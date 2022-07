Wie volgt Boris Johnson op als premier? Acht kanshebbers in de Conservatieve partij

Boris Johnson kondigt donderdag zijn vertrek aan als premier van het Verenigd Koninkrijk. Beeld Carl Court / Getty

Rishi Sunak (42), afgetreden minister van Financiën

De dinsdag afgetreden minister van Financiën was lange tijd de kroonprins, maar een belastingaffaire omtrent zijn vrouw, dochter van een Indiase miljardair, hebben zijn ‘merk’ beschadigd. Zijn twijfels over belastingverlagingen zijn bovendien een nadeel als de partij terug wil naar het thatcherisme. Opponenten proberen deze voormalige hedgefondshandelaar te belasteren als Rishi Rich. Grote kracht is zijn charme.

Rishi Sunak. Beeld AP

Liz Truss (46), minister van Buitenlandse Zaken

Als de Conservatieven een vrouwelijke versie van Boris willen, kunnen ze bij deze minister van Buitenlandse Zaken terecht, al mist ze Johnsons charisma en humor. Ze is het boegbeeld geworden van Global Britain en wil een harde koers varen ten opzichte van China en Rusland. In eigen land wil ze lagere belastingen, minder regelgeving en een minder aanwezige overheid. Ze poseert graag op foto’s, liefst met Britse vlag.

Liz Truss. Beeld AFP

Ben Wallace (52), minister van Defensie

Tot voor kort had bijna geen Brit van deze minister van Defensie gehoord, maar door de oorlog in Oekraïne is zijn ster gestegen. Hij heeft er, ondanks tegenwerking van zijn eigen ambtenaren, voor gezorgd dat er genoeg wapens naar Volodymyr Zelensky gingen. Deze voormalige kapitein uit het Scots Guards-regiment en politieke mentor van Boris Johnson wordt gezien als een capabele, wat saaie man die rust kan brengen.

Ben Wallace. Beeld AFP

Penny Mordaunt (49), staatssecretaris van Handel

Deze staatssecretaris van Handel ligt goed bij de achterban, niet alleen omdat ze een harde werker en een gedegen bewindsvrouw is, maar ook vanwege haar banden met het leger. Ze is een dochter van een paratroeper en reservist bij de Koninklijke Marine. Onder haar collega’s is onvrede omdat ze openlijk campagne heeft gevoerd toen Boris Johnson nog gewoon premier was. Ze kwam ooit in opspraak wegens een optreden in een realityshow.

Penny Mordaunt. Beeld REUTERS

Nadhim Zahawi (55), nieuwe minister van Financiën

De nieuwe minister van Financiën is een genadeloze politicus, wat bleek toen hij Boris Johnson donderdag, twee dagen na door hem te zijn gepromoveerd, het nekschot gaf. Daarom bestaan er twijfels over de loyaliteit van de man die als kind van Koerdisch-Iraakse vluchtelingen naar Engeland is gekomen. Hij was medeverantwoordelijk voor het Britse coronavaccinatieprogramma. Zijn zakelijke belangen vormen zijn achilleshiel.

Nadhim Zahawi. Beeld AFP

Tom Tugendhat (49), buitenlandspecialist

Als de partij afstand wil nemen van het tijdperk-Johnson, dan is deze buitenlandspecialist een goede optie. Hij groeide op binnen de partij, ging naar de beste privéscholen van Engeland en diende het land in zowel Irak als Afghanistan. Voor Tugendhat de politiek inging, werkte hij als journalist en pr-adviseur in het Midden-Oosten, gebruikmakend van zijn beheersing van het Arabisch. Nadeel is dat hij ‘remain’ stemde bij het EU-referendum.

Tom Tugendhat. Beeld AFP

Suella Braverman (42), advocaat-generaal

De advocaat-generaal was de eerste die haar kandidatuur bekendmaakte. Bij het grote publiek is deze topjurist vooralsnog vrij onbekend. Binnen de fractie is ze een van de zogeheten ‘Spartanen’, de meest geharde groep brexiteers. De anti-woke opvattingen van Braverman, telg van Indiase immigranten, doen het goed bij de conservatieve achterban. Het zou een stunt zijn als de Tories de eerste niet witte-vrouw naar Downing Street 10 sturen.

Suella Braverman. Beeld AFP

Sajid Javid (52), oud-minister

De man die Johnson deze week grote schade toebracht met een vernietigende toespraak in het Lagerhuis is een van de meest ervaren kandidaten. Hij heeft twee van de drie grote departementen geleid: Financiën en Binnenlandse Zaken. Afgelopen dinsdag trad hij af als minister van Volksgezondheid. Een troefkaart is zijn levensverhaal: de zoon van een buschauffeur van Pakistaanse komaf die miljonair werd in de City en de top van de politiek bereikte. De toespraak kan zich echter ook tegen hem keren.