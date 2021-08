Wie verder van een testlocatie woont, laat zich minder vaak testen

Een GGD-testlocatie in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Beeld ANP

Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode van augustus 2020 tot januari 2021. Hoe langer mensen naar een teststraat moeten reizen, hoe minder vaak zij zich laten testen. 6,5 procent van de mensen die binnen 3 kilometer van een testlocatie wonen liet zich maandelijks of vaker testen. Bij een afstand van 10 kilometer daalde dit naar iets meer dan 5 procent.

Voor mensen zonder auto of ander motorvoertuig is afstand nog belangrijker: daar daalt het percentage maandelijkse testers bij dezelfde afstanden van iets meer dan 6 procent naar zo’n 3 procent. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet iedereen zich laat testen in de testlocatie die zicht het dichtst bij hun huis bevindt. Dit is in de analyse van het CBS niet meegenomen.

De gemiddelde reisafstand naar de testlocatie nam tussen augustus en januari af. In augustus 2020 woonden Nederlanders gemiddeld 8,7 kilometer van een testlocatie. Na uitbreiding van het aantal testlocaties daalde dit naar gemiddeld 6,2 kilometer, waardoor de testfrequentie gemiddeld ook toenam.

De leeftijdsgroep tussen 18 en 40 jaar liet zich relatief het vaakst testen. Van deze groep liet 9 procent zich maandelijks of vaker testen. 65-plussers lieten zich het minst vaak testen.