekeraars ook in de wijken de regie te geven, een proces dat enerzijds leidt tot constante druk op de kosten en anderzijds tot bizarre bureaucratische eisen aan de verzorgenden. Per achturige werkdag wordt een vol uur besteed aan administratie om de zorg te verantwoorden.

Er zijn allerlei historische redenen die kunnen verklaren hoe het zover is gekomen, maar één ding is zeker: van de twintig fracties in de Tweede Kamer is er niet één die het wenselijk vindt dat goede wijkverpleging kennelijk niet meer geldt als een basisbehoefte die in geval van nood altijd geleverd moet kunnen worden.

Dat alleen al zou genoeg moeten zijn voor een fundamenteel debat over de herijking van het stelsel: hoeveel zorg moet in elk geval gegarandeerd zijn en hoe kan dat het beste worden georganiseerd? Dan zijn we misschien nog net op tijd klaar voordat de grootste vergrijzingsgolf het land overspoelt.