Wielrenner Robert Gesink verlaat Tour de France al in derde etappe na val

Robert Gesink komt bij op een muurtje nadat hij in de derde etappe ten val is gekomen. Hij moest de Tour daarna verlaten. Beeld AFP

Gesink reed voor in het peloton dat de kopgroep van vijf renners binnen schootsafstand hield. Net voor de Nederlander verslikte oud-tourwinnaar Geraint Thomas zich in een verkeersdrempel. De Brit verloor de macht over het stuur en ging onderuit. Gesink kon hem niet meer ontwijken en klapte op zijn schouder tegen het asfalt.

Thomas kon na enige minuten met een van pijn verkrampt gezicht weer vertrekken. Gesink zat met zijn hoofd in zijn linkerhand te balen op een muurtje langs de weg. Zijn rechterarm had hij werkloos in zijn schoot liggen.

De Jumbo-Vismaploeg had het in de eerste etappe van de Tour ook al te verduren toen Tony Martin een fan niet meer ontwijken kon en in zijn val een groot deel van zijn ploegmakkers mee nam. Juist Gesink was er toen ongedeerd vanaf gekomen, omdat hij voor Martin reed op het moment dat het mis ging.

De 35-jarige routinier weet als geen ander dat valpartijen een even gevreesd als onvermijdelijk onderdeel van een grote ronde zijn. Hem overkwam het al vaker dat hij de Tour de France na een val moest verlaten, zoals in 2009, 2012 en 2017.