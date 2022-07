Wie verdeelt straks in Duitsland het schaarse gas? Eén man, Klaus Müller

Klaus Müller, hoofd van de Bundesnetzagentur, de nationale instantie die waakt over de Duitse netwerkinfrastructuur. Als de Russische president Poetin de gastoevoer naar Duitsland afknijpt, besluit hij welke bedrijven en instellingen dan geheel of gedeeltelijk van het gas af moeten. Beeld dpa Picture-Alliance / ANP

Zijn agentschap, onderdeel van de Duitse overheid, is belast met het toezicht op alle Duitse netwerkinfrastructuur in de Bondsrepubliek. Daaronder vallen telecommunicatienetwerken, gas- en stroomnetten, maar ook de spoorwegen.

Het uitrollen van glasvezel in Duitsland zou een van zijn prioriteiten worden, zei hij in interviews nadat zijn benoeming op 20 januari bekend was geworden. Een maand later viel Rusland Oekraïne binnen. Müllers eerste werkdag op het hoofdkantoor van de Bundesnetzagentur in de oude hoofdstad Bonn was op 1 maart. ‘Het plan was eigenlijk om klimaatneutraliteit en digitalisering voorrang te geven’, verzuchtte Müller begin april. ‘En waar ben ik nu mee bezig? Met niets anders dan leveringszekerheid, leveringszekerheid, leveringszekerheid.’

Duitsland stevent af op een mogelijke gascrisis nu de Russische president Poetin dreigt de gastoevoer naar het grootste EU-land af te knijpen. De Duitsers zijn er niet gerust op dat de belangrijkste gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, de Nord Stream 1, na een onderhoudsstop van tien dagen donderdag weer opengaat. Als Rusland de normale gasleveranties niet of maar half hervat, komt Duitsland aanstaande winter waarschijnlijk gas tekort.

Geen warme zwembaden meer

Mocht het zover komen, dan is er één man die bepaalt hoe het schaarse aardgas dan verdeeld wordt: Klaus Müller. Zijn agentschap zal in die noodsituatie beslissen welke bedrijven en instellingen dan acuut van het gas af moeten. De bedrijven die Müller aanwijst, moeten dan hun productie staken of verlagen, met alle financiële gevolgen van dien. Consumenten zijn in principe beschermd tegen zulke ingrepen, maar Müller roept de Duitsers nu al op zo veel mogelijk gas te besparen. In een interview met het weekblad Die Zeit liet hij doorschemeren dat hij niet zal aarzelen niet-essentiële zaken als het verwarmen van zwembaden en sauna’s te verbieden, als puntje bij paaltje komt.

De bedrijven die hij eventueel op gasrantsoen zet, zullen ongetwijfeld moord en brand schreeuwen; maar daar schrikt Müller niet voor terug. De confrontatie aangaan met ondernemingen was dagelijkse kost in zijn vorige baan, voorzitter van de Duitse Consumentenbond. Müller bekleedde die functie acht jaar en kreeg daarvoor veel lof toegezwaaid. Als verdediger van consumentenrechten nam hij eind 2018 het initiatief voor een massaproces tegen Volkswagen, dat toen verwikkeld was in het dieselschandaal. Uiteindelijk moest Volkswagen ongeveer 400 duizend Duitse dieselrijders in totaal 750 miljoen euro betalen. Het Handelsblatt riep Müller uit tot ‘de nachtmerrie van Volkswagen’. Door deze en andere geruchtmakende rechtszaken tegen grote bedrijven zette Müller consumentenrechten politiek op de kaart. Met als resultaat betere wettelijke bescherming van consumenten en meer overheidsgeld voor de consumentenbond.

De activistische houding zat er al vroeg in bij de geboren Wuppertaler. De zoon van een biochemicus en manager van een tabaksfabriek werd in 1990 als 19-jarige lid van de Grünen, het Duitse equivalent van GroenLinks en/of de Partij voor de Dieren. Müllers ster rees snel in de partij: op 26-jarige leeftijd al voerde hij, na de deelstaatverkiezingen in Duitslands noordelijkste deelstaat Schleswig-Holstein, coalitieonderhandelingen. Hij liet in die tijd bewust zijn baard staan om ouder te lijken, uit vrees dat zijn politieke onderhandelingspartners hem als snotaap anders niet serieus zouden nemen.

‘Ik wil aan het roer staan’

In 1998 werd hij in de Bondsdag gekozen. De afgestudeerde econoom was daar financieel woordvoerder voor de Grünen. Zijn loopbaan als landelijk parlementariër duurde echter maar kort. Na nog geen anderhalf jaar zei hij de Bondsdag vaarwel om op 29-jarige leeftijd minister van Natuur, Milieu en Landbouw te worden in de deelstaatregering van Schleswig Holstein. Daarmee is Müller tot dusver de jongste Duitse minister in de geschiedenis. Zijn toenmalige baas, deelstaatpremier Heide Simonis (SPD), keek later met weinig genoegen op hun samenwerking terug. Ze kenschetste Müller als een ‘kleine, onaangename vent die venijnig op zijn strepen staat’.

Müller heeft zijn ambitie nooit onder stoelen of banken gestoken. Toen hij 27 was impliceerde hij in een interview al dat hij op macht uit was, omdat hij ‘aan het roer wilde staan’. In de Grünen geldt Müller dan ook als exponent van de rechtervleugel. Hij is een pragmaticus die het sluiten van compromissen belangrijker vindt dan ideologische scherpslijperij. ‘Ik houd niet van eindeloos gezwets en onrealistische initiatieven’, zei hij eens geërgerd over de fundamentalisten in zijn partij. Die insteek nam niet iedereen hem in dank af. Zo sloot hij een politiek compromis over een kerncentrale dat uitermate slecht viel bij een deel van de partijleden.

Nadat de rood-groene coalitie in 2005 haar meerderheid verloor en Müller in de weinig invloedrijke oppositiebankjes belandde, hield hij de politiek voor gezien. Hij stapte over naar het Duitse equivalent van de Consumentenbond, waar hij vanaf 2014 de toppositie bezette. Een terugkeer naar de politiek sluit hij categorisch uit. ‘Ik wil niet altijd alleen maar goed vinden wat mijn eigen partij goed vindt, en altijd alles slecht moeten vinden wat andere partijen doen.’