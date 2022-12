Wie ze ook sprak en wat ze ook vroeg, als nationale interviewer in het klassieke tv-tijdperk had Barbara Walters de kijkcijfers altijd aan haar kant

Barbara Walters in 2010 met president Barack Obama. Beeld Reuters

Ze brak door het glazen plafond als eerste vrouw die een tv-journaal presenteerde en interviewde beroemdheden als Fidel Castro, Vladimir Poetin, Monica Lewinsky en Barack Obama. Oprah Winfrey noemde haar een rolmodel. Zaterdag overleed Barbara Walters, 93 jaar oud.

Volgens The New York Times was ze een tv-persoonlijkheid vol tegenstrijdigheden, iemand die een geaffecteerde uitspraak combineerde met de honger naar sappige roddels van de sensatiejournalist. Geen persoonlijke vraag ging haar te ver. Ze vroeg Poetin of hij wel eens opdracht had gegeven om iemand uit de weg te laten ruimen (‘nee’) en de Indiase premier Desai of het waar was dat hij om medicinale redenen zijn eigen urine dronk (‘ja’).

In 1999 interviewde ze Monica Lewinsky, de stagiaire van het Witte Huis die een affaire had gehad met president Clinton. Ze vroeg Lewinsky waarom ze een sperma bevlekte jurk had bewaard en wat ze later tegen haar kinderen zou zeggen over het schandaal. ‘Mama heeft een grote fout gemaakt’, antwoordde Lewinsky. ‘En dat is het understatement van het jaar’, riposteerde Walters.

Vasthoudende manier van interviewen

Barbara Walters kreeg ook kritiek, vanwege haar even kleffe als vasthoudende manier van interviewen. Zanger Ricky Martin verklaarde in 2021 dat hij getraumatiseerd was doordat ze hem dwong iets te zeggen over zijn seksualiteit, tien jaar voordat hij uit de kast kwam als homoseksueel. Ze vroeg de 15-jarige actrice Brooke Shields om op te staan en haar lichaam te tonen.

Een interview met de dronken presidentsvrouw Betty Ford in 1976 besloot ze echter niet uit te zenden, iets waarvan ze later spijt kreeg. ‘Als ik nu een first lady zou interviewen, die overduidelijk onder invloed was, zou ik het zeker uitzenden. De tijden zijn veranderd’, schreef ze in 2008 in haar autobiografie.

Ze probeerde hardnekkig haar gesprekspartners aan het huilen te krijgen. Dat lukte zelfs bij Norman Schwarzkopf, de beroemde generaal uit de eerste Golfoorlog. Hij barstte in 1991 in snikken uit toen zij hem naar zijn vader vroeg. Maar, zoals de New York Times na haar overlijden schreef: ‘De kijkcijfers stonden altijd aan haar kant.’

Voordat Oprah Winfrey (rechts) uitgroeide tot superster, brak Barbara Walters (links) als eerste door het glazen plafond van de Amerikaanse televisie. Beeld AP

Zelf voor de camera

Barbara Walters werd in 1929 geboren in Boston als dochter van een variété-agent en nachtclubexploitant die afwisselend rijk en platzak was. Zij was een pionier in de volledig door mannen gedomineerde televisiejournalistiek. In 1961 werd ze aangenomen bij het nieuwsprogramma Today van het landelijke netwerk NBC. Ze moest de teksten schrijven voor het ‘meisje’ dat dagelijks in beeld kwam om het programma op te fleuren, doorgaans een actrice of de winnaar van een missverkiezing.

In 1964 kreeg ze zelf de kans om voor de camera op te treden. Frank McGee, de presentator van Today, bedong dat hij de eerste drie vragen mocht stellen, zodat het voor de kijkers duidelijk was dat hij meer statuur had dan Walters.

In 1976 trok concurrent ABC haar aan als de eerste vrouwelijke medepresentator van het avondnieuws, voor het destijds fabelachtige jaarsalaris van één miljoen dollar. Mokkend noemde haar medepresentator Harry Reasoner haar benoeming ‘een gimmick’.

Mede door de gebrekkige chemie tussen Walters en Reasoner bleven de kijkcijfers van het ABC-nieuws achter bij die van concurrenten NBC en CBS. Het tij keerde toen Walters ingezet werd voor grote interviews en reportages, vooral in het nieuwsprogramma 20/20. Walters was een pushy cookie, zoals ze zelf zei, die vrijwel iedereen voor de camera kreeg.

Achter op de motor bij Sylvester Stallone

Ze groeide uit tot een celebrity-journalist die achter op de motor zat bij Sylvester Stallone en met Fidel Castro op patrouille ging in de Varkensbaai. Ze was bevriend met de sjah van Iran en leende Moshe Dayans vrouw Raquel een zwarte jurk voor zijn begrafenis.

Walters trouwde drie keer en had verhoudingen met beroemde mannen, onder wie centrale bankier Alan Greenspan en Edward Brooke III, de eerste zwarte senator.

Barbara Walters met Fidel Castro.

Haar ambitie was tomeloos. In 1977 vloog ze met de Egyptische president Sadat naar Israël, voor zijn historische ontmoeting met de Israëlische premier Begin. Aan boord kaapte ze het interview met Sadat weg voor haar concurrenten, onder wie haar criticus Walter Cronkite.

Toch leed ze ook nederlagen. Ze kende Jackie Kennedy persoonlijk, maar kreeg haar nooit voor de camera. Nadat prins Charles en prinses Diana uit elkaar gingen, verloor ze de slag om het interview met Diana van Martin Bashir van de BBC, die naar later bleek vuile trucs had gebruikt om de prinses te overtuigen.

In 1997 lanceerde Walters het programma The View waarin een panel van vrouwen de actualiteit bespreekt. In 2014 verscheen ze voor de laatste keer als mede-presentator, op haar 84ste.

Hoeder van traditionele journalistieke waarden

Walters werd er regelmatig van beschuldigd het nieuws te trivialiseren. Ze ‘haalde de muur tussen nieuws en entertainment neer’, schreef de historicus Neal Gabler in de New York Times. Maar langzaam maar zeker begon de tijd haar in te halen. Voor haar laatste interview in 20/20 in 2004 bood het Witte Huis een gesprek aan met president George W. Bush. Tot Walters’ verdriet koos ABC echter een andere kandidaat: de leraar Mary Kay Letourneau, die was veroordeeld wegens een affaire met een minderjarige leerling.

Zo begon Walters zich steeds meer een hoeder van traditionele journalistieke waarden te voelen. Ze was een ster in een periode dat de grote meerderheid van de Amerikanen naar de landelijke netwerken ABC, NBC en CBS keek. In haar autobiografie schreef Walters dat ze nooit zo’n grote carrière had kunnen maken in de huidige tijd van internetnieuws, blogs en mobiele telefoonbeelden.

De vernieuwer was ouderwets geworden, de nationale interviewer van het klassieke televisietijdperk dat niet meer bestaat.