Wie was Khader Adnan, de Palestijnse activist die overleed aan zijn hongerstaking?

Dinsdagochtend werd Adnan bewusteloos in zijn cel gevonden, na een hongerstaking van drie maanden. Beeld AP

De 45-jarige Adnan werd op 5 februari dit jaar gearresteerd in zijn huis in Arrabeh, een dorp in de bezette Westelijke Jordaanoever ten zuiden van Jenin. De Palestijnse activist werd beschuldigd van ondersteuning van terreur, aansluiting bij een terreurgroep en opruiing. Sindsdien zat Adnan vast in een gevangenis in de Israëlische stad Ramla, waar hij in afwachting was van zijn proces.

Adnan ging direct in hongerstaking als protest tegen de in zijn ogen onrechtmatige arrestatie. Na 67 dagen zonder eten was zijn gezondheid al flink achteruitgegaan, vertelde zijn broer in april op een persconferentie in Ramallah. ‘Naast het veelvuldig flauwvallen lijdt mijn broer aan gehoor- en gezichtsstoornissen en zware druk op de borst. Ook heeft hij last van spasmen over zijn hele lichaam en geeft hij over.’

Dinsdag werd Adnan, na 87 dagen hongerstaken, bewusteloos in zijn cel gevonden. In een nabijgelegen ziekenhuis werd zijn dood vastgesteld. Op Palestijnse aantijgingen van moord reageerde Israël dat Adnan ‘weigerde medische tests en behandelingen te ondergaan’. Zijn vrouw eiste vorige week nog dat hij naar een ziekenhuis zou worden overgebracht met betere medische faciliteiten, een verzoek dat volgens haar door de Israëlische autoriteiten werd afgewezen.

Palestijnse Islamitische Jihad

Adnan was eigenaar van een bakkerij in de stad Qabatya, ten zuiden van Jenin, en had negen kinderen. Daarnaast ondersteunde hij Palestijnse gevangenen en trad hij regelmatig op als hun woordvoerder. Adnan was een vooraanstaand lid van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), een organisatie die door Israël, de Verenigde Staten en de Europese Unie is aangemerkt als terroristische organisatie.

De PIJ werd in 1981 opgericht door Palestijnse studenten in Egypte, met als doel het vestigen van een Palestijnse staat in de bezette Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en in andere gebieden van het huidige Israël. Ze hebben hun uitvalsbasis in de Gazastrook. Daar vormt de PIJ een minderheid ten opzichte van andere Palestijnse groepen zoals Hamas, die de facto de macht heeft in het gebied. Ondanks hun bescheiden grootte zijn ze vaak betrokken bij gevechten met Israël.

Adnan sloot zich tijdens zijn studententijd aan bij de PIJ, later werd hij woordvoerder van de organisatie in de Westelijke Jordaanoever. Zijn familie heeft altijd ontkend dat Adnan actief was in de militaire tak van de PIJ.

In reactie op de dood van Adnan liet de PIJ weten dat ze zullen doorgaan met hun strijd voor een Palestijnse staat. ‘De vijand zal nogmaals beseffen dat zijn misdaden niet ongestraft zullen blijven. Het verzet zal met alle macht en vastberadenheid worden voortgezet’, aldus een verklaring. Volgens het Israëlische leger zijn dinsdagmorgen vanuit de Gazastrook drie raketten afgevuurd. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Meerdere malen in hongerstaking

Het was niet de eerste keer dat Adnan vastzat in een Israëlische cel. Sinds 2004 werd hij twaalf keer gevangengenomen door de Israëlische veiligheidsdiensten. In totaal heeft hij zo’n acht jaar vastgezeten. Dit ging vaak via een zogenoemde ‘administratieve detentie’ – een controversieel instrument dat Israël gebruikt om Palestijnen zonder rechtszaak of aanklacht voor onbepaalde tijd vast te houden.

Als reactie hierop ging Adnan meerdere malen in hongerstaking. In 2012 hield hij het al eens 67 dagen vol, de langste periode van een Palestijnse gevangene tot dan toe. Hiermee inspireerde hij een hele groep Palestijnse medegevangenen om hetzelfde te doen. Een hongerstaking is al jaren hét wapen tegen opsluiting en wordt gezien als een belangrijk symbool van het Palestijnse verzet. Adnan is de eerste Palestijnse gevangene sinds 1992 die overlijdt aan de gevolgen ervan.