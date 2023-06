Wie zijn ‘El Tren de Aragua’, de Venezolaanse megabende die overal in Latijns-Amerika opduikt?

Peruviaanse politie patrouilleert aan de Chacalluta-grensovergang met Chili. Beeld Pablo Rojas Madariaga / EPA

Met beide handen geboeid achter de rug werd de Venezolaanse Jonanary Jaqueline Navarro, bijnaam ‘La China’, een politieauto ingeduwd. Met zes anderen werd ze twee weken geleden opgepakt door de Chileense recherche, die met meer dan tweehonderd man was uitgerukt naar Arica, een stoffig woestijnstadje in het noorden van Chili. La China zou leiding geven aan ‘Los Gallegos’, een Chileense tak van de criminele organisatie El Tren de Aragua uit Venezuela.

Hoewel meer dan vijfduizend kilometer van huis, waren deze leden van El Tren de Aragua allerminst verdwaald. Hun aanwezigheid in Chili is onderdeel van een bredere strategie van de Venezolaanse megabende, die in de afgelopen jaren opdook in verschillende Zuid-Amerikaanse landen. Op dit moment zouden ze actief zijn in acht verschillende landen, waaronder Colombia, Ecuador, Peru, Chili en Bolivia.

Videostill van de arrestatie van ‘La China’ in Chili. Beeld La Tercera / YouTube

‘Het gaat om een kleine, lokale bende uit Venezuela die is meegelift op de rug van migranten’, zegt Bram Ebus, in Colombia werkzaam voor International Crisis Group. Die migrantenstroom kwam op gang na de sociaal-economische crisis in Venezuela onder president Nicolás Maduro. Sinds de val van de olieprijs in 2014 – de belangrijkste inkomstenbron van Venezuela – zijn zeven miljoen Venezolanen op de vlucht geslagen voor honger en armoede.

Nieuw crimineel model

Onder deze vluchtelingen bevonden zich leden van El Tren de Aragua, inmiddels een transnationale organisatie die volgens Ebus een ‘nieuw crimineel model’ heeft geïntroduceerd. ‘Waar andere criminele organisaties vaak één bastion of territorium hebben, zit El Tren de Aragua in kleine, mobiele cellen verspreid over meerdere landen.’ Naast beweeglijkheid als handelsmerk, heeft de bende ook geen leger(tje) of bijzondere wapenkracht zoals Mexicaanse of Colombiaanse drugskartels hebben.

Eenmaal aangekomen in de andere landen sluiten de bendeleden allianties met machtige lokale groeperingen die zich bezighouden met allerhande criminele activiteiten. ‘Aangezien El Tren de Aragua geen territoriale controle heeft over die gebieden, hebben zij toestemming nodig van andere groepen die het daar voor het zeggen hebben,’ zegt Ebus. Feitelijk treden ze op als crimineel dienstverlener voor die groepen en lossen ze hun vuile klusjes op als huurmoordenaars of wegwerpsoldaten.

Het brein van El Tren de Aragua bevindt zich in de gevangenis van Tocorón, een van de bekendste gevangenissen van Venezuela in de noordelijke deelstaat Aragua. Het is de thuisbasis van de Venezolaanse megabende. Vanuit hier worden beslissingen genomen en orders opgelegd door het hoofd van de organisatie Héctor ‘Niño’ Guerrero, die een straf van meer dan 17 jaar uitzit voor onder meer moord en drugshandel.

Privileges

Venezolaanse gevangenissen zijn berucht om het feit dat bendeleiders er de dienst uitmaken. Ook is het leven er luxueuzer dan buiten de muren. Tocorón vormt op deze regel geen uitzondering, schrijft Ronna Rísquez, een Venelozaanse journalist die onderzoek deed naar de criminele multinational. In een boek over de bende beschrijft ze wat ze zag tijdens een bezoek aan de gevangenis: een discotheek, een zwembad, een kinderspeelplaats, een casino, restaurants, bars, slijterijen en een bank. Ook beschikt het complex over een dierentuin met jaguars, poema’s en struisvogels. Al deze privileges worden gefinancierd door criminele activiteiten van de bende.

El Tren de Aragua is in 2014 opgericht door drie delinquenten in Tocorón. Waar de naam vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Enerzijds zou het te maken hebben met de bedrijfsstructuur van de organisatie, die uit allemaal kleine groepen of wagonnetjes bestaat die samen een grote trein – el tren – vormen. Een andere uitleg verwijst naar een treinspoor in de buurt van de gevangenis dat nooit zou zijn afgebouwd.

In tegenstelling tot andere criminele organisaties in de regio – die zich vaak enkel toeleggen op drugshandel – beperken de activiteiten van El Tren de Aragua zich niet tot één dienst of product. Ze onderscheiden zich juist door hun veelzijdigheid en zijn flexibel in hun zoektocht naar inkomstenbronnen. Volgens Rísquez bevat het criminele portfolio van de bende meer dan 20 delicten, waaronder ontvoering, diefstal, drugshandel en illegale goudwinning.

Migranten worden vastgehouden in het Chacalluta-grenscomplex. Beeld Pablo Rojas Madariaga / EPA

Uitbuiting

Tot hun voornaamste activiteiten behoren de uitbuiting van vrouwen – die zij in ruil voor verplaatsing naar een ander land seksuele activiteiten laten verrichten – en de smokkel van migranten. Daarom bevindt de criminele organisatie zich hoofdzakelijk in grensgebieden tussen landen, aldus Ebus. ‘El Tren de Aragua exploiteert mensen zonder paspoort op het kwetsbaarste moment in hun leven.’

De bende is niet oppermachtig in Latijns-Amerika, denkt Ebus. ‘Ze zijn zeker aanwezig in de regio, maar hun relevantie wordt overschat. Ze opereren vooral in de schaduw van de grotere organisaties.’ Dat de naam van de groep desondanks veel wordt gebezigd dient als een soort rookgordijn voor de groepen die er daadwerkelijk achter zitten. ‘Voor hen is het een welkome afleidingsmanoeuvre.’

In verschillende hoofdsteden in Latijns-Amerika wordt de opkomst van El Tren de Aragua desalniettemin serieus genomen. Als reactie op de criminele activiteiten stuurde de Chileense president Gabriel Boric afgelopen februari een deel van het leger naar de noordelijke grens om de illegale migratie te stuiten. Dina Boluarte, de huidige president van Peru, riep eind april de noodtoestand uit in de Peruaanse grensgebieden, wat betekent dat het leger wordt ingezet om de vrijheid van migranten sterk in te perken.

Niet alleen hebben de Zuid-Amerikaanse overheden de Venezolaanse migranten tot zondebok gemaakt, ook de houding van de lokale bevolking jegens de vluchtelingen is omgeslagen. ‘Mede als gevolg van El Tren de Aragua heerst het idee dat alle migranten criminelen zijn’, zegt Ebus. ‘Dit voedt de xenofobie en vreemdelingenhaat die door de pandemie en de daaruit voortkomende krappe arbeidsmarkt toch al aanwezig was in Zuid-Amerikaanse landen.’