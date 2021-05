Wielerverslaggever Robert Giebels beleefde zijn eerste grote ronde: ‘Giro als inspiratie voor Tour’

Heeft Bernal te vroeg gepiekt of houdt hij stand?’ Beeld EPA

Eind vorig jaar verruilde je jouw functie als chef economie voor de sportverslaggeving. Hoe beviel dat, het volgen van zo’n grote ronde in het wielrennen?

‘Ik heb de eerste twee weken heel intensief achter de tv beleefd. De laatste week was ik in Italië. Dat wilde ik graag, omdat ik nog geen ervaring met een grote ronde had. Ik ga in de zomer de Tour de France doen. Dan wil je niet als een onbeschreven blad aankomen.’

‘Na twee weken leek de Giro al beslist: koploper Egan Bernal ging met twee vingers in de neus winnen. Maar de dag nadat ik in mijn auto was gesprongen om hierheen te gaan, kreeg hij een inzinking op de fiets. Dat was wel een godsgeschenk voor mij. Zeker de laatste twee etappes waren heel spannend. Had Bernal te vroeg gepiekt of houdt hij stand?’

Wat was het antwoord? Bernal gaat de slottijdrit met twee minuten voorsprong in.

‘Het antwoord ligt een beetje in het midden. Eigenlijk heeft zijn ploeg hem gered. Vooral Dani Martínez was als een engel voor hem, zei Bernal zelf. Ik kijk al heel lang naar wielrennen, maar ik heb nog nooit iemand zijn kopman zo hartstochtelijk zien aanmoedigen. Echt, alsof hij zo'n meelopende toeschouwer was. Martínez is als een schaduw bij hem gebleven, dus dat heeft Bernal heel erg geholpen. Waarschijnlijk raakte hij daardoor niet in paniek, toen hij zijn concurrenten bij hem weg zag rijden.’

‘Bernal heeft in die zin ook een beetje zichzelf gered, door niet zo zeer met het hart te rijden, maar meer met het hoofd. Overigens sprak ik net Bauke Mollema en die dacht dat het nog geen gelopen race was. De nummer twee Caruso heeft een goede tijdrit in de benen. Hij heeft wel echt een superdag nodig, en Bernal een hele slechte.’

Vanuit Nederlands opzicht was deze Giro niet hoogstaand. Wie waren lichtpuntjes voor jou?

‘Taco van der Hoorn won een etappe, en dat was eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Hij was echt de allereerste die op die dag het initiatief nam voor een ontsnapping. Daarvan bleef hij als laatste over, met een jagend peloton achter zich aan. Dat hij toch standhield, was zo knap. Niet voor niets kwam iedereen uit het peloton in de dagen erna langs om hem te feliciteren.’

‘Maar dat betekende ook dat zo’n ontsnapping daarna niet meer lukte, toen hij het bij latere etappes weer probeerde. Het peloton trapte daar niet meer in. Dus ook door onderschatting heeft hij die etappe tot een goed einde gebracht. Maar daarmee vestig je wel een naam. Vergeet niet dat die jongen vorig jaar bijna gestopt was met wielrennen.’

‘Ook Oscar Riesebeek, een debutant, was heel dichtbij een etappeoverwinning. Hij deed alles goed op die dag. Maar uiteindelijk was Victor Campenaerts toch net iets beter.’

Voor de Giro leefde het vraagstuk hoe Dylan Groenewegen het zou gaan doen, na zijn schorsing van negen maanden voor het incident met Fabio Jakobsen. Uiteindelijk heeft hij geen ritzege kunnen boeken. Hoe heb jij naar hem gekeken?

‘Ik was wel verbaasd: hij voegde zich bij de sprintelite alsof er niks was gebeurd. Ik dacht dat Groenewegen wel in de luwte zou willen beginnen. Een beetje de kat uit de boom kijken. Jumbo-Visma had ook al een sprinter aangewezen voor deze ronde, David Dekker.’

‘Maar die gedachte was totaal verkeerd. Het karakter van Groenewegen is daar ook niet geschikt voor. Die komt binnen en zegt: ik heb negen maanden niet gereden, maar ik ben gewoon de sprinter hier. Hij heeft bij alle kansen die hij had meegedaan voor de overwinning.’

‘Dat is lef, maar ik keek wel met een gevoel daarnaar van: hoe zit Fabio Jakobsen hiernaar te kijken? Zelf was Jakobsen bij zijn rentree veel voorzichtiger, hij was natuurlijk ook het slachtoffer bij dat incident. Maar Groenewegen sprint gewoon direct mee voor de overwinning, alsof er niets is gebeurd. Dat is ook begrijpelijk. Je kunt niet uit respect naar Jakobsen maar achterin het peloton gaan bungelen.’

Smaakt dit bezoek aan Italië naar meer? Kijk je al uit naar de Tour?

‘Ja! Dat was ook het idee achter deze trip: ideeën opdoen, verhalen voorbereiden. Ik heb veel fantastische collega’s die tegen mij zeggen hoe ik zoiets moet aanpakken. Maar ik had de Giro wel echt nodig om inspiratie op te doen.’

‘Zo valt het mij hier op dat renners heel veel met cijfertjes bezig zijn. Snelheid, vermogen, dat soort dingen. Het gaat bijna nergens anders meer over. De cijfers geven een objectieve vergelijking tussen renners, die ikzelf heel interessant vind.’

‘Voor mij geeft dat een extra dimensie aan hun ‘sportman zijn’, ze weten precies waar hun sterktes en zwaktes liggen. En handelen daarnaar. Daar wil ik in de Tour graag de aandacht op vestigen, als een soort tweede scherm. Dan kun je als kijker net iets betrokkener met zo’n etappe bezig zijn.’

‘Wat mij verder opvalt, is dat deze sportmannen in zulke weken de meest indrukwekkende prestatie leveren. En tegelijkertijd zijn het zulke aardige kerels, die het gewoon leuk vinden om over hun vak te praten. En bijna verbaasd zijn als je ze een complimentje geeft. Die toegankelijkheid, in ieder geval bij de Nederlandse renners, dat vind ik zo mooi aan werken in deze sport.’