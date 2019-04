Wietexperiment begint pas in 2021 – als dit kabinet is uitgeregeerd

Uit de conceptuitwerking van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ blijkt dat de start halverwege 2021 verwacht kan worden. De ministers Bruins voor Medische Zorg (VVD) en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) stuurden dit voorstel donderdag naar het parlement.

Het gaat om het experiment met toegelaten cannabisteelt en -verkoop, dat in de kabinetsformatie van 2017 is afgesproken. Het is de bedoeling om teelt en verkoop uit de criminaliteit te halen. Of dat werkt, zal tijdens het experiment, dat vier jaar gaat duren, worden gemeten en geëvalueerd.

De ministers verwachten dat de wet die het experiment mogelijk maakt en de uitwerking in besluiten op 1 januari 2020 van kracht kunnen worden. Daarna kunnen potentiële telers zich melden. Na een selectieprocedure kunnen de telers onder staatstoezicht wiet gaan kweken.

Als die procedure is afgerond, is nog zeker een jaar voorbereiding nodig. ‘De verwachting is dat de voorbereidingsfase ten minste een jaar in beslag zal nemen’, schrijven Bruins en Grapperhaus. De telers hebben die tijd nodig om de teelt te beginnen en voldoende voorraad op te bouwen.

Dat betekent dat het experiment in de praktijk op zijn vroegst halverwege 2021 zal aanvangen. Tenzij het kabinet eerder valt, worden op 17 maart 2021 verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Als het experiment tijdens de kabinetsformatie nog niet begonnen is, zou een nieuw kabinet het alsnog kunnen torpederen.

D66 is vanouds sterk voorstander van gereguleerde teelt en verkoop van wiet, samen met GroenLinks, PvdA en SP. Het CDA, de CU, PVV en SGP zijn fel tegenstander. De VVD weifelt. De belangrijke nieuwe politieke factor, Forum voor Democratie, is voor het legaliseren van softdrugs.

In de kabinetsformatie gingen CDA, CU en VVD akkoord met het D66-voorstel, omdat de Tweede Kamer net voor de verkiezingen een initiatiefwetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66) had aangenomen. Volgens dat voorstel wordt de teelt en verkoop van hennep en hasj via een gesloten coffeeshopketen gedoogd. De Tweede Kamer ging met 77 tegen 72 stemmen akkoord. VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en PVV waren collectief tegen. Deze partijen hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Ook bestond de kans dat senatoren van vooral VVD en CDA niet volgens de partijlijn zouden stemmen. Door de afspraak in de kabinetsformatie is de behandeling van het voorstel in de Eerste Kamer stilgelegd.

Wietproef: de spelregels

Het kabinet wil maximaal tien henneptelers aanwijzen die gereguleerde wiet en hasj gaan leveren aan coffeeshops in maximaal tien gemeenten. Ze moeten minstens tien hennepvariëteiten kweken en aan strenge voorwaarden voldoen wat betreft de kwaliteit en veiligheid. Zo moeten ze de hennep naar de coffeeshops vervoeren in particuliere geld- en waardetransportwagens.

Een teler mag meerdere teeltlocaties hebben en hoeft niet per se gevestigd te zijn in een gemeente die meedoet aan het wietexperiment. Wel krijgen burgemeesters een belangrijke stem: als zij vinden dat de openbare orde en veiligheid door zo’n teeltlocatie onvoldoende is gewaarborgd, kunnen zij een negatief advies uitbrengen.

Als blijkt dat na een inhoudelijke en kwalitatieve beoordeling van de bedrijfsplannen meer dan tien telers in aanmerking komen voor het wietexperiment, zullen de ministers ‘een loting toepassen’. Het kabinet stelt geen eisen aan het THC- en CBD-gehalte, oftewel de werkzame stoffen van de cannabis. ‘We willen aansluiten op de bestaande praktijk’, aldus een woordvoerder van de minister. Bij een maximalisering van het THC-gehalte zou een zwarte markt kunnen ontstaan voor wiet met een hoger gehalte. Wel moet de wiet en hasj worden gecontroleerd in een laboratorium en moeten de gehaltes duidelijk op de verpakking staan.

Nu de spelregels bekend zijn, kunnen gemeenten zich na 23 april aanmelden voor het experiment. Het kabinet eist dat alle coffeeshops in zo’n gemeente meedoen en hun cannabis betrekken bij gereguleerde telers, mede om te voorkomen dat er twee handhavingsregimes in een gemeente ontstaan. Daarmee komt het kabinet niet tegemoet aan de wens van Amsterdam, dat slechts mee wil doen met een beperkt aantal coffeeshops.

Als een grensgemeente wil meedoen, moet het ingezetenen-criterium (geen verkoop aan mensen die in het buitenland wonen) onverkort worden gehandhaafd. In de andere gemeenten mag de burgemeester zelf beslissen of het ‘i-criterium’ wordt toegepast.

In het wietexperiment mogen coffeeshops maximaal een weekomzet aan cannabis op voorraad hebben. Dat is veel groter dan de maximale voorraad volgens het huidige gedoogbeleid: 500 gram. Coffeeshops moeten een kluis hebben om de hennepvoorraad veilig op te bergen. Ook moeten coffeeshopmedewerkers een cursus volgen om blowende klanten voorlichting te geven en te waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s.

Voor coffeeshops die meedoen, komt er een overgangsfase van een aantal weken van de huidige gedoogsituatie naar de experimenteerfase. ‘Het is namelijk niet realistisch voor coffeeshops om het assortiment in één nacht te moeten vervangen’, schrijven de ministers. ‘Daarnaast kan een overgangsfase ervoor zorgen dat klanten kunnen wennen aan het nieuwe aanbod.’

De Inspectie van Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op ‘de geslotenheid van de coffeeshopketen’ in de deelnemende gemeenten. Daarbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de achterdeur van de wietshops echt is gedecriminaliseerd en of de gereguleerde telers toch niet stiekem ook aan anderen verkopen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op gewasbescherming en voedselveiligheid.