Wie wordt de nieuwe nummer één van het CDA?

De sollicitatie voor het lijstrekkerschap van het CDA is geopend. Beeld Youtube

Goedemiddag,

Na een jaar speculeren komt het antwoord opeens snel dichterbij: wie wordt de nieuwe partijleider van het CDA? Wopke Hoekstra had lang de beste papieren, maar ziet nu ‘coronaminister’ De Jonge voorbijkomen.

En verder: botsen coalitie en oppositie over een onderzoek naar het coronabeleid en treedt Baudet in de voetsporen van Jacobse en Van Es.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief voortaan automatisch per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

NIEUWE CDA-LEIDER I

Wie komt er op één?

Aan het stadhouderloze tijdperk bij het CDA komt binnenkort een einde. Nog voor de zomer mogen de CDA-leden stemmen over een nieuwe partijleider, die de leemte moet vullen die Sybrand Buma alweer een jaar geleden achterliet.

De gedoodverfde favorieten zijn nog altijd Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge, de twee zichtbaarste kopstukken van de partij. In de video waarmee de sollicitatieprocedure voor geopend wordt verklaard, hint de cabriorijdende CDA-voorzitter Rutger Ploum weinig subtiel op hun kansen door grote nummers één te plaatsen bij het Haagse ministerie van Financiën (Hoekstra’s kantoor) en in Rotterdam (waar De Jonge woont).

Ploum eet ook een harinkje in Volendam, waar hij een één achterlaat voor Mona Keijzer. Haar ambities voor het partijleiderschap zijn verdrukt geraakt tussen het publicitaire geweld van de twee mannen. Ploum laat zien dat de partij haar niet is vergeten. Veel kans lijkt de staatssecretaris van Economische Zaken evenwel niet te maken: de Nederlandse politiek blijft een man's world, zeker ook bij het CDA.

NIEUWE CDA-LEIDER II

De Jonge komt op

Minister Hugo de Jonge. Beeld Freek van den Bergh

Of het daadwerkelijk tot een verkiezing komt, is nog niet duidelijk. Van De Jonge is bekend dat hij liever geen openlijk gevecht om het partijleiderschap wil, een formule die sinds de bloederige tweestrijd tussen Lodewijk Asscher en Diederik Samsom bij de PvdA duidelijk aan populariteit heeft ingeboet.

Als soeverein minister van Financiën leek Hoekstra lang de beste papieren te hebben voor het partijleiderschap, maar het is De Jonge die sinds de coronacrisis vol in de schijnwerpers staat. Niet alleen wordt hij volgens onderzoek van I&O Research inmiddels bijna net zo hoog gewaardeerd als Rutte, ook is zijn naamsbekendheid – een cruciale factor bij verkiezingen – de afgelopen maanden gestegen van 53 procent naar 83 procent.

Op beide fronten scoort hij nu beter dan Hoekstra, die dan wel weer de steun van de bevolking geniet voor zijn harde opstelling tegenover het om coronahulp vragende Zuid-Europa. Op 26 juni doet het CDA-bestuur een voordracht; dan zal blijken of de kandidaten er achter de schermen zijn uitgekomen.

EVEN EVALUEREN

Een politiek spel?

De Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar spelen ook een rol in de coronacrisis, al zal geen partij daar publiekelijk over spreken. Vorige week liep een voorstel om het kabinetsbeleid in de crisis te evalueren vast met 75 tegen 75 stemmen: alle regeringspartijen tegen, alle oppositiepartijen voor. Als morgen opnieuw de stemmen staken, is het plan definitief van tafel.

Bij de oppositie vermoeden ze dat een tussenevaluatie wordt geblokkeerd om te voorkomen dat het kabinetsbeleid voor de verkiezingen aan glans verliest, schrijft politiek verslaggever Frank Hendrickx. Omgekeerd zien VVD en CDA vooral politieke motieven om het regeringsbeleid nog voor de verkiezingen te onderwerpen aan een onafhankelijk onderzoek.

Zeker bij de verpleeghuizen zijn er inmiddels volop aanwijzingen dat er veel is misgegaan. De oppositie wil daar graag meer aandacht voor, ook omdat in hun ogen de ‘coronabonus’ voor het regeringsbeleid lang niet altijd terecht is. Voorlopig wil de coalitie er niets van weten: eerst de crisis maar eens oplossen.

LIVESTREAM-POLITIEK

Het blijft behelpen

Klaas Dijkhoff in een leeg Ahoy. Beeld ANP

Een bitterballetje hier, een grapje over de vriend van Tamara van Ark daar: dat zijn de partijcongressen die Klaas Dijkhoff gewend is. Dat de VVD’er dit weekend vanuit een leeg Ahoy Rotterdam zijn partijgenoten per livestream moest toespreken, moet even slikken zijn geweest, maar door het coronavirus zit er even niets anders op - veiligheid voorop.

Ook GroenLinks en ChristenUnie kwamen zaterdag digitaal bijeen om zich op te maken voor een snel veranderende toekomst, zag chef politiek Raoul du Pré. De trend is duidelijk: alle partijen werken aan een coronaproof verhaal, maar wel binnen de lijntjes van de eigen ideologie.

Zo pleitte CU-leider Gert-Jan Segers vanuit de EO-studio voor een einde aan goedkope vakantievluchten en een lokalere voedselketen, geluiden die in de eigen achterban al langer klinken. Vanuit de Melkweg toonde Jesse Klaver (GL) zich gesterkt in zijn opvatting dat de lonen in de zorg omhoog moeten en de winsten voor de rijkste bedrijven juist omlaag.

De grootste verrassing kwam daarom misschien nog wel van de VVD in Ahoy. Dijkhoff zag daar opeens grenzen aan de globalisering en de onbeperkte handelsvrijheid. ‘Bepaalde zaken zijn zo belangrijk dat je ervoor moet zorgen dat, ook al is het dan wat duurder, je zegt we gaan ervoor zorgen dat dit in Europa altijd gemaakt wordt.’ Zei iemand mondkapjes?

EN DAN NOG EVEN DIT

Grote vrije jongens

Om zijn afkeer tegen het slopen van standbeelden te betuigen, legde Forum-leider Thierry Baudet dit weekend bloemen bij standbeelden van onder meer Piet Hein, Jan Pieterszoon Coen en Pim Fortuyn.

Het werd een dubbel eerbetoon, want met zijn actie trad Baudet in de voetsporen van Van Kooten en de Bie, die namens de Tegenpartij eerder al eens een krans legden bij de standbeelden van ‘hunnie die ons ontvielen’.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan