Wie was Luka, muze en mysterie van de opstand in Sobibor?

Op 14 oktober 1943, precies 79 jaar geleden, brak een opstand uit in Sobibor, waarbij ruim 300 gevangenen het vernietigingskamp ontvluchtten. Leider van de opstand Alexander Pechersky ging als held de geschiedenis in. Zijn inspiratiebron in het kamp was Luka, heeft hij altijd gezegd. Journalist Rosanne Kropman, die een boek schrijft over Sobibor, ging naar haar op zoek.

In zijn kleine appartement haalt Alexander Pechersky diep adem en knippert zijn tranen weg. ‘Het is moeilijk om over dit soort momenten te vertellen. Zelfs veertig jaar later nog. Ik wil jullie vragen er maar geen aanstoot aan te nemen.’ Het is 1984 en Jules Schelvis, de Nederlandse chroniqueur van Sobibor, en slavist Dunya Breur zijn naar het Russische Rostov aan de Don afgereisd om de getuigenis van Pechersky op te nemen op videoband.

Voor Schelvis en Breur is de oud-officier uit het Rode Leger een held. De in het huidige Oekraïne geboren joodse Pechersky (1909-1990) ging de geschiedenis in als de leider van de ontsnapping uit vernietigingskamp Sobibor, de grootste opstand van de Holocaust, vrijdag 14 oktober precies 79 jaar geleden. De uitbraak van ongeveer driehonderd gevangenen, van wie slechts 47 het einde van de oorlog zou halen, leidde daags daarna tot de sluiting en afbraak van het vernietigingskamp. De nazi’s bliezen de gaskamers op, de barakken van de dwangarbeiders werden afgebroken, net als de werkplaatsen waar kleding en juwelen van de vergaste Joden werden gesorteerd en vermaakt. De sporen van de genocide moesten uitgewist worden.

In Sobibor zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in anderhalf jaar tijd 170 tot 250 duizend mensen vermoord. De meesten werden op de dag van hun aankomst meteen vergast. Een klein aantal, onder wie Pechersky, werd geselecteerd voor dwangarbeid. Pechersky kwam terecht bij het Waldkommando, een ploeg gevangenen die hout moest hakken.

De 75-jarige Pechersky is die dag in 1984 beheerst aan het gesprek met Schelvis en Breur begonnen. Hoe ging dat, op 14 oktober 1943, wil Breur weten. ‘Het ondergrondse comité had besloten dat de opstand om vier uur moest beginnen’, zijn Perchersky’s eerste woorden op de gruizige tape.

Hij vertelt hoe een klein groepje gevangenen, onder leiding van hemzelf en de Poolse jood Leon Felhendler, in twee weken tijd een plan had gesmeed waarmee de meeste dwangarbeiders uit Sobibor zouden kunnen ontsnappen. Ze lokten de ene na de andere SS’er naar de beslotenheid van de werkplaatsen, waar ze hen afmaakten met zelfgemaakte bijlen en messen. Toen de overgebleven SS’ers en Oekraïense bewakers doorkregen wat er gaande was, openden zij het vuur op de honderden gevangenen. Die vluchtten - eerder dan gepland, en in grote paniek - over en door het hek, het mijnenveld in, richting de bosrand. Overal vielen mensen neer in het spervuur van kogels en door de ontploffende mijnen, maar tientallen anderen bereikten de beschutting van de bomen. Pechersky was een van hen.

Alexander Pechersky Beeld Poeticbent / Wikipedia

Pechersky spreekt al een uur kalm en gedetailleerd over de ontsnapping en het dagelijks leven van de dwangarbeiders, dat zich afspeelde op slechts een paar honderd meter van de acht gaskamers en de open vuren waarin de lijken verbrand werden. Dan zegt Breur: ‘Het is misschien een vreemde vraag in het licht van deze vreselijke plek, maar bestond er liefde tussen mannen en vrouwen in Sobibor?’ Natuurlijk, zegt Pechersky met een kleine lach. ‘Mannen mochten naar de vrouwenbarak, het was toegestaan dat ze daar met hun vrouw sliepen. Er was daar altijd veel loos.’

Zonder dat Breur door hoeft te vragen, begint Pechersky over Luka, de vrouw uit Nederland die voor hem onlosmakelijk verbonden is (geweest) met de ontsnapping uit Sobibor. Maar al gauw is hij in tranen. Schelvis moet het filmen onderbreken, omdat Pechersky te zeer overmand is door emoties. Of hij en Luka een relatie hadden, laat hij in het midden. Hij noemt haar zijn ‘inspiratie’ in die intense weken in het najaar van 1943, waarin hij moest zien te overleven in een vernietigingskamp en intussen de ontsnapping beraamde. Maar ze blijkt voor hem ook de bron van een levenslang schuldgevoel en trauma. Hij overleeft de oorlog, Luka heeft hij na de ontsnapping nooit meer gezien.

Amoureuze afspraakjes

Pechersky wordt eind september 1943 binnengebracht in Sobibor vanuit een krijgsgevangenenkamp in Minsk. Leon Felhendler is dan al begonnen met het beramen van een ontsnapping, en herkent in Pechersky, die zijn officiersuniform nog aan heeft, vrijwel direct de leider voor zijn plannen. Als de samenzweerders van de opstand kort daarop een manier zoeken om in het geheim te kunnen overleggen, bedenken ze dat ze een vrouw als dekmantel kunnen gebruiken. Pechersky kiest Luka, die Pools noch Russisch spreekt, en doet alsof hij amoureuze afspraakjes met haar heeft. Omdat ze elkaar niet kunnen verstaan, hebben Luka en hij ‘vertalers’ nodig; de ene na de andere medegevangene komt bij het jonge stel staan. Alles om iedereen buiten het complot, kampbewakers en andere gevangenen, zand in de ogen te strooien; de ‘vertalers‘ zijn in werkelijkheid medesamenzweerders. Samen overleggen ze, onverstaanbaar voor Luka, over de ontsnappingsplannen.

Delen van vernietigingskamp Sobibor waren bedrieglijk vriendelijk ingericht, als een alsof het een prettig dorp betrof. Die façade moest verhullen wat er werkelijk gebeurde. Beeld AP

Pechersky en Luka blijken wel degelijk met elkaar te kunnen communiceren, waarschijnlijk door het beetje Duits dat Pechersky geleerd heeft op school. Aanvankelijk weet hij niet wat hij tegen haar moet zeggen. ‘Maar uiteindelijk was het helemaal niet moeilijk. Het was zo’n leuk meisje’, herinnert hij zich.

‘We zagen elkaar meestal op de binnenplaats bij de boomstronken vlakbij de keuken. Ze vertelde mij over haar leven. Ze was geboren in Duitsland. Haar vader was communist’, memoreert Pechersky. Wanneer Hitler aan de macht komt, wordt Luka’s vader opgepakt. Later komt hij weer vrij, en vlucht het gezin naar Nederland. Met onverholen bewondering herinnert Pechersky dat Luka hem vertelde dat ook zij als klein meisje klappen van de politie had gekregen, maar dat ze haar mond had gehouden over haar vaders communistische connecties en activiteiten.

Pechersky raakt steeds meer op haar gesteld, en gaat haar steeds meer vertrouwen. Toch vertelt hij haar niet waarmee hij precies bezig is. De opstand moet geheim blijven, als de SS er lucht van krijgt zullen de gevolgen vreselijk zijn.

Maar vlak voor de ontsnapping laat Pechersky Luka halen, als de eerste Duitsers al dood in de werkplaatsen liggen. ‘Luka, trek mannenkleren aan en als je de fluit voor het appèl hoort, blijf dan dicht bij mij’, zegt Pechersky tegen haar om haar bij zich te houden tijdens de ontsnapping. Luka had zich daarop omgedraaid en hem gevraagd even te wachten.

In Schelvis’ video reikt Pechersky naast zich en houdt een gestreept overhemd op. Luka was teruggekomen en had gezegd ‘Sasha, doe dit aan’. Het was het overhemd van haar vader. Pechersky schraapt zijn keel en zegt door zijn tranen heen: ‘Luka zei: ‘Met dit shirt blijf je in leven. En als jij leeft, leven wij ook’. Ze was toen de appèlfluit klonk nog vlak bij me’, zegt de aangeslagen Pechersky. ‘Maar daarna brak er paniek uit.’

Ondanks meerdere zoekpogingen van Pechersky haar te vinden, is haar lot nog altijd onbekend. Hij hoorde nog van een andere ontsnapte dat hij Luka in de richting van het stadje Chelm had zien lopen met andere gevangenen. Daarna niets meer.

Ingekleurd door de filmindustrie

Wie was Luka? Wie was de enigmatische jonge vrouw die Pechersky als zijn muze ging zien in de dagen dat hij de ontsnapping uitdacht?

Ik ben niet de enige die dat wil weten. Onder anderen Jules Schelvis heeft onderzoek naar haar gedaan. Ook filmmakers moeten het zich afgevraagd hebben: Luka is na de oorlog ingekleurd door de filmindustrie. In de film Escape from Sobibor (1987), naar het gelijknamige boek van Richard Raschke, speelt Rutger Hauer Alexander Pechersky, de rol van Luka is voor de Poolse actrice Joanna Pacula. Rusland zond in 2018 de film Sobibor in voor de Oscars, nog te zien op Netflix. In beide films is Luka de klassieke love interest van Pechersky. Beeldschoon, verliefd en bezorgd om de held, zonder veel tekst.

Rutger Hauer als Pechersky en Joanna Pacula als Luka in de speelfilm ‘Escape from Sobibor’ (1987). Beeld Image Select

Dat is niet hoe Pechersky haar omschrijft. Maar wie was zij wel? Ik werk aan een boek over Sobibor. Tijdens mijn onderzoek vraag ik mij regelmatig af wie de mensen waren die vermoord zijn in het vernietigingskamp en die voorkomen in de getuigenissen van de weinige overlevenden.

Wie was bijvoorbeeld de Nederlandse zangeres die zowel met haar stem als met haar uiterlijk het hele kamp betoverde, maar al een paar dagen na haar aankomst verdween? Wie was de Franse vrouw die vrijwillig met haar zieke man de gaskamers in liep, onderwijl de Duitsers vervloekend? Ik zal er vermoedelijk nooit achter komen.

Maar bij Luka lijkt dat anders. Op de video van Schelvis en Breur geeft Pechersky allerlei aanwijzingen voor wie Luka geweest kan zijn. Ik kijk en herkijk de vijftien minuten waarin Pechersky over haar spreekt, op zoek naar gegevens die ik kan gebruiken voor mijn zoektocht. Over haar leeftijd is hij duidelijk, ze is 18 of 19 jaar in 1943. ‘Ik zou je vader kunnen zijn’, had Pechersky tegen haar gezegd - hij is dan 34. Ze zou rond 1933 uit Duitsland naar Nederland gekomen zijn. Naar welke plaats, dat zegt hij niet. Haar moeder was met haar in Sobibor, haar vader niet. Hij noemt ook nog twee broers, die bij aankomst gelijk vergast zouden zijn.

Wie precies op de Nederlandse transporten vanuit Westerbork naar Sobibor zat, is door de nazi’s zelf nauwkeurig bijgehouden. Na de oorlog heeft het Rode Kruis de lijsten verder aangevuld, onder andere met de geboorteplaatsen van de slachtoffers. Vanaf 2005 zijn op JoodsMonument.nl, een digitale herdenkingsplek voor alle Nederlandse joden die de Holocaust niet overleefden, ook familiebanden en foto’s toegevoegd door bezoekers.

Zou Luka te vinden zijn onder de 34.112 mensen die in negentien transporten vanuit Westerbork naar Sobibor gingen?

Jules Schelvis meende al in 1993 te weten wie Luka was. In zijn boek Vernietigingskamp Sobibor concludeert hij dat zij Gertrude Poppert-Schönborn moet zijn geweest. Die conclusie trok hij op basis van twee ansichtkaarten die Poppert onder dwang naar huis stuurde. Poppert schrijft in augustus 1943 aan haar vader dat ze tevreden is in Sobibor, ook haar man Walter maakt het daar goed. Daarnaast schrijft ze dat ze de konijnen verzorgt. Midden in Sobibor had de SS een soort boerderijtje, waar ze varkens, konijnen, paarden en ganzen hielden. ‘Ich habe die Tiere gerne & verrichte die Arbeit mit liebe,’ schrijft Gertrude.

‘Luka’ kan ook Gertrude Poppert-Schönborn zijn geweest. Beeld Yad Vashem

Volgens Schelvis werkte Luka, net als Gertrude, bij de konijnen in Kamp II. Toch heb ik meerdere redenen om te twijfelen aan Schelvis’ identificatie van Luka. Je kunt je afvragen hoe betrouwbaar de informatie is op een onder dwang geschreven kaart, die als façade voor de moordmachine moest dienen. Als Gertrude goud of kleding van de doden sorteerde, zal ze dat niet hebben kunnen opschrijven. Bovendien is ze tien jaar ouder dan de Luka die Pechersky omschrijft. Het lijkt vrijwel onmogelijk dat Pechersky zich een decennium zou vergissen – na de oorlog memoreert hij levendig hoeveel Luka en hij in leeftijd verschilden.

Maar de belangrijkste reden om aan te nemen dat Gertrude niet de Luka uit Pechersky’s verhalen kan zijn, is haar echtgenoot Walter. Gertrude schrijft dat hij met haar in Sobibor is. De Luka uit Pechersky’s herinnering was alleen met haar moeder in Sobibor. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat Pechersky een getrouwde vrouw zou kiezen die moest doen alsof ze een amoureuze relatie met hem had, terwijl haar man ook in Sobibor was.

Twijfels over ‘Luka’s’ identiteit

Ik steek mijn licht op bij Michael Edelstein, die in Rusland onderzoek deed naar het leven van Alexander Pechersky. Ik leg hem mijn twijfels voor over Gertrude Poppert, en vraag hem of hij meer informatie heeft die zou kunnen helpen bij de zoektocht naar Luka’s identiteit. Een geboorteplaats zou helpen. Of een plek waar zij in Nederland zou hebben gewoond.

Edelstein mailt me Pechersky’s allereerste getuigenis, die hij in 1944 schreef. Edelstein is allerminst zeker van de identificatie die Schelvis eerder deed. ‘Luka is een raadsel’, schrijft hij. En hij geeft me een waarschuwing mee; Pechersky’s Duits moet gebrekkig zijn geweest. ‘Het lijkt me dat Pechersky’s memoires een weinig betrouwbare bron van informatie zijn over Luka. Het zou goed kunnen dat hij niet goed begrepen heeft wat zij over zichzelf heeft verteld.’

In Pechersky’s allereerste memoire over Sobibor omschrijft hij een vrouw met roodbruin haar die onbedaarlijk veel rookte. Pechersky had zich galant opgesteld bij hun eerste ontmoeting. Via zijn vertrouweling Schlomo Leitman zei hij dat hij nog nooit zo’n interessant meisje ontmoet had, waarop Luka geantwoord had dat Pechersky dat niet gezegd kon hebben. Hoezo niet, had Pechersky gevraagd. “Omdat ik niet knap ben,” had ze geantwoord. ‘Zeg haar, Schlomo, dat het niet om uiterlijke schoonheid draait, het is innerlijke schoonheid die telt,’ had Pechersky gezegd.

Met deze informatie – ik zoek een rokende brunette van rond de 18, geboren in Duitsland, maar in Sobibor aangekomen vanuit Westerbork, met een communistische vader die níét en en een moeder die wél in het kamp was – ga ik aan de slag. Samen met de getuigenis aan Schelvis zou Luka toch vindbaar moeten zijn in de transportlijsten van Westerbork, denk ik. Edelsteins waarschuwing over de onbetrouwbaarheid van Pechersky’s herinnering aan Luka sla ik in de wind.

De naam Luca, Loeka of Luka moet een schuilnaam geweest zijn. Hij komt op de transportlijsten van Westerbork met bestemming Sobibor niet voor, heeft curator van herinneringscentrum kamp Westerbork Guido Abuys me al laten weten. Ik ben dus aangewezen op andere gegevens dan haar naam. Op de site JoodsMonument.nl kun je zoeken op geboortedatum en de bestemming vanuit Westerbork. Ik vul de geboortejaren 1921 tot 1926 in, en sterfplaats Sobibor. Maar alleen het geboortejaar 1921 levert al 320 jongens en meisjes op die werden vergast in Sobibor. Bij sommigen begin staan fotootjes, die zijn toegevoegd door bezoekers. Het zijn lachende jonge mensen in zwart-wit op schoolfoto’s, in tuinen, sportend of serieus kijkend. Allemaal werden ze in 1943 in een trein ingepropt om als vee te worden afgemaakt in een uithoek van Europa.

Aan het eind van de dag heb ik mijn lijst met de hand teruggebracht tot tientallen jongvolwassen meisjes die tussen 1921 en 1926 geboren zijn in Duitsland, en waarvan ik nog moet uitzoeken of hun moeder, maar niet hun – communistische – vader, in Sobibor was.

Ik moet dit digitaal doen, realiseer ik me. Dat kan, met wat technische hulp. Door de namen, geboorteplaats en - datum, de woonplaats en de familieverbanden van de website van Joods Monument op te slaan in Excel. Met een techniek die scrapen heet, kan ik gericht zoeken: uit de 34.112 slachtoffers filter ik alle vrouwen die in Duitsland geboren zijn tussen 1921 en 1926 en die in Sobibor waren met hun moeder, maar niet met hun vader.

Zo leidt het informatiespoor dat Pechersky heeft achtergelaten naar zeven jonge vrouwen: Edith Lindenbaum, bij aankomst in Sobibor 22 jaar. Flora Lotte Gerber, 20 jaar. Helene Bloch, 19 jaar. Henriette Wijnhuisen, 20 jaar. Inge Dreijer, 16 jaar. Lore Louise Nathans-Israëls, 17 jaar. En Ruth Eva Asch, 19 jaar.

‘Love of his life’

Inge Dreijer komt het dichtst bij de beschrijving van Pechersky; zij is de enige van de zeven die zonder vader, maar met haar moeder en twee broertjes naar Sobibor werd gedeporteerd. Op Joods Monument staan zeven foto’s bij haar naam. Een vrolijk lachende tiener kriebelt haar halfbroertje over zijn bolle peuterbuikje. Hij kijkt half lachend, half slaperig in de camera.

Inge is weliswaar twee jaar jonger dan de Luka die Pechersky omschrijft, maar ze is de enige die samen met haar twee halfbroertjes en haar moeder op transport gesteld werd naar Sobibor – precies zoals Pechersky omschrijft. Ze blijkt uit een koopmansfamilie te komen in Bielefeld. Haar ouders scheiden al in 1934. Haar moeder hertrouwt datzelfde jaar met een meneer Steinberg, ook een Joodse koopman. Met hem vertrekt het gezin in 1935 naar Amsterdam, Inge is dan 9 jaar oud.

Een andere hint die Pechersky heeft achtergelaten is het communistische verleden van de vader van Luka. Is er iets bekend over een arrestatie vanwege communistische activiteiten, vraag ik bij het stadsarchief Bielefeld. De archivaris mailt me terug dat hij daar in zijn archief niets over kan vinden, maar hij acht het onwaarschijnlijk, gezien het feit dat zowel Inges biologische vader als haar stiefvader beiden koopman waren. Dan er is nóg iets wat Inge toch minder aannemelijk maakt. Pechersky’s Luka is trots op haar vader, Inge ondertekent een bijdrage aan een poesiealbum niet met Dreijer, zoals haar biologische vader heet, maar met Steinberg, de naam van haar stiefvader.

Ik mail ook de andere Duitse stadsarchieven en vraag naar wat er bekend is van de families van Flora, Helene, Henriette en Lore. Van deze vier vrouwen blijkt dat weinig meer dan hun geboorte- en sterfdatum, soms een paar verhuizingen en hun geboorteplaats. De vier stadsarchieven zien niks terug van het communistisch verleden of van een arrestatie van de vaders van deze vier vrouwen.

Maar over Ruth Eva Asch is meer te vinden. Haar vader Bruno Asch was tot de vlucht naar Nederland in 1933 politicus voor de socialisten – kan Pechersky socialisme en communisme door elkaar gehaald hebben? Bruno Asch pleegde zelfmoord in 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen.

Via Joods Monument kom ik in contact met Sasha Jacobs, die de informatie over Ruth op het digitale monument heeft aangevuld. Ruth blijkt de geliefde te zijn geweest van zijn vader, Philip Jacobs. Philip was negentien jaar toen hij afscheid nam van Ruth, een dag voordat Nederlandse Joden verplicht werden een ster te gaan dragen in mei 1942. Hij vertrok uit Amsterdam om mee te vechten met de geallieerden vanuit Engeland. Ruth bleef achter.

‘Als ik of een van mijn broers een meisje was geweest, hadden we Ruth geheten,’ zegt Sasha Jacobs aan de eettafel van zijn appartement in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. ‘The love of his life’ noemde mijn vader haar aan het eind van zijn leven.’ Voor hem ligt de documentatie van zijn in 2013 overleden vader, en de foto’s en documenten die hij nog heeft: een groot herinneringsboek aan de elf maanden die zijn vader Philip onderweg was naar Engeland, videobanden met oorlogsgetuigenissen van zijn beide Joodse ouders, maar ook het dagboek van Ruth, uit 1941.

Naast aandoenlijke tekeningetjes en de herinneringen aan een steeds benauwder oorlogsjaar zit er een afgeknipte lichtbruine haarlok in. Kan deze tachtig jaar oude haarlok ooit het roodbruin zijn geweest waarover Pechersky sprak? En rookte ze als een schoorsteen? Het dagboek laat het niet zien - maar sluit het ook niet uit. Haar kan verkleuren, afhankelijk van de bewaarcondities.

Een haarlok van Ruth Eva Asch, de mogelijke ‘Luka’, heeft geliefde Philip Jacobs altijd bewaard. Beeld privéarchief familie Jacobs.

‘Een grote foto van Ruth stond zijn hele leven lang op het nachtkastje van mijn vader’, herinnert Sasha Jacobs zich. ‘Soms stond ze ergens anders, op het bureau of op de vensterbank, maar ze was altijd prominent in ons huishouden aanwezig.’ Ze spraken lang niet over de oorlog thuis, al was de Holocaust er altijd, bijvoorbeeld in de afwezigheid van grootouders en andere familieleden. Maar na Philips pensioen liet hij de oorlog binnen, en als na een dijkdoorbraak spoelden zijn trauma’s over het gezin Jacobs. ‘Hij voelde zich schuldig dat hij zonder Ruth was weggegaan en dat hij het had overleefd. Hij heeft Ruth na de oorlog geïdealiseerd, tot verdriet van mijn moeder’, zegt Sasha Jacobs. ‘Het was een moeilijke periode.’

In een videogetuigenis van Philip, in 2009 al bijna negentig, spreekt hij vol liefde, maar in tranen over Ruth, zoals Pechersky dertig jaar eerder in Rostov sprak over Luka op de tape die Schelvis en Breur maakten. ‘Op een bepaald moment was het zover dat ik weg kon [naar Engeland]. Nog steeds begrijp ik niet, hoe ik dat zomaar heb kunnen doen. Ik was smoorverliefd op dat meisje en meer dan dat. En dat ik dan toch om een of andere reden weggegaan ben…’

Wat zou het geweest zijn waardoor zijn vader zo was aangetrokken tot Ruth? ‘Het was een mooie jonge vrouw, met een enorm charisma, intelligent, een goeie babbel, uit een goed nest, creatief’, zegt Sasha Jacobs. ‘Ze kon volgens mijn vader mooi zingen, citeren, ze was leergierig en ambitieus. Ja… een meid om van te houden.’

Onbetrouwbare herinneringen

Het is een omschrijving die prachtig bij Luka, de heldin uit het naoorlogse narratief over Sobibor past. Maar dat Excelbestand, dat verdomde, spijkerharde, excelbestand met al die dode jongens, meisjes, mannen en vrouwen in rijen en kolommen, haalt me uit mijn tunnelvisie. Als ik goed naar de sterfdata van de familie Asch kijk, zie ik dat Ruths moeder maanden eerder dan haar dochter is gedeporteerd. De kans is gering dat zowel moeder als dochter uit twee verschillende transporten geselecteerd zijn voor dwangarbeid in Sobibor, in plaats van direct naar de gaskamers gestuurd te worden.

Toen ik aan dit onderzoek begon had ik de illusie dat ik terug zou kunnen halen wie Luka geweest was. Ik had onderzoeker Michael Edelsteins waarschuwing voor de onbetrouwbaarheid van Pechersky’s herinneringen aan Luka serieuzer moeten nemen. Toch antwoordt Edelstein me optimistisch als ik hem mijn bevindingen voorleg. Nee, het is niet erg waarschijnlijk dat Ruth Luka is geweest, maar ook niet onmogelijk, schrijft hij. ‘We kunnen alleen maar hopen dat Pechersky de details goed onthouden heeft. Ze was duidelijk heel belangrijk voor hem, maar de taalbarrière, de stress, de constante focus op de opstand en de ontsnapping... het zou vreemd zijn als we iemand zouden vinden die honderd procent past bij Pechersky’s beschrijving. Tenzij er een wonder gebeurt, blijft Luka een mysterie.’ En eigenlijk is dat gegeven representatiever voor wat de Holocaust geweest is. Een onherstelbare uitwissing.