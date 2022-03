Wie wil er de gemeenteraad in? De Volkskrant onderzocht alle 55 duizend kandidaten

De lijsttrekker van de PvdA in Zutphen plakt affiches tijdens de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Beeld Marcel van den Bergh

Informatie over kandidaten is moeilijk te vinden

Op kieslijsten is weinig informatie over de achtergronden van kandidaten te vinden. De kiesraad van een gemeente publiceert een lijst waar een naam en een woonplaats op te lezen is, en meestal ook nog wel het geslacht van een kandidaat. Maar wat de kandidaat hiervoor deed, hoe oud hij of zij is, en welke vooropleiding ze hebben gedaan blijft vaak onbekend. Ook buiten de gemeentewebsite is het voor kiezers lastig om aanvullende informatie te vinden, blijkt uit een onderzoek van Open State Foundation onder de veertig grootste gemeenten. Veel politieke partijen geven maar weinig informatie over hun programma en kandidatenlijst. Soms is zelfs alleen de vorige kandidatenlijst uit 2018 aanwezig.

Met aanvullend onderzoek, waar de Volkskrant aan heeft bijgedragen, is op de website Kandidatenkaart.nl meer informatie gepubliceerd. Maar ook na dit onderzoek, op basis van openbare bronnen, is nog maar over 10 procent van de kandidaten meer bekend. Dat moet anders, zegt Tim Vos-Goedhart van Open State Foundation. ‘Een sterke democratie vereist een sterke informatiepositie van de burger. Hoe kunnen burgers hun vertrouwen leggen in kandidaten voor de gemeenteraad als er nauwelijks informatie over ze te vinden is?’ Vos-Goedhart benadrukt dat kiezers in Nederland vooral stemmen op een persoon, maar dat de informatie die beschikbaar is vooral over de partijen gaat.

Lokale partijen met elkaar in concurrentie, Forum in 50 gemeenten

Bij de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad ging bijna 29 procent van de stemmen naar lokale partijen. En ook komende verkiezingen is er lokaal veel te kiezen: Open State telde maar liefst 947 verschillende partijnamen. Opvallend is het grote aantal lokale partijen in Maastricht; daar heeft de kiezer maar liefst negen lokale opties onder de 22 deelnemende partijen. Alleen in Amsterdam is het aantal te kiezen partijen groter dan in Maastricht: 25. Daar zijn er echter minder partijen die zich specifiek op de stad richten.

Het CDA is met ruim 7 duizend kandidaten in 328 van de 333 gemeenten het breedst vertegenwoordigd. Van de nieuwkomers in de Tweede Kamer doen alleen Volt en de Forum-afsplitsing Belang van Nederland (BvnL) van Wybren van Haga in meerdere gemeenten mee. Volt staat dit jaar in tien gemeenten op de kieslijst, BvnL in zeventien. Forum voor Democratie is in veel meer gemeenten te kiezen dan vorig jaar. De partij van Thierry Baudet doet dit jaar mee in vijftig gemeenten, in 2018 deden ze alleen nog mee in Amsterdam.

De lijsttrekker is meestal een man, vrouwelijke kandidaten relatief vaak op nummer 2

Bij de verkiezingen kunnen stemgerechtigden vooral mannen op het stembiljet rood kleuren. Van de 55 duizend kandidaten zijn er 33 duizend man, 15 duizend vrouw en is van ruim 6 duizend personen het geslacht onbekend. Acht kandidaten identificeren zich als non-binair. Bijna 70 procent van de kandidaten is dus man. En als het gaat om de nummer een van de lijst, is de oververtegenwoordiging van mannen nog groter. In driekwart van de gevallen is een man de lijsttrekker. Vrouwen bezetten relatief vaker de tweede plek, hoewel zij ook daar nog flink in de minderheid zijn. Bijna eenderde van de nummers twee is vrouw.

GroenLinks en Volt hebben verhoudingsgewijs veel vrouwen op de lijst staan. Bij Volt is dit als enige van de landelijke partijen precies de helft, een speerpunt van de partij. Het gebrek aan vrouwelijke kandidaten was voor Volt reden om maar in tien gemeenten mee te doen. De SGP en de lijstverbindingen van deze partij met de ChristenUnie hebben erg mannelijke lijsten; de partij staat pas sinds 2013 uberhaupt vrouwen toe op hun lijst. Het FvD heeft niet bekend gemaakt van welk geslacht hun kandidaten zijn. Bij D66 en de PvdD is dit in meer dan de helft van de gevallen niet bekend.

Van 14 tot 100 jaar

De jongste kandidaat bij de verkiezingen is Delilah van Trooijen, die in Haarlem op nummer zeven staat op de lijst van Trots op Nederland. Zij is 14 jaar: te jong om in de gemeenteraad zitting te nemen, maar net oud genoeg om zich verkiesbaar te stellen. Dat mag namelijk als een kandidaat tijdens de zittingsperiode van de te kiezen raad 18 jaar wordt. De oudste kandidaat is voor zover bekend de 100-jarige Elly Dirkse-Köbben, voor de PvdA in Den Bosch. Haar kandidaatstelling is een in-memoriam, zij is vlak na de vaststelling van de kandidatenlijst overleden. Jo Brus is met zijn 91 jaar daarna het oudst, hij is lijstduwer voor de lokale partij HIER in Meierijstad.

Bij 50Plus zijn de kandidaten waarvan de leeftijd bekend is gemiddeld het oudst. De relatief nieuwe partijen Volt, FvD, Denk en BIJ1 stellen de jongste kandidaten op, bij hen is de gemiddelde kandidaat de veertig nog niet gepasseerd.

Woonachtig buiten de gemeente

Van de 55 duizend kandidaten woont een klein deel, enkele honderden, niet in de in de gemeente waar ze zich verkiesbaar stellen. Vooral lijstduwers of personen lager op de lijst komen uit een andere gemeenten om zo de lijst van een partij langer te maken. Den Haag levert de meeste kandidaten voor andere gemeenten, 41. Vanuit Amsterdam stellen 36 inwoners zich kandidaat voor verkiezingen elders, en 30 Rotterdammers steken de gemeentegrenzen over. Andersom zijn er in Amsterdam, Utrecht en Maastricht 25 of meer kandidaten van buiten de stad, die het kennelijk geen probleem vinden om te verhuizen. Elke kandidaat van buiten de gemeente moet een ‘verklaring van voorgenomen vestiging’ inleveren. Hiermee vertellen ze bereid te zijn in de gemeente waar ze verkiesbaar zijn een woning te zoeken. Alleen ingezetenen van een stad mogen namelijk plaatsnemen in de raad.

Jan, Peter en Hans…

Kiezers kunnen vooral oud-Hollandse voornamen aankruisen. Uit de meest voorkomende voornamen bij kandidaten doemt een beeld op van een witte man, geboren voor de jaren ’70. Bijna 1.400 Jannen, en meer dan 700 Peters en Hansen stellen zich kandidaat. Deze namen worden nog steeds gegeven aan kinderen, maar de populariteit nam na de jaren ’60 af met de opkomst van de Dennissen en Jeroens, blijkt uit de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens instituut. In de gemiddelde raadszaal zul je ook een reactie krijgen als je ‘Henk!’, ‘Wim!’ of ‘Paul!’ roept, deze namen komen ook veel voor op de lijsten.

Met medewerking van Chiel de Groot en Erik Verwiel