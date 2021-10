Wiebe Draijer na acht jaar weg als hoogste baas van de Rabobank

Rabobank-topman Wiebe Draijer draagt in oktober 2022 het stokje over. Beeld ANP XTRA

Draijer, eerder voorzitter van de Sociaal Economische Raad en consultant bij McKinsey, kwam in 2014 aan het roer te staan van Rabobank. Het financiële concern had toen net het Libor-schandaal achter de rug. Medewerkers van de bank manipuleerden hierbij jarenlang toonaangevende rentetarieven. Het leverde de bank een boete van Amerikaanse, Britse en Nederlandse toezichthouders op van in totaal 774 miljoen euro. Toenmalig topman Piet Moerland ruimde het veld.

Onder de als werktuigbouwkundige opgeleide Draijer kwam Rabobank in iets rustiger vaarwater terecht. Onder zijn bewind werd de bank centraler en strakker aangestuurd. Bij opeenvolgende reorganisaties verdwenen vele duizenden banen, net als talloze lokale vestigingen. Het afgelopen halfjaar kon Draijer een megawinst van bijna 2,2 miljard euro presenteren. De bank lijkt de coranacrisis daarmee succesvol doorstaan te hebben.

Kritiek was er de afgelopen jaren ook. Bijvoorbeeld op de negatieve rente die steeds meer klanten moeten betalen over hun spaargeld. Iets wat Draijer ‘moeilijk uit te leggen’ vond. Er waren witwasboetes, en Rabobank ligt regelmatig onder vuur als belangrijkste financier van de intensieve veeteelt. Daarmee wordt de coöperatieve bank medeverantwoordelijk gehouden voor het stikstofprobleem en de klimaatverandering.

Wie in de voetsporen van Draijer treedt, is nog niet bekend. Voor Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank, is het nog te vroeg om terug te blikken, omdat Draijer nog een jaar als topman te gaan heeft. ‘Echter, een woord van dank voor Wiebe zijn toewijding, inzet en betrokkenheid is nu al zeer op zijn plaats’, stelt ze in een reactie. ‘De tijdige aankondiging van Wiebe geeft ons ruim de tijd om een waardig opvolger te vinden.’