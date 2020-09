Wie won het eerste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden?

Hoe bepaal je wie de winnaar is van een chaotisch moddergevecht? Want dat was het eerste debat tussen Trump en Biden wel te noemen. Op het eerste gezicht lijkt Biden meer te zijn geslaagd in zijn missie, maar dat maakt Trump nog niet de verliezer.

De belangrijkste vraag voorafgaand aan het presidentieel duel, was of de brave Biden zich wel staande zou weten te houden tegenover de kooivechter die zijn rivaal Trump is. De Democratische kandidaat heeft lange tijd bekend gestaan als iemand die niet goed in het openbaar spreekt, soms mompelt en struikelt over zijn woorden.

Biden is in elk geval in zijn opzet geslaagd om zichzelf neer te zetten als iemand die wel degelijk een gevecht aankan, ondanks zijn leeftijd. Bovendien liet hij zich - tot opluchting van zijn aanhangers - in het debat zien als een coherent en duidelijk spreker. Hij oogde fit en gezond.

Van de dementie waar Trump Biden in de afgelopen maanden van beschuldigde, was geenszins sprake. Het debat verliep weliswaar chaotisch, maar dat leek niet te komen door Bidens gebrek aan concentratie. Eerder lag de oorzaak bij Trumps constante interrupties.

Chaos

Trumps strategie tijdens het debat was het creëren van chaos. Hij ontregelde, schreeuwde, beledigde en nam diverse malen een loopje met de waarheid.

Zijn loyale aanhangers vonden het prachtig – de rechtsextremistische groepering Proud Boys pikte een uitspraak van Trump zelfs op als nieuwe slogan (Stand by, oftewel: zorg dat je klaar staat). Volgens zijn voormalige woordvoerder, Kayleigh McEnany, is het debat precies verlopen zoals de president wilde.

Maar Trump had nog een ander doel dan alleen het paaien van zijn eigen achterban. Hij ligt in de peilingen al maanden achter op Biden en het debat was voor hem dan ook een mogelijkheid om de curve te wijzigen. Met een sterk optreden zou hij twijfelende kiezers mogelijk over de streep kunnen trekken. Zwevende kiezers kunnen de verkiezingsrace in een radicaal andere richting duwen. Liefst één op de tien Amerikanen heeft namelijk nog niet besloten op welke kandidaat ze gaan stemmen.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het chaotische debat de mening van deze kiezers heeft veranderd. Wat dat betreft heeft Trump zichzelf geen dienst bewezen.

Biden winnaar?

Toch is het gevaarlijk om hiermee Biden uit te roepen tot winnaar en Trump als verliezer te beschouwen. In 2016 werd Hillary Clinton na haar eerste verkiezingsdebat met Trump eveneens uitgeroepen tot ‘winnaar’. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.

De eerste peilingen die direct na het verkiezingsdebat naar buiten zijn gekomen, geven ook al niet veel duidelijkheid. Ja, CNN en CBS peilen dat de meerderheid van de Amerikanen die zij ondervroegen Biden aanwijst als winnaar van het debat.

Maar beide peilingen zijn gemankeerd. Zo heeft CNN alleen een representatieve groep kijkers van het debat ondervraagd, maar dat zegt niets over de mening van alle stemgerechtigden. CBS ondervroeg alleen een paar kiezers in de schommelstaten. Het grotere plaatje dat opdoemt uit deze peilingen is wel dat er na het debat geen grote verschuivingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de situatie ervoor.

Dat duidt op een gelijkspel voor Biden en Trump. Helaas voor Trump heeft hij daar niet genoeg aan. Hij zal meer kiezers voor zich moeten winnen om de balans in de verkiezingsrace in zijn voordeel te buigen. Het is afwachten of hem dat gaat lukken in de maand die nog resteert tot 3 november, verkiezingsdag.

