Wie wint de prestigeslag bij de opening van de Olympische Winterspelen: China of de wegblijvers?

De verlichte olympische toren in Beijing. Beeld AFP

Wie komen er naar de openingsceremonie (en vooral: wie niet)?

Op de eretribune van het Vogelneststadion zullen vandaag 32 buitenlandse staats- en regeringsleiders en hoofden van internationale organisaties plaatsnemen. Dat is een stuk minder dan bij de Zomerspelen van 2008 (toen waren het er 110), maar een respectabel aantal voor Winterspelen. In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in 2018 waren het er 31.

Wel geven in Beijing heel andere landen acte de présence dan normaal op de Winterspelen. Een tiental landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Australië, stuurt geen regeringsvertegenwoordiger omdat ze de Spelen diplomatiek boycotten. De meeste West-Europese landen, waaronder grote wintersportnaties als Zwitserland en Oostenrijk, hebben afgemeld vanwege covid.

Op de gastenlijst in Beijing staan onder meer Rusland, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Turkmenistan en Egypte. De meeste van die landen hebben helemaal niets met wintersport en sturen geen enkele sporter, maar delen hun autocratische model met China. Zij komen de politieke en economische banden aanhalen en hun visie op de wereld kracht bijzetten.

Als de Winterspelen zo in controverse zijn gehuld, leveren ze dan wel politiek prestige op?

Dat hangt ervan af waar je gaat kijken. Natuurlijk had president Xi Jinping graag de Amerikaanse president Joe Biden op zijn feestje gehad, zoals zijn voorgang Hu Jintao in 2008 president George W. Bush mocht ontvangen. Maar toen de Amerikanen en co besloten het evenement te boycotten, draaide Beijing het verhaal om: als het Westen China niet respecteert, dan blijven ze maar thuis. ‘Die landen waren helemaal niet uitgenodigd’, aldus een Chinese regeringswoordvoerder.

Op soft power in het Westen rekent Beijing niet, maar er zijn een hoop landen die wel vatbaar zijn voor een boodschap van Chinees succes en voorspoed. Aan hen laat Beijing zich zien als een goedwillend rolmodel, dat graag zijn welvaart deelt met wie bereid is samen op te trekken tegen ‘westerse dominantie’. Als het Westen ondertussen meekrijgt dat Beijing niet met zich laat sollen, dan is dat mooi meegenomen.

Een nadeel is dat veel van de meer China-gezinde landen in Zuid-Amerika en Afrika liggen, waar amper interesse is voor wintersport. Dat maakt het moeilijker de Winterspelen politiek te gebruiken. Maar daarnaast is er ook nog een binnenlands publiek. Dat is de afgelopen vijf jaar overspoeld met initiatieven om wintersport te populariseren, wat bij een deel van de middenklasse is gelukt. Ook zij krijgen via de openingsceremonie op vrolijke wijze de politieke agenda van Xi Jinping mee.

Hoe uit die politieke agenda zich: waar moeten we op letten?

De openingsceremonie van 2008 was een overweldigend massaspektakel vol verwijzingen naar de Chinese geschiedenis, maar ook een ode aan wereldvrede, even inclusief als een Benettoncampagne. In 2022 wordt de toon allicht een stuk nationalistischer. Dat kan subtiel, met verwijzingen naar bepaalde historische gebeurtenissen of bepaalde personen. Woensdag werd de olympische vlam bijvoorbeeld gedragen door een legercommandant die vorig jaar gewond raakte tijdens een grensconflict met India.

Als eenpartijstaat haalt de Chinese Communistische Partij veel legitimiteit uit het verleden, dus de Chinese geschiedenis krijgt ongetwijfeld weer een grote rol, maar minstens zo belangrijk is China’s technologische vooruitgang. Dat betekent robots, drones en hightechspektakel. Ook de etnische eenheid van China wordt vast extra in de verf gezet, met rollen voor Hongkongse, Oeigoerse en Tibetaanse sporters. Ook altijd interessant is het hoe deelnemers van ‘Chinees Taipei’ (Taiwan) in beeld worden gebracht.

Kan het ook fout gaan?

In de huidige omstandigheden, met covid en polarisatie, ligt de lat voor succes niet heel hoog. China wil graag veel medailles en heeft een recordaantal deelnemers in een recordaantal wedstrijden, maar president Xi leek een mogelijke teleurstelling voor te willen zijn toen hij vorige week zei dat ‘hij niet om medailles geeft’. Als China meer medailles haalt dan de negen in Pyeongchang, lijkt dat geen al te grote publicitaire schade op te leveren.

Wat Beijing vooral wil, is incidenten vermijden. Chinese sporters is naar verluidt ingepeperd dat een dopingschandaal op deze Spelen (zoals in 2008) een doodzonde zou zijn. Covidgevallen zijn onvermijdelijk en aanvaardbaar, zolang er geen grote uitbraak is waardoor heel veel deelnemers hun wedstrijd missen. Dat lijkt tot nog toe te lukken: de meeste besmette sporters of begeleiders (70) zijn op de luchthaven ontdekt, in de bubbel waren dat er 32. Maar met omikron is de situatie onvoorspelbaar.

Beijing wil liefst ook politiek protest vermijden, of toch zeker de invloed ervan beperken. In zekere zin helpt covid een handje: de toeschouwers in de stadions zijn door de Chinese overheid aangewezen, daar vallen geen verrassingen te verwachten. Sporters zijn bang gemaakt om in China politieke uitspraken te doen en als iemand het toch waagt, wordt vermoedelijk weer het stereoptype ‘vermaledijde Westen’ ingeschakeld.

Wat er ook gebeurt, uiteindelijk kan China als enige land ter wereld zeggen dat het Zomer- en Winterspelen heeft kunnen organiseren. Dat kan tellen als symbool van nationale herrijzenis. Of zoals Xi in zijn nieuwjaarsboodschap zei: ‘De wereld kijkt uit naar China en China is er klaar voor.’