Wie valt er vandaag af? Onze correspondent: ‘De partij wil een ware brexiteer als leider’

De laatste vier kandidaten, van links naar rechts: Sajid Javid, Michael Gove, Boris Johnson en Jeremy Hunt. Beeld AFP

In de loop van de dag valt weer een kandidaat af. Wie zal dat zijn?

‘Ik denk Michael Gove, minister voor het Milieu. Wat je nu ziet, is dat Johnson bepaalt wie het tegen hem gaat opnemen. Iedereen die een gevaar voor hem kan vormen valt af. Gisteren viel bijvoorbeeld minister Rory Stewart opeens weg. Vermoed wordt dat Johnson-aanhangers als het ware hun stem uitlenen aan een ander, om de strijd makkelijker voor hem te maken.

‘Gove verraadde zijn vriend Boris Johnson drie jaar geleden in de strijd om het leiderschap van de partij. Het was een Brutus-daad, een psychologisch drama. De Johnson-aanhangers gaan vandaag wraak op hem nemen. Binnen de partij is nu de stemming dat een ware brexiteer nu leider moet worden, een persoon als Johnson dus. Iemand kiezen die ooit een ‘remainer’ was, zoals Javid, is volgens hen niet de oplossing.’

‘Javid heeft weinig charisma, hij is ook houterig. De partij ziet wel in dat hij op dit moment niet de juiste keuze is, ze hebben een ander soort leider nodig. Hij is wel een successtory: een kind van Pakistaanse immigranten, bankier en nu minister. Als kind had hij een foto van premier Thatcher boven zijn bed hangen. Het is grappig dat juist de Conservatieven, als het gaat om migranten, zo emancipatoir zijn. Labour heeft nooit een minister met een migrantenachtergrond gehad.’

Minister Michael Gove, die mogelijk vandaag afvalt, werkte vanochtend in het westen van Londen aan zijn conditie. Beeld EPA

Oké, dus het wordt in de komende weken een strijd tussen Boris Johnson en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt. Wat voor een man is die Hunt eigenlijk?

‘Hunt is de zoon van een militair. Hij was eerder minister van Volksgezondheid. Hij heeft toen veel vijanden gemaakt. Hij wordt nog steeds door verpleegkundigen gehaat, vanwege zijn hervormingen destijds.

‘Hij werd binnengehaald als minister van Buitenlandse Zaken als een veilige, rustige en diplomatieke opvolger van Johnson. Maar al binnen een maand vergeleek hij de EU met de voormalige Sovjet-Unie. Hij is een brokkenpiloot. Zo zei hij tijdens een bezoek aan China aan zijn gastheren dat hij een Japanse vrouw had. Hij haalde Japan en China door elkaar. Hij heeft namelijk een Chinese vrouw. Dat konden de Chinezen niet echt waarderen.

‘Hunt is niet echt geliefd. Dat is zijn handicap. Pikant is bijvoorbeeld dat nieuwspresentators al zo’n zes keer de mist ingingen met zijn naam. Jeremy Cunt werd hij genoemd, een grove benaming voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Het waren zogenaamde versprekingen. Maar het geeft wellicht aan hoe in de media over hem wordt gesproken. Eergisteren zei hij dat de versprekingen moesten ophouden.’

En wanneer weten we nou eindelijk wie de nieuwe Britse premier is?

‘Zo rond 20 juli. Na vandaag zijn de partijleden aan bod. Zaterdag is het eerste van in totaal vijftien debatten. Het lot van het land ligt dus in handen van 160 duizend leden van de Conservatieven. Onwerkelijk eigenlijk. Als Johnson wint, zal de druk op hem groot zijn om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Mogelijk al in oktober.

Het voordeel voor hem is dat hij dan een mandaat kan krijgen om zijn Brexit-plannen uit te voeren. Maar het is ook een gok: je loopt het risico dat Labour-leider Jeremy Corbyn wint en premier wordt. Wellicht gaat Johnson die gok wagen om eindelijk het Lagerhuis achter zich te krijgen. Hij is een enorme gokker.’