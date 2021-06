Wie van deze jongeren wil ’m hebben, de prik?

Matthijs (16) Ja: ‘Ik ga ’m gelijk halen’

Matthijs Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik hoop dat de regering het advies overneemt en wij ook gevaccineerd worden. Dan kunnen we weer dingen gaan doen. En dan kan ik voorgoed mijn mondkapje afdoen. Ik merk dat ik lang met een angstig gevoel rondliep. Ik was bang dat ik ongemerkt corona zou oplopen. Daardoor bleef ik voor de zekerheid mijn mondkapje ophouden op school.

‘Dat gevoel is pas weg sinds we op school sneltesten krijgen uitgedeeld. Elke leerling krijgt er wekelijks twee mee naar huis. Het liefst zou ik mezelf nog vaker testen. Die testen geven me zo’n geruststelling. Ik heb een extra voorraadje opgebouwd zodat ik ook in de vakantie, als de scholen dicht zijn, kan blijven testen.

‘Zodra ik een prik kan krijgen, ga ik ’m gelijk halen. Mijn ouders oefenen geen druk op me uit. Ze zeggen: jij mag zelf beslissen. Maar ik weet dat ze een vaccinatie belangrijk vinden. Natuurlijk hoor ik ook de verhalen, dat je trombose kunt krijgen. Maar ik vind mezelf een verstandige jongen. Ik denk: de kans op bijwerkingen is maar 1 op de miljoenen, en dat ligt misschien niet eens aan het vaccin zelf. En als ik er toch naast blijk te zitten, dan heeft de gehele wereldbevolking er last van en niet ik als enige. Dan vind ik het minder erg.’

Alba (17) Nee: ‘Wat als in de toekomst ineens ons haar uitvalt?’

Alba Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Het is goed dat jongeren ook een prik krijgen aangeboden, maar ik hoef er geen. Het vaccin is er wat mij betreft wel heel snel gekomen, ik kan me niet voorstellen dat het gelijk helder is wat de langetermijneffecten zullen zijn. Wat als gevaccineerden er in de toekomst een derde been bijkrijgen? Of dat mijn generatie, als we 40 zijn, haaruitval heeft, of allergisch raakt? Dat is heus niet bewust bedacht door wetenschappers, maar je weet het gewoon niet.

‘Mijn moeder heeft wel een prik gehaald. Dat is puur uit praktische overwegingen, ons gezin gaat elke zomer naar Spanje. Ze vond het geen prettig vooruitzicht om voor elke reis een pcr-test van 100 euro te doen. Maar ze heeft niet echt overwogen wat de bijwerkingen kunnen zijn.’

Berenike (16) Nee: ‘We kunnen het vaccin beter aan arme landen geven’

Berenike Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik hoef geen vaccinatie. Het is ook een beetje onzin om nu 12-plussers een prik aan te bieden. Mijn leeftijdsgenoten zijn bijna allemaal kerngezond. We zouden de vaccins beter aan arme landen kunnen geven. Ik las laatst dat de rijkste landen echt miljoenen vaccins aan het hamsteren zijn. Terwijl het virus in een land als India juist oplaait. Een ri j k land als Nederland, waar er steeds minder besmettingen zijn, mag dan best andere landen ondersteunen. Pas wanneer er wereldwijd meer risicogroepen beschermd zijn, zou je Nederlandse kinderen moeten vaccineren.

‘Ik weet heus wel dat de meeste mensen het niet met me eens zijn. Die zullen wat egoïstischer zijn. En dat snap ik ook wel. Ik vroeg me laatst af: langzaam gaat Nederland weer van het slot. Maar wat als mijn vrijheid beperkt wordt, omdat ik geen vaccinatie heb gehaald? Dan kom ik in gewetensnood. Ik volg in mijn vrije tijd lessen mode-ontwerpen. Stel dat ik daar straks niet meer heen mag omdat ik niet gevaccineerd ben, dan ga ik misschien toch overstag.’

Anne (16) Ja: ‘Niet vaccineren vind ik asociaal’

Anne Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik heb geen enkele twijfel: ik ga een prik halen. Niet voor mijn eigen gezondheid, maar voor de ander. Als je je niet laat vaccineren vind ik het toch een beetje asociaal.

‘Laatst kwam er een kennis van mijn ouders bij ons eten. Hij gelooft in complottheorieën en denkt dat er via het vaccin een chip wordt ingespoten. Daar wil hij met ons niet over praten, want hij weet dat we dat maar maf vinden. We hebben er de hele avond omheen gepraat. Maar als mijn leeftijdsgenoten over zulke dingen praten, probeer ik er wel wat van te zeggen.

‘Vriendinnen zeiden bijvoorbeeld dat het vaccin je onvruchtbaar kan maken. Dat hadden ze op sociale media gelezen. Ik probeer ze dan te vertellen waarom ik me wel laat vaccineren. Ik vertrouw de mensen die het vaccin hebben ontwikkeld. En ik vertrouw de Gezondheidsraad die adviseert om het vaccin te nemen. Ik ken ze natuurlijk niet persoonlijk, maar ik kan me niet voorstellen dat ze zoveel moeite doen om burgers te misleiden. Ik geloof in de goedheid van de mens.’