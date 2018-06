Wie zijn de mensen achter Adyen en wat doet het bedrijf?

Wat is het geheim van Adyen?

Adyen Surinaams voor ‘opnieuw beginnen’ is een zogenoemd betaalplatform. Adyen faciliteert en stroomlijnt betalingen die wereldwijd op de meest verschillende manieren worden gedaan zoals met creditcards, iDeal, Paypal en consumentenkaarten. Tot nu toe gaat het daarbij vaak mis en worden klanten die wereldwijd wat kopen met onjuiste afschrijvingen geconfronteerd, wat tot veel irritatie leidt. Adyen stemt die systemen op elkaar af en probeert fraude te voorkomen. Het bedrijf werd in 2006 in Amsterdam opgericht door Pieter van den Does en Arnout Schuijff en heeft sinds die tijd veel grote klanten binnengehaald zoals Netflix, Uber, Coolblue, eBay, Bijenkorf en Spotify. Deze bedrijven hebben allemaal wereldwijd klanten die op verschillende manieren en in andere valuta betalen. Adyen is van plan uit te groeien tot een grote financiële instelling die ook kredieten gaat verlenen. Het bedrijf wordt wel als een concurrent van de banken gezien. Door de koersstijging van gisteren is het hele bedrijf al 14 miljard euro waard. Dat is meer dan Aegon of Nationale-Nederlanden, en zelfs meer dan ABN Amro: dat heeft een beurswaarde van 11 miljard euro.

Wat is de reden dat het 12 jaar later naar de beurs gaat?

Geld heeft Adyen niet nodig. Er zit 300 miljoen euro in de kas. Maar de aandeelhouders willen cashen: een klein deel van hun bezit te gelde maken. Tenslotte wil je niet al je geld op één paard verwedden. Als het in de toekomst ooit helemaal mis gaat met het bedrijf, zijn ze toch multimiljonair. Deze aandeelhouders zijn onder meer de oprichters Pieter van den Does en de broers Arnout en Joost Schuijff. Maar ook beleggingsmaatschappijen van onder meer Mark Zuckerberg (Facebook) en Jack Dorsey (Twitter) hebben aandelen. Een van de bekendere aandeelhouders is prinses Mabel van Oranje, die 543 duizend aandelen heeft. Deze aandelen komen vrijwel zeker uit de erfenis van haar overleden echtgenoot prins Friso, die jarenlang bij de zakenbank Goldman Sachs werkte en daaraan een groot netwerk had te danken van startende ondernemers in de fintech. Zij verkochten samen 13 procent van de uitstaande aandelen van het bedrijf voor 240 euro per stuk. Dat de koers daarna zo sterk steeg, zal een beetje zuur zijn, omdat het erop lijkt dat de begeleidende banken (onder meer ABN Amro en Morgan Stanley) de waarde te laag hebben ingeschat. Prinses Mabel kreeg 43 miljoen bij de verkoop van eenderde van haar aandelen, terwijl ze het dubbele had kunnen krijgen. Troost is dat de resterende tweederde nu bijna twee keer zoveel waard is. Ofwel, ze is in één dag toch op papier bijna 100 miljoen rijker geworden.

Foto ANP

Zijn dergelijke koersstijgingen uitzonderlijk?

Nee hoor. Het gebeurt maar al te vaak dat een koers door het dak gaat na de beursintroductie. Er zijn aandelen die de eerste dag meer dan verdubbelden. Reden van die koersstijgingen is wat banken strategische underpricing noemen. Ze verkopen de aandelen onder de verwachte marktprijs omdat een koersstijging goede reclame is voor het bedrijf, en voor de bank die de beursintroductie begeleidt. Veel professionele beleggers weten allang dat het lucratief is in te schrijven op aandelen van een bedrijf dat naar de beurs gaat. En om als ze die aandelen dan krijgen toegewezen, ze meteen te verkopen. ‘Flipping’ wordt dat genoemd. Wie dat consequent doet, haalt een rendement van 14,5 procent, zo rekende de Vereniging van Effectenbezitters drie jaar geleden uit. Wie de aandelen van nieuwe fondsen drie jaar houdt, is aanzienlijk slechter uit. Dan blijft er bij Nederlandse beursintroducties nog maar een miniem rendement van 0,34 procent over. Vooral tijdens de zogenoemde dotcombubbel in de jaren 1999 en 2000, gingen veel bedrijven in de gehypete internetsector die op de eerste dag na de introductie enorme koerswinsten hadden geboekt, enkele jaren later failliet. Berucht waren de faillissementen van KPN Qwest en Newconomy, het internetbedrijfje van Maurice de Hond. Het meest geruchtmakend was de beursgang van WorldOnline van Nina Brink. Het bedrijf gold als het paradepaardje van de New Economy. Nadat ABN Amro de introductieprijs had vastgesteld op 43 euro, verviervoudigde de prijs in de zogenoemde grijze handel voor de beursgang. Meteen na de introductie steeg de koers nog met 17 procent tot ruim 50 euro, om bij het slot van de handel nog maar een winst van twee dubbeltjes over te houden. Een jaar later werden de restanten voor een fractie van die prijs overgenomen door het Italiaanse bedrijf Tiscali. Maar ook daarvoor ging het vaak mis. In 1989 stonden honderdduizenden Nederlanders in de rij bij de bank voor aandeeltjes van beursnieuweling DAF Trucks. Het aandeel steeg meteen van 47 naar 61 gulden. Maar wie niet meteen verkocht, kon ze daarna nog alleen met verlies kwijt. In 1993 ging DAF failliet en was iedereen zijn geld kwijt.

Het is overigens geen wet van Meden en Perzen dat een aandeel meteen stijgt. Soms kan het beursklimaat tegenzitten, of heeft de bank de belangstelling overschat. Het aandeel Basic-Fit kelderde twee jaar geleden vlak na de notering. Ook laadpalenfabrikant Alfen die in maart naar de beurs ging, sloot de eerste dag met koersverlies af.

Is het mogelijk dat Adyen een tweede WorldOnline wordt?

Niemand kan de levensduur van een bedrijf voorspellen. Maar Adyen heeft zich al wel bewezen, terwijl WorldOnline bij de beursgang nog in de verliezen zat. Vorig jaar voerde Adyen 3,7miljard betalingen uit. Dat leverde Adyen een omzet op van 218,3 miljoen euro en een winst van 71,3 miljoen. Het bedrijf is met 14 miljard euro nu 200 keer deze winst waard. Dat is heel hoog, maar niet uitzonderlijk voor een bedrijf dat spectaculair groeit. Adyen is van plan uit te groeien tot een grote financiële instelling die concurrent kan worden van de banken, zonder dat het een duur kantorennet in stand hoeft te houden. Maar er zijn ook twijfels. Volgens sommige analisten zijn er kapers op de kust, die het trucje van Adyen kunnen overnemen. Toch zullen veel particuliere beleggers tandenknarsend naar de beursgang hebben gekeken. Zij waren door Adyen niet in de gelegenheid gesteld op de aandelen in te schrijven, en konden ze alleen gisteren op de beurs tegen een twee keer zo hoge prijs kopen. De helft van de aandelen was geplaatst bij tien grote institutionele beleggers. Zij beleefden gisteren een prachtdag.