Wiegel hoopt Forum in te bedden in brede coalitie

Terwijl de al langer bestaande partijen in Zuid-Holland zich opmaakten voor formatieonderhandelingen met Forum voor Democratie, zorgde het Haga Lyceum opnieuw voor onrust. Nu met een 1 april-grap.

GESPREK VAN DE DAG

Formeren met Forum

‘Wat wil Forum voor Democratie?', is de vraag die sinds 20 maart rondgonst in heel wat provinciehuizen. Aan dat bij het Malieveld in Den Haag, waar de provincie Zuid-Holland huist, kregen ze vandaag een eerste indicatie. Daar koerst informateur Hans Wiegel aan op een ‘breed college’ met winnaar Forum (11 zetels) en tweede partij VVD (10), aangevuld met nog drie kleinere partijen. Of daarbij ook winnaar GroenLinks zal aanschuiven, is nog de vraag. ‘In eerste instantie niet’, aldus de oud-partijleider van de VVD maandagmiddag bij zijn aantreden als informateur.

‘De kern van mijn aanpak is dat je moet kiezen voor samenwerking, voor elkaar wat gunnen’, aldus Wiegel tegenover verslaggever Bart Dirks: ‘Dat geldt in het hele leven en ook in de politiek. Je moet elkaar vooral vertrouwen. Als dat de habitus kan zijn, ben ik er wel optimistisch over.’

Wiegel stelt een college voor met zeven gedeputeerden - twee voor FvD en VVD, één voor de drie andere partijen. De afgelopen vier jaar telde Zuid-Holland, bestuurd door VVD, D66, CDA en SP, vijf gedeputeerden. ‘Dat is al aan de krappe kant. Zeker als we een breed college willen maken, zal het moeten worden uitgebreid.’

De volgende grote vraag is natuurlijk wat Forum inhoudelijk wil. Bij gebrek aan uitgewerkte provinciale programma's, blijft dat nog even zoeken. Enig houvast is te vinden in het stemgedrag dat de partij in de afgelopen twee jaar aan de dag legde in de Tweede Kamer. Verslaggevers Dion Mebius en Gijs Herderscheê inventariseerden en stuitten op een vroempartij waar boze basisschool­leraren het niet van moeten hebben.

EN DAN DIT NOG



1 april

Het nieuwtje dat in het weekend al zo onwaarschijnlijk voorkwam, blijkt inderdaad niet waar: de tot moslim bekeerde oude-PVV’er Arnoud van Doorn wordt géén interim-directeur van het veelbesproken Cornelius Haga Lyceum. Het was, zo bleek vandaag, een 1 april-grap, die door veel media niet wordt gewaardeerd. ‘Ze waren allemaal boos toen ze het hoorden’, zegt directeur-bestuurder Soner Atasoy. ‘Agressief zelfs. Net moslims.’

Boerkaverbod per 1 augustus

Nadat het verbod op gezichtsbedekkende kleding in openbare ruimten vorig jaar werd aangenomen in de Eerste Kamer, deed zich het merkwaardige feit voor dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de wet nog niet van kracht liet worden en ook geen invoeringsdatum wilde noemen. Gemeenten, scholen, universiteiten, ziekenhuizen en OV-bedrijven kregen de tijd om zich er rustig op voor te bereiden. Maar dat proces nadert nu dan toch z'n voltooiing: vandaag maakte de minister duidelijk dat het verbod op 1 augustus ingaat, een maand later dan zij eerst voor ogen had.

Boek op komst

Politieke memoires; Nederland heeft er geen rijke traditie in. Tegelijkertijd zijn er wel steeds meer politici die in de bloei van hun carrière de pen oppakken om te beschrijven wat hen drijft. De beurt is nu aan Lodewijk Asscher, die vandaag kond doet van de aanstaande verschijning van zijn boek. ‘Het volgt de reis die ik heb afgelegd waarin ik nog strijdbaarder en optimistischer ben geworden.’ Opstaan in het Lloyd Hotel ligt vanaf 15 april in de winkel.

Sommer op maandag

‘In alle boreale commotie van de afgelopen week is uit het zicht verdwenen waar het ook alweer over ging, namelijk dertien zetels in de Eerste Kamer', aldus politiek commentator Martin Sommer. Terwijl dat toch het orgaan is waar veel kwetsbaarheden van de politiek samenkomen. ‘Bovenal omdat het gezelschap zo innig tevreden is met zichzelf.’

PvdA-leider Lodewijk Asscher. Beeld ANP - Laurens van Putten

