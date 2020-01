Wie zijn de Canadese slachtoffers van de Iraanse vliegtuigramp?

Kaarsen en bloemen in Vancouver om de Canadese slachtoffers van de vliegtuigcrash in Iran te herdenken. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Een dag na de vliegtuigramp, op donderdag, verzamelden zich zo’n honderd rouwende mensen in een studentenhuis op de campus van de Universiteit van Toronto. Er werd thee met gebakjes geserveerd en gebeden. Maar bovenal werd stilgestaan bij de slachtoffers, velen van hen student. Zoals Zeynab Asadi Lari, een jonge Iraanse vrouw die gezondheidswetenschappen studeerde. ‘Ze was de hele tijd bezig met haar studie, maar wilde ook leven, plezier maken, verliefd worden’, zei een vriendin tegen verslaggevers van de BBC die aanwezig waren bij de rouwplechtigheid. ‘En nu heeft ze daar geen tijd meer voor.’

Ook Lari’s broer, Mohammad Asadi, kwam om het leven. Hij was medeoprichter van Stem, een non-profitorganisatie die studenten ondersteuning biedt op het gebied van datawetenschappen.

Pas getrouwd

Arash Pourzarabi (26) en Pouneh Gourji (25), afgestudeerd in informatica, waren vanuit Canada naar Iran gereisd om elkaar het jawoord te geven. Ze waren ‘superenthousiast’ over hun huwelijk, zegt een vriend tegen de Canadese zender CTV News. Hij omschrijft het stel als ‘de vriendelijkste zielen’ die hij kent. ‘We wisten allemaal dat ze iets met elkaar zouden krijgen. Het was een kwestie van tijd.’ De twee zaten aan boord van het Oekraïense toestel dat woensdag, een week na hun bruiloft, nabij Teheran crashte.

En dan was er nog de 26-jarige studente Engels Delaram Dadashnejad, die volgens een goede vriendin eigenlijk op een andere vlucht had moeten zitten. Maar door een probleem met haar reisdocumenten, vertrok ze uiteindelijk een dag later. ‘Ik kan het niet geloven, ik ben zo in shock’, zei Ksenia Ivanova, die haar zou oppikken van het vliegveld in Vancouver, tegen CTV News. ‘Het dringt niet tot me door dat dit kan gebeuren met iemand die zo dicht bij me staat.’

Dat er veel Iraanse studenten onder de slachtoffers zijn, is geen toeval: Canada is een populair land onder hoogopgeleide Iraniërs die ervaring willen opdoen in het buitenland. Omdat de meeste universiteiten rond Kerst dicht zijn, vlogen de Iraanse studenten naar huis voor een korte vakantie. Het plan was om via Kiev terug te keren voor het nieuwe semester.

Iraanse gemeenschap

Van de 176 inzittenden hadden er 63 de Canadese nationaliteit. De meesten waren van Iraanse komaf: Canada huisvest een grote Iraanse gemeenschap van naar schatting 210 duizend leden.

Sinds de Amerikaanse sancties het reizen tussen Iran en Canada een stuk moeilijker hebben gemaakt, was de vliegroute van Teheran naar Kiev – en van daaruit naar Toronto – populair. Ook vanwege de gunstige prijs.

Aan boord zaten minstens twee Canadese families: een koppel met hun 15-jarige zoon; de vrouw was een geliefde basisschoollerares. En twee veelbelovende hoogleraren bouwkunde met hun dochters van 14 en 10 jaar oud. In totaal kwamen vijftien kinderen, onder wie een baby, om het leven bij de ramp.

Om de omgekomen Canadezen te herdenken, zijn rouwplechtigheden gehouden in steden als Montreal, Ottawa en Toronto. Premier Justin Trudeau legde in hoofdstad Ottawa een krans bij het parlement.