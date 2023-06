Wielrenners klaar voor Tour de France • Veel regen, een wheelie en een minuut stilte tijdens ploegenpresentatie

Het Tourparcours dat het wielerpeloton de komende drie weken ligt te wachten, is anders dan in andere jaren:

• Verspreid over 21 koersdagen leggen de renners dit jaar in totaal 3.406 kilometers af. Er is geen eerste week om naar de topvorm te groeien: deze Tour is zwaar vanaf de eerste dag in het Baskenland.

• Het parcours kent vele beklimmingen: circa 70 stuks. Deze eeuw gingen de renners alleen in de Tour van 2020 meer meters omhoog: dit jaar is het aantal hoogtemeters 56.487.

• De Tour van dit jaar kent maar één tijdrit. Dat is er bovendien een die waarschijnlijk de Tour niet gaat beslissen met zijn 22,4 kilometer en één gemene helling. De rit tegen het uurwerk is de 16de etappe, een dag na de tweede rustdag en daags vóór de loodzware koninginnenrit naar de Col de la Loze in de Alpen.

• In totaal ligt de streep dit jaar vier keer op een bergtop. Vooral naar de aankomst van 9 juli kijken de liefhebbers uit: voor het eerst in 35 jaar wordt dan de Puy de Dôme beklommen, een berg met een Ventoux- en Alpe d’Huez-achtige uitstraling.

• Tussendoor lijken er vier á vijf kansen op een massasprint, al worden vlakke etappes in grote ronden de laatste jaren steeds vaker gewonnen worden door vroeg weggesprongen renners. Alleen de slotrit naar Parijs lijkt zeker voor de overgebleven sprintspecialisten, onder wie de Nederlanders Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.