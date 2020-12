Wie zijn de fameuze kiesmannen, en hebben ze nog wat te kiezen?

President Trump vertelt zijn aanhang dat hij ‘eigenlijk’ gewonnen heeft. De kans dat kiesmannen hem die overwinning geven, is nihil. Beeld AFP

Waarom hebben de VS kiesmannen?

De kiesmannen zijn ooit, eind achttiende eeuw, bedacht als een buffer tussen het volk en de macht. Mocht het volk massaal zijn verstand verliezen en een despoot uitverkiezen, dan is er altijd nog een groep van wijze mannen om die keuze ongedaan te maken. Daarom stemmen Amerikanen tijdens hun verkiezingen niet direct op een presidentskandidaat, maar op een kiesman die namens hen een president kiest. Het gevolg is dat aanstaande maandag, wanneer de 538 Amerikaanse kiesmannen in hun staten bij elkaar komen om hun keuze te maken, pas met honderd procent zekerheid te zeggen is of Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Formeel ontvangt hij dan pas zijn eerste stemmen.

Wie zijn die kiesmannen precies?

Een kiesman is een daadwerkelijk persoon van vlees en bloed en hoeft niet per definitie een man te zijn. Sterker nog: vier jaar geleden waren alle kiesmannen van de staat New Hampshire in werkelijkheid kiesvrouwen. Geen van hen was voltijdskiesman, want het is altijd een bijbaan. Dat komt deels door de lage vergoeding (North Carolina is met 44 dollar een van de royaalst betalende staten), maar vooral omdat het erg weinig werk behelst. De kiesmannen komen slechts een keer in de vier jaar samen om, tijdens een ceremonie van een paar uur, hun stem uit te brengen.

Hoe wordt iemand kiesman?

Kiesmannen worden verkozen via een ingewikkeld proces dat per staat verschilt. De kandidaten zijn vrijwel altijd politici met een grote staat van dienst binnen hun partij. Dat betekent: voormalig burgemeesters, gouverneurs, openbaar aanklagers, congresleden, enzovoorts. Zo stond ex-president Bill Clinton vier jaar geleden op de Democratische kiesmannenlijst en is het aanstaande maandag in de staat New York de beurt aan de voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

In datzelfde New York mocht Donald Trump Jr. vier jaar geleden overigens niet op zijn vader stemmen. Hij stond weliswaar op de Republikeinse kiesmannenlijst, maar omdat Trump de staat verloor, waren uiteindelijk alle 29 kiesmannen afkomstig van de Democratische lijst.

Hebben kiesmannen keuzevrijheid?

Niet echt. De meeste kiesmannen wordt gevraagd een eed te zweren en bovendien zijn in de meeste staten in de loop der jaren wetten ingevoerd die hun keuzevrijheid ook juridisch beperken. Toch loopt er zo nu en dan een kiesman uit de pas. Vier jaar geleden nog liep Trump uiteindelijk twee kiesmannen mis vanwege afvalligen binnen zijn partij en verloor Clinton zelfs acht stemmen aan het einde van de rit.

Toch blijven dergelijke faithless electors al met al een vrij marginaal probleem. Nooit beïnvloedden ze de einduitslag van een verkiezing en van de in totaal 165 afvalligen, stamt het gros uit het verwarrende jaar 1872, toen kandidaat Horace Greeley precies overleed tussen de verkiezingen en het moment dat de kiesmannen bij elkaar kwamen.