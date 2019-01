Wie voortaan naar terroristisch gebied reist, riskeert een gevangenisstraf

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ferdinand Grapperhaus (J&V, CDA) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Terroristische gebieden worden per algemene maatregel van bestuur (amvb) aangewezen. Hulpverleners en journalisten kunnen vrijstelling krijgen om naar een dergelijk gebied te reizen. Maar die toestemming geldt dan alleen in individuele gevallen, niet voor een hele beroepsgroep.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. In 2016 onderzocht toenmalig minister Ard van der Steur al de mogelijkheden van een strafbaarstelling, daartoe aangespoord door verschillende Kamermoties. Door rechterlijke uitspraken is inmiddels afdoende duidelijk dat verblijf de afgelopen jaren in (delen van) Irak of Syrië per definitie heeft gediend ter ondersteuning van terroristische organisaties.

Maar in de toekomst kunnen nieuwe terroristische gebieden ontstaan, waarvan niet meteen duidelijk is wat zich precies ter plekke afspeelt. Omdat van Nederlanders die daaruit terugkeren dreiging kan uitgaan, zoals het risico van aanslagen hier, wil Justitie een middel in handen hebben om terugkeerders aan te pakken. Door het verblijf zelf strafbaar te stellen, wordt daarin voorzien.

Het wetsvoorstel is voor advies voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State. Het sluit aan bij eerdere wetgeving in het kader van de strafrechtelijke aanpak van terrorisme.