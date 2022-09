‘Wij hebben boerderijen gekocht waar de kinderen niet meer bij buren worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes, omdat men ze als verraders ziet’

Protesten tegen stikstofmaatregelen, met de omgekeerde vlag, in de Gelderse Vallei nabij Achterveld. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Geconfronteerd met het Arnhemse marktplein vol trekkers en boze boeren zwichtte gedeputeerde Peter Drenth. Het was maandag 14 oktober 2019 en de provincies hadden, een kleine vijf maanden nadat de Raad van State het stikstofbeleid had getorpedeerd, voortvarend de eerste plannen gepresenteerd om uit de dan nog prille crisis te komen.

Maar ze rekenden buiten de veehouders, die na de eerste grote protestactie op het Malieveld in Den Haag de smaak te pakken hadden. Ze bezochten met honderden tractoren provinciehuizen in het hele land. De boeren voelden zich niet gehoord in de provincieplannen, waarin ze hun uitbreidingsmogelijkheden zagen verdampen. ‘Intrekken, intrekken, intrekken’, klonk het voor het Gelderse provinciehuis. Na overleg besloot Drenth de regels tijdelijk op te schorten. Hij had, toen als voorzitter van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland, een spilfunctie in de regionale uitvoering van de stikstofplannen van de overheid.

‘Om tijd te kopen’ wilde hij de boeren tegemoetkomen, zei CDA’er Drenth destijds. ‘Want er is rust nodig in het landelijk gebied.’

Die gewenste rust is er nog altijd niet. En dan wil het dat bijna drie jaar later Drenths partijleider Wopke Hoekstra op zijn manier ook tijd wil kopen. In een geruchtmakend interview zei de CDA-voorman eind augustus dat het streefjaar 2030 voor het reduceren van de stikstof om de natuur te herstellen ‘niet heilig’ is. Drenth viel hem onmiddellijk bij. Hij deelt Hoekstra’s mening dat het zo niet verder kan, omdat het land op zijn kop staat: ‘Ik ben vooral blij met dit geluid, vanwege de onrust in de samenleving’.

Drenth staat aan het front van de stikstofcrisis. Gelderland heeft veruit de grootste opgave in het reduceren van stikstof die neerdaalt op kwetsbare natuur. Vooral vanwege de Veluwe ligt in deze provincie maar liefst 50 procent van het totale Nederlandse Natura 2000-oppervlak dat zwaar te lijden heeft onder stikstof. Met name door ammoniak die opstijgt vanuit de intensieve veehouderij. Met de portefeuilles landbouw, natuur en vergunningverlening viel Drenth medio 2019 automatisch ook het stikstofdossier ten deel.

Peter Drenth, gedeputeerde in Gelderland, verantwoordelijk voor onder meer landbouw. Beeld Kiki Groot

Rust heeft de gedeputeerde daarna niet meer gehad, vertelt hij nu in zijn kamer in het provinciehuis. Maar drieënhalf jaar sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State ligt ook de vraag op tafel: hoe voortvarend is men in Gelderland sindsdien bezig geweest met het terugdringen van stikstofneerslag op de natuur?

‘Laat ik het zo zeggen’, reageert Drenth. ‘Ik heb de afgelopen drieënhalf jaar alle beschikbare middelen besteed. 60 miljoen euro van onszelf, 20 miljoen van het Rijk. Ik heb geen probleem met opkoop. Ik heb problemen met boeren die gekocht willen worden, maar waar nog geen geld voor is. En omdat het me moeilijk wordt gemaakt door het Rijk.’

U zei eerder dat het goed is dat provincies belast zijn met de uitvoering van de stikstofmaatregelen. Waarom?

‘Iedereen noemt het een stikstofcrisis, maar het is een natuurcrisis. Het gaat niet goed met de natuur en de oorzaak is op veel plekken anders. De balans tussen economie en ecologie terugbrengen, vergt dan ook maatwerk. Dat kan de landelijke overheid niet. Er is kennis nodig van de natuurgebieden, die vaak het gemeenteniveau ontstijgen. Provincies verantwoordelijk maken, is dan logisch. Ik ken alle bestuurders in de 51 gemeenten van mijn provincie, en zij zijn onontbeerlijk bij de uitvoering.’

Wat hebben jullie de afgelopen ruim drie jaar samen bereikt in Gelderland?

‘In de maanden na de uitspraak van de Raad van State zijn we direct met beleidsregels gekomen om de stilgevallen vergunningverlening weer op gang te krijgen. Nog voor het Rijk erom vroeg. Maar we waren vergeten met de mensen buiten, de boeren, te praten. Dat was niet goed, zo doen wij dat hier niet in de provincie. Die regels hebben we toen even bevroren en zijn na overleg alsnog in werking getreden.’

Ze zijn wel eerst aangepast aan de eisen van de protestboeren, die hier in oktober 2019 voor uw deur stonden.

‘Ja, ja, ja… In het hele land zijn de beleidsregels aangepast, omdat iets was misgegaan met de definitie van latente ruimte (de stikstofruimte die een boer (nog) niet gebruikt, red.) Elke provincie had dit drie maanden later gerepareerd.

‘Vervolgens zijn we met het Gelders Maatregelenpakket Stikstof gekomen, waarmee we 7,5 kiloton stikstof gaan besparen. Dat is eenvijfde van het totale doel van de minister. Eigenlijk is ons stikstofbeleid heel basaal. Een: er moet minder stikstof uit stallen, uitlaten en schoorstenen komen. Twee: we moeten beter voor de natuur zorgen en die herstellen. Drie: als we nieuwe vergunning afgeven dan moeten we zeker weten dat emissies niet toenemen.

‘De gemakkelijkste maatregelen zijn we met de grote terreinbeheerders en waterschappen eerst gaan doen. Zoals op veel plekken kalk strooien in de natuur om de verzuring van de bodem door stikstof te verminderen.’

Dat is herstel, maar uiteindelijk moet er minder stikstof op de natuur terechtkomen.

‘We hebben al een half jaar duurzame proefstallen staan voor kalverhouders waar we meten hoeveel ammoniakuitstoot we reduceren. Er gaan subsidies richting boeren en bedrijven, zoals het koetoilet waarbij minder ammoniak vrijkomt doordat urine en mest van koeien niet samenkomt. We monitoren deze innovaties, zodat we middelen stimuleren die daadwerkelijk leiden tot stikstofreductie. Ook voor varkens investeren we in stallen van de toekomst. Dit is allemaal al buiten te zien.’

U noemt allemaal innovaties. Daar redden we het niet mee, zeggen deskundigen, en bovendien zijn rechters kritisch over de werking van veel systemen. In de Gelderse Vallei zitten 400 van de 700 kalverhouders in Gelderland, terwijl daar vanwege de overbelaste Veluwe praktisch geen plaats is voor veeteelt. Wat doet u daaraan?

‘Ook dat is gestart. We hebben een eigen uitkoopregeling voor de kalverhouderij. Wij hebben fysiek bedrijven gekocht. Er zijn stallen die al lang gesloopt zijn.’

Hoeveel?

‘Ik ben daar heel voorzichtig mee. Omdat het ongelooflijk ingewikkeld ligt. Wij hebben boerderijen gekocht waar de kinderen niet meer bij buren worden uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes, omdat men ze als verraders ziet. Het ligt echt gewoon extreem gevoelig in de sociale sfeer.’

Aantallen noemen ligt toch niet gevoelig?

‘In mei hebben we gemeld dat we vier bedrijven hebben gekocht. Er lopen meer gesprekken, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Het gaat in totaal om enkele tientallen bedrijven. Maar aantallen zeggen niet zo veel. Het gaat om de omvang van de bedrijven en nabijheid tot de natuur. Volgende maand komen wij met een eerste rapportage van wat tot nu toe is bereikt.’

Aantallen zeggen niet alles, maar tientallen op 700 kalverhouders – en dan zijn er nog varkens, kippen, melkvee, eenden en kalkoenen – klinkt niet als veel. Bent u tevreden met wat is bereikt in ruim drie jaar?

‘Ik zou harder willen. Ik merk dat mensen buiten, boeren en bedrijven, ook harder willen. Het grootste probleem is dat over veel basale dingen nog steeds geen duidelijkheid is en de regelingen nodeloos ingewikkeld zijn.’

Zoals wat?

‘De meeste onderhandelingen met boeren gaan niet zozeer over geld. Dat is een zakelijk verhaal, met een taxateur aan beide kanten en een onderhandeling tussen mijn mensen en de boer. Net zoals wanneer jij of ik een huis kopen. De discussie gaat vooral over hoe om te gaan met de complexe regels.

Beeld Kiki Groot

‘Neem een intensieve veehouder. Die heeft vaak mestsilo’s. Volgens de overheidsregels moet bij uitkoop alles worden opgeruimd. Maar als op hetzelfde bedrijf die boer iets anders gaat doen, dan wil hij die silo niet voor mest, maar bijvoorbeeld voor wateropslag gebruiken. Via de opkoopregeling moet ik eisen dat die silo toch wordt gesloopt, maar er moet wel weer een nieuw basin gebouwd worden. Daar gaat veel tijd in zitten.

‘Dit vloeit direct voort uit het land dat wij met elkaar hebben gecreëerd. Dat bol staat van de regels gemaakt vanuit wantrouwen. Wij allemaal: gemeente, provincies, Rijk. Terwijl als je verandering wilt, zeker in een transitie, dan moet je dingen anders doen dan je deed. Daar passen regels van nu niet bij.’

Noemt u eens zo’n regel waar jullie tegenaan lopen?

‘We willen allemaal meer dieren buiten, met genoeg grond om de eigen mest op kwijt te kunnen. Maar juist de regels die dit mogelijk maken, staan onder druk. Het is op dit moment gemakkelijker een natuurvergunning te krijgen voor een dichte megastal met luchtwassers, dan om meer koeien in de wei te krijgen. Wat we willen bereiken in de landbouw is vaak de moeilijkste stap voor boeren om te zetten. Bizar, maar dat is wat ik zie.’

De man achter de stikstofuitspraak bij de Raad van State, Johan Vollenbroek, ziet een andere oorzaak: de plannen van Gelderland zijn volstrekt onvoldoende om genoeg stikstof te reduceren. Jullie richten je te veel op innovatie en te weinig op uitkopen, wat volgens hem toont dat u bang bent voor boeren.

‘Ik ben helemaal niet bang. Ons plan duikt niet voor de landbouw. Volgens mij zijn wij ook de enige provincie die zo ver is met door Provinciale Staten vastgestelde plannen. Hooguit Brabant ligt op dezelfde route. Wij waren aan het uitkopen nog voordat het Rijk geld beschikbaar stelde. Het stikstofbeleid van de provincie is aanvullend op overheidsmaatregelen, maar terwijl ik als Gelderland bronmaatregelen heb genomen, heeft het Rijk dat nog niet gedaan. Dit laat zien dat wij innovatie niet zien als de toverdoos waardoor alles goed gaat komen. Ik zie het probleem niet, want wij gaan de doelstelling van 7,5 kiloton gewoon halen.’

Dan moeten al die innovatieve systemen doen wat ze beloven en alle grote stikstofuitstoters toehappen bij uitkoop.

‘Ik durf de bewering aan: als ik alle middelen had gekregen zonder al die extra beperkingen erop, dan waren we veel verder geweest. Ik heb geen probleem met het halen van doelen. Dat gaat lukken. Dat is echt het vraagstuk niet. Geef mij honderd kalverhouders die willen stoppen, geen probleem.’

Die waren er, maar dan wordt maar een handjevol uitgekocht.

‘Ja, omdat het geld op was.’

Jullie hebben net weer 257 miljoen gekregen van het Rijk.

‘Daarvan is maar een deel voor opkoop. En je hebt vast ook meegekregen dat er vanuit de Europese Commissie een probleem is met staatssteun. Zolang dit niet is opgelost, kunnen wij geen boer uitkopen.’

Aan de (boze) boer ligt het dus niet?

‘Er is geen weerstand tegen opkoop. De weerstand bij de boeren zit op het verhaal van onteigenen. Maar dat middel heb ik helemaal niet nodig.’

In een rapport in jullie opdracht schrijft Wageningen Universiteit dat gericht de grootste belasters van de natuur uitkopen het effectiefst is. Dat klinkt als: onteigenen is onontkoombaar.

‘Maar wacht even. Wat gebeurt er als ik ga onteigenen? Dat is een procedure van zeker vijf jaar. We kunnen niet vijf jaar wachten. En boeren zijn niet gek, hè. Een aantal piekbelasters komt hier gewoon aan de deur omdat ze willen onderhandelen.

‘Geloof mij: hier in het provinciehuis zijn we hard bezig om buiten beter uit de voeten te kunnen met de complexe voorwaarden. Want mensen bellen ons op: ik lees in de krant dat het geld er is, wanneer kunnen wij een deal sluiten? Dat is de praktijk.’