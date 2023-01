Wij voeren een strijd tegen het water, maar het water voert geen strijd met ons.

Van bovenaf gezien, op satellietfoto’s, is Nederland niet meer dan aangeslibd terrein. Het leven trekt zich er terug achter dijken en houdt daar wat arrogant stand, het is halfland, maar dat zie je niet vanaf de grond.

Oom Henk staat in het winterbed van de Waal nu het nog kan. Morgen, zegt hij, is ook dit weggetje verdwenen alsof het nooit bestond. Onverschillig en kalm neemt de rivier haar uiterwaarden in. Alleen als het water dicht bij de huizen komt, staat het in de krant.

Henk Verkaart woonde tien jaar buitendijks als vrij man, onder de blote hemel, in een tentje of een caravan. Hij verzamelde er zijn eten en zwom naakt in het water tot hij zo’n beetje 80 was. Nu is hij 83 en ‘geen tarzan meer’, dus maken we een tochtje naar het hoogwater, want ook hij wil het graag zien.

Er zijn er die hem een zwerver noemen, of een zonderling, anderen noemen hem een filosoof. Het neemt niet weg dat mijn oom de uiterwaarden heel precies kent, nog preciezer dan Rijkswaterstaat. Zij kijken naar de cijfers, hij naar de opvliegende grauwe ganzen en de fazanthaan die uit de bosjes rent. ‘Ja, het water gaat hoger komen dan Rijkswaterstaat voorspelt.’

De Waal stroomt een nevengeul in, bij Deest. Beeld Toine Heijmans

De uiterwaarden lijken de laatste Nederlandse wildernis: de natuur is er de baas. Toch is het vooral een bouwterrein. Sinds de Romeinen de Drususdam maakten in de Waal, ruim twee millennia geleden, is het beheersen van het water een Nederlandse specialiteit geworden, en inmiddels liggen de dijken stevig als een dwangbuis om de stroom.

Ook daardoor komt de rivier steeds hoger en om de doorstroming te bespoedigen, zijn nevengeulen uitgegraven, langsdammen gebouwd, kribben verlaagd. Hele en halve bossen zijn weggekapt om het water meer ruimte te geven. Ze noemen het ook wel ‘bouwen met de natuur’, een schitterende vondst, want wie kan daar nou tegen zijn?

Van elke vierkante meter uiterwaard bepaalt Rijkswaterstaat strikt wat er mag groeien en wat niet, dat is vastgelegd in een ‘vegetatielegger’ en een ‘beeldenboek’. Heel het buitendijkse gebied is opgeknipt in toegestane onderdelen: gras en akker, struweel, riet en ruigte. Natuur is mooi, maar het moet zich wel houden aan de norm die past bij onze manier van leven.

Maar net als oom Henk doet de rivier meestal wat je niet verwacht. Zodra de regels zijn bepaald, zijn zij alweer vertrokken.

Voor de tweede keer dit jaar komt het hoogwater te vroeg. Eerst met Kerst dan met Pasen, dat was altijd het ritme, ‘maar da’s verleden tijd’. Hoe meer de Waal tot voorspelbaarheid wordt gedwongen, hoe onvoorspelbaarder die werd.

De rivier werd groots verbouwd om het water af te voeren, maar komt steeds vaker droog te staan. Elders, in kantoren, is daar alweer een ‘systeembeschouwing’ over geschreven, maar het komt erop neer, zegt Henk, dat de stroom nooit doet wat je wilt.

Wij voeren een strijd tegen het water, maar het water voert geen strijd met ons.

Zo staan we op de veerdam van Druten, die bijna is ondergelopen. Dit hoogwater is geen echt hoogwater, het valt reuze mee, en toch komen de mensen kijken. Het is een van de laatste spektakels waar niemand werkelijk wat over te zeggen heeft.

Aan de andere kant van de winterdijk is recentelijk veel welvaart aangemeerd: nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen volgens de laatste mode met veel glas en antraciet, ze kwamen in de plaats van weiden en boomgaarden die minder opbrachten en zijn verkocht.

Daar pas valt op hoe laag dat land ligt, binnendijks. En het zal alleen maar zakken terwijl het water stijgt.

‘Jouw kinderen gaan nog meemaken’, zegt oom Henk, ‘dat alles hier onder water staat. Reken op het einde van deze eeuw. Want het is niet te beheersen, niet voor altijd.’

Dat zeker weten, is ook wat waard.