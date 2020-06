‘Wij zijn de niet-vertegenwoordigers van kroongetuige Nabil B.’

Kroongetuige Nabil B. van het liquidatieproces Marengo heeft Peter R. de Vries gevraagd zijn belangen te behartigen. Maar het Openbaar Ministerie dwarsboomt dat, stelt de misdaadjournalist. Wat is het probleem?

Al maanden zit Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, zonder advocaat. Zijn eerste raadsman werd doodgeschoten, diens anonieme opvolgers stopten uit veiligheidsoverwegingen of om botsende karakters. Dan moet Peter R. de Vries het maar doen, vindt B. Na gesprekken op een geheime locatie is de misdaadjournalist daartoe bereid. Gratis. Samen met goede vriend en strafpleiter Peter Schouten uit Breda, omdat De Vries zelf geen advocaat is.

Waarom wil Peter R. de Vries dit doen?

Hij kan zo’n verzoek niet weigeren, zei de misdaadjournalist donderdag op een persconferentie. Daarvoor had hij zoals gebruikelijk een Engelse omschrijving paraat: All that’s necessary for the triumph of evil, is good men do nothing… Oftewel: ‘Nee is geen optie. Als ik niet thuis geef, zou ik mezelf niet meer recht in de spiegel kunnen aankijken.’

Ook zegt hij een signaal te willen afgeven aan degenen die Nabil B.’s broer in 2018 en raadsman Derk Wiersum in 2019 hebben vermoord. Zo’n misdrijf mag niet lonend is: ‘Anderen nemen altijd hun plaats in.’

En als je dit anoniem doet, voegt Peter Schouten toe, geef je aan dat je geïntimideerd bent door de schietpartijen. Dat is een slecht signaal, vandaar de persconferentie.

Wat vindt het Openbaar Ministerie hiervan?

Dat is wel een dingetje. De Vries nam bijna een halfuur de tijd om uit te leggen dat het OM gesprekken tussen hem en de kroongetuige aanvankelijk faciliteerde, dat de NCTV (de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) hulp zou bieden met de beveiliging van beide Peters, dat de NCTV vervolgens niet thuis gaf, dat het OM het honorarium van Schouten te hoog vindt, dat het OM zei: ‘we betalen geen gevarengeld’, dat Schouten helemaal niet om gevarengeld had gevraagd, dat ineens de verantwoordelijk functionaris voor B.’s detentie kritiek had op het plan om De Vries tot vertrouwenspersoon te benoemen en dat, ten slotte, het OM het zelf bij nader inzien ook niet zo’n goed idee vindt, een journalist die toegang heeft tot een vertrouwelijk strafdossier.

Ook Advocaat Nico Meijering, die andere verdachten in het liquidatieproces Marengo bijstaat, zei vorige week op een zitting dat een juridisch adviseur die kroongetuige Nabil B. wil bijstaan, buiten het Marengoproces moet worden gehouden. ‘En anders gaat hij ons op zijn weg vinden.’

Donderdagmiddag, tijdens de persconferentie van de beide Peters, verscheen ineens een formele verklaring op de website van het Openbaar Ministerie: ‘Het OM kan aan iemand die geen advocaat is, niet dezelfde privileges toekennen als aan een rechtsgeleerd raadsman.’

Strafrechtadvocaat Peter Schouten tijdens de persconferentie. Beeld ANP

Is dat zo?

Als kroongetuige en verdachte heeft Nabil B. recht op twee advocaten, zo heeft het OM volgens raadsman Peter Schouten aan hem laten weten. De constructie dat een advocaat wordt bijgestaan door een vertrouwenspersoon – die ook toegang heeft tot bijvoorbeeld een zwaarbeveiligd deel van de gevangenis – kent de wet niet. Er zijn dus geen regels voor. Het probleem is volgens juristen dat een vertrouwenspersoon geen beroepsgeheim heeft.

Peter R. de Vries heeft die rol van vertrouwenspersoon tijdens strafprocessen echter al vaker vervuld. Zo was hij dat voor de zussen Holleeder, voor de familie van Nicky Verstappen, voor de nabestaanden van Marianne Vaatstra en in de zaak Tanja Groen. Hij werd daarbij door OM en politie erkend als vertrouwenspersoon en woordvoerder van de familie. Op vragen over de dubbelrol vertrouwenspersoon-journalist, antwoordde De Vries tijdens de persconferentie dat hij in die dubbele functie vaak geconfronteerd is ‘met vertrouwelijke informatie waar jullie de krant onmiddellijk mee zouden openen, maar ik ben daar altijd prudent mee omgegaan’. Advocaat Schouten zegt een brief te hebben waarin het OM onderschrijft dat De Vries zijn afspraken altijd is nagekomen.

Waarom zou die constructie in het Marengoproces dan niet kunnen?

Advocaat Schouten denkt dat de werkelijke reden waarom het OM zo moeilijk doet over Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon, ‘omdat Peter een pittig mens is, en het OM veel fouten heeft gemaakt’. Daarmee doelt hij op de behandeling en nazorg van de familie van kroongetuige Nabil B., die ernstig tekort zou schieten. Eerder werd al bekend dat de beveiliging van de doodgeschoten broer van Nabil nagenoeg had ontbroken, en werd het OM bekritiseerd omdat het publiek had gemaakt dat een kroongetuige belastende verklaringen over mede-verdachten had afgelegd, zonder dat het zich eerst had bekommerd om de veiligheid van diens familie en tegen de wil van de kroongetuige zelf. De slechte nazorg voor zijn familie frustreert Nabil zozeer, dat zijn relatie met het OM op zijn zachtst gezegd niet de allerleukste is. Het OM, zo vermoeden beide Peters, heeft er alle belang bij om die ellende niet te delen met zo’n mediaman als Peter R. de Vries.

Hoe moet dat nu verder?

‘Wij spreken hier namens de kroongetuige, maar formeel zijn wij de niet-vertegenwoordigers van Nabil B’, zegt Peter Schouten, die constateert dat de onderhandelingen met het OM in een impasse zijn beland. De Vries en Schouten weigeren zich terug te trekken zolang de kroongetuige een beroep op hen doet, en het OM weigert zijn schriftelijke weigering toe te lichten. Ondertussen weigert de kroongetuige verdere medewerking aan het Marengoproces. Met al deze weigeraars is het afwachten voor wie uiteindelijk de druk te groot wordt. Het OM staat onder druk van de rechtbank, die heeft bevolen deze impasse snel op te lossen. En de kroongetuige en beide Peters? Die hebben feitelijk niets te verliezen.