Wie wordt de volgende president Trump? Ivanka, Lara of toch Donald junior?

Van links naar rechts: Eric Trump, Donald Trump jr., Ivanka Trump and Donald Trump. Beeld Reuters

Donald Trump vierde dit weekeinde zijn vrijspraak in het tweede impeachmentproces, omringd door familie in zijn villa in Mar-a-Lago. Er werd feestgevierd, geknuffeld en gelachen. Volgens een insider was de sfeer voor het eerst weer even zoals vóór de presidentsverkiezingen in november, toen Trump nog zo machtig was.

De nieuw hervonden vreugde markeert de volgende fase in het leven van Trump, maar ook in die van zijn kinderen. Direct na zijn overwinning hintte de pater familias op een politieke comeback. ‘Onze beweging om Amerika weer groots te maken is nog maar net begonnen’, aldus Trump zaterdag. De komende maanden zal hij ‘meer bekendmaken’ over zijn toekomstplannen, voegde hij toe.

De 74-jarige Trump laat bij dit soort verklaringen consequent in het midden of hijzelf of een van zijn kinderen een gooi gaat doen naar het presidentschap in 2024. Niet alleen zijn leeftijd kan een obstakel zijn om zelf weer campagne te voeren. Trump senior is ook aangeschoten wild. Ondanks zijn vrijspraak heeft zijn imago een flinke deuk opgelopen na de bestorming van het Capitool in januari.

Ongeveer een kwart van de Republikeinen wil dat hij nooit weer terugkeert als president. Dat is een fors probleem voor Trump, want hij heeft de steun van gematigde kiezers nodig om herkozen te worden. Dat is precies waar zijn kinderen van pas komen.

Lara en de zonen

Trump heeft vier volwassen kinderen die zich allen – hoe je het ook wendt of keert – gematigder hebben opgesteld dan hun vader. Zij kunnen zich daardoor presenteren als het redelijke alternatief voor hun vader. Zeker Trumps oudste zonen Donald jr. (43) en Eric (37) worden steevast genoemd als mogelijke presidentskandidaten, waarbij Donald de hoogste ogen gooit. Hij heeft dezelfde branie als zijn vader en voelt zich ook prettig als hij wordt toegejuicht door witte extremisten als de Proud Boys. In oktober vorig jaar nog hintte hij op het presidentschap door een foto van zichzelf op Instagram te plaatsen met daarbij de woorden ‘Don Jr. 2024'. Eric likete een tweet met eenzelfde soort inhoud over zichzelf: ‘Eric Trump 2024’.

Maar er zijn ook al eerdere kansen voor de politieke ambities van de Trump-telgen. In 2022 komt een senaatszetel vrij in Pennsylvania, een plek waar enkele top-Republikeinen Donald jr. wel zien zitten. Ook de echtgenote van Eric, Lara Trump (38), doet mogelijk een gooi naar een senaatszetel in 2022, namelijk in North Carolina. Die geruchten zijn sinds dit weekeinde toegenomen nadat de huidige Republikeinse senator daar vóór het afzetten van Trump stemde. Volgens bronnen van The New York Times zal Lara de komende maanden beslissen of ze gaat deelnemen aan ‘een gecoördineerde comeback van de Trump-familie’. De invloedrijke senator Lindsay Graham noemde haar dit weekeinde: ‘een representant van de toekomst van de Republikeinse partij’.

De gepolijste Ivanka

Maar Trumps oudste dochter Ivanka (39) moet zeker niet over het hoofd worden gezien als mogelijke presidentskandidaat. Hoewel boze tongen soms beweren dat ze daar niet slim genoeg voor zou zijn, is het zeer de vraag of dit waar is of slechts wensdenken van haar tegenstanders. Ivanka is een afgestudeerde econoom en heeft samen met haar man Jared Kushner tijdens haar vier jaar in het Witte Huis tegen de 500 miljoen euro extra vermogen verzameld. Dat is mogelijk het gevolg van vriendjespolitiek, maar anderen noemen het slim ondernemen. Ivanka heeft daarnaast een uitstekende pr-afdeling die haar telkens positioneert als de gematigde variant van haar vader.

Koningin Máxima en Ivanka Trump. Beeld ANP

Zo houdt Ivanka zich samen met beroemdheid Kim Kardashian bezig met de hervorming van het rechtssysteem, dat met name nadelig uitpakt voor zwarte Amerikanen. Het is een onderwerp dat zeer goed ligt bij iets linksere Republikeinen. En in 2019 benadrukte Ivanka hoe goed ze bevriend is met knuffelkoningin Máxima, die andere machtige vrouw met een vader waar een luchtje aanzit. Ivanka sprak over de ‘geweldige relatie’ die het tweetal heeft, onder meer vanwege hun ‘gedeelde interesses’.

Het blijft niet onopgemerkt: Inmiddels berichten commentatoren steeds vaker over de serieuze plannen van Ivanka om de Trump-dynastie te laten herrijzen. Als het lukt, zou het de perfecte wraak zijn van de familie Trump: niet Hillary Clinton als eerste vrouwelijke president, maar Ivanka. De weg ernaartoe is weliswaar lang, maar niet onmogelijk. Trump-strateeg Steven Bannon, die haar vader aan de macht kreeg, lobbyde alvast voor haar in zijn recente podcast. Een eerste stap naar de top zou een gooi naar het senatorschap in Florida in 2022 zijn. Ivanka is net daarheen verhuisd. Nu vreest senator Marco Rubio daar niet onterecht voor zijn zetel.

Het zou hoe dan ook een gevaarlijke politieke fout zijn om de Trumps buiten spel te zetten, voorspelde de invloedrijke Republikein Graham zondag. ‘De machtigste kracht in de Republikeinse partij is president Trump’, zei hij, waarbij hij niet alleen op de man zelf doelde. ‘We hebben Trump-plus nodig.’