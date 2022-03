‘Wij gaan jaren van achteruitgang tegemoet. Dat is kennelijk wat wij Russen verdienen’

Russische politieagenten voeren een demonstrant af die meedoet aan protesten tegen de inval in Oekraïne, vorige week donderdag in Moskou. Beeld AFP

Maandag 7 maart, 19.50 uur

‘Mijn vrouw Anna en ik zijn zondag samen met een vriend naar een demonstratie in Moskou gegaan. We wisten niet precies waar het startpunt van de demonstratie was. We liepen een tijd rond om het beginpunt te vinden. Er is geen organisatie, geen leider die de massa kan leiden.

We namen de metro naar Ochotny Rjad, liepen over de Tverstraat, richting het Poesjkinplein. Er stonden overal politiebussen klaar, in lange rijen. De ordetroepen maanden iedereen door te lopen. Ze zien eruit als zwarte kosmonauten met hun grote helmen en pakken, meer robotten dan mensen. Het is beangstigend als ze in een groepje van drie zomaar op een jongen aflopen en hem meesleuren en afvoeren. Ze lijken zich niet te schamen voor wat ze doen. Ze volgen orders op. Doen hun werk.’

20.10 uur

‘Waarom we naar de demonstratie gegaan zijn? Ik hoopte dat door onze aanwezigheid de opkomst wat groter zou lijken, dat de wereld ziet dat niet heel Rusland slecht is. Eerlijk gezegd: mijn vrouw en ik zijn 40-plus, mijn vriend 50-plus, we hebben minder kans om meegenomen te worden. Soms deden we net alsof we daar liepen omdat we ergens naartoe moesten.

Jongeren lopen veel meer gevaar. Een student die gearresteerd wordt, kan zijn plek op de universiteit verliezen. Het is een reëel risico dat hij daarna in dienst moet en naar Oekraïne wordt gestuurd om te vechten. Die jongeren zijn echte helden. Ze verdienen het om niet beschaamd te hoeven zijn dat ze Rus zijn.

De opkomst bij de demonstratie kwam niet in de buurt van de aantallen die we in het verleden hebben gezien. Misschien verandert dat nog als er meer tekorten ontstaan in de winkels, maar de meeste mensen weigeren gewoon kritisch te denken. Ze zeggen: de president is onze leider, hij zal wel een plan hebben, hij weet meer dan wij, laat hem zijn werk doen.’

19.33 uur

‘De kinderen zijn nog wakker, dus het kan zijn dat er soms even pauzes vallen. Ik wil je vertellen wat het raarste gevoel is dat ik nu ervaar als ik door Moskou rijd of loop. Het lijkt alsof alle dingen die ik zie niet meer echt zijn. Dat het al indrukken zijn uit het verleden.

In het winkelcentrum zijn de etalages nog gevuld met mooie, kleurrijke, modieuze kleding, maar eigenlijk bestaan die winkels al niet meer. H&M is al dicht, andere ketens zullen snel volgen. Mijn zoontje is gek op Super Mario Lego. Hij volgt alle serienummers enzo, weet precies wanneer er iets nieuws op de markt komt. Ik heb hem verteld dat we in Rusland geen nieuwe Lego meer zullen zien.

Aan de rand van de stad staan nog overal bouwkranen, maar nu rijden we erlangs en weten we dat die gebouwen waarschijnlijk nooit meer afgebouwd zullen worden

Het valt natuurlijk in het niet met wat er gebeurt in Oekraïne, in Kyiv, in Charkiv. Maar als de Oekraïners standhouden en Poetin weten te weerstaan, kunnen ze hun steden weer opbouwen en hopelijk een normaal leven leiden. Dat verdienen ze ook echt.

Wij gaan jaren van achteruitgang tegemoet. Dat is kennelijk wat wij verdienen.’

Politiek verslaggever Frank Hendrickx, die tussen 2000 en 2004 correspondent was in Rusland, communiceert via een berichtenservice met de Rus Jevgeni (45), een verkoopmanager in Moskou. Hij vertelt over het dagelijkse leven in Rusland na het uitbreken van de oorlog met Oekraïne.