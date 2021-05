Wie online een afspraak maakt voor vaccinatie, raakt vaak verder van huis. Hoe kan dat?

Het callcentrum van GGD GHOR Nederland. Beeld ANP

Het klinkt zo logisch: vaccinneer inwoners van Utrecht in de XXL-vaccinatielocatie in de Utrechtse Jaarbeurs. Maar Utrechters die online een afspraak maken, krijgen soms alleen maar tijdslots voor inentingen aangeboden in Amsterdam, Hilversum, Naarden, Amersfoort, Driebergen en zelfs Bergambacht. Wie daarentegen belt, kan gewoon een prikafspraak in de Jaarbeurs maken, vaak ook nog dagen eerder. Dit logistieke probleem speelt landelijk.

De oorzaak? Een woordvoerder van GGD-koepel GHOR wijt het aan de ‘topdrukte in het systeem op piekmomenten’. Nu ook steeds jongere leeftijdsgroepen worden uitgenodigd, wordt inmiddels de helft van alle prikafspraken via het digitale afsprakensysteem gemaakt. Bovendien volgen de geboortejaren die zich mogen melden elkaar steeds sneller op: van de bouwjaren 1969 en 1970 afgelopen dinsdag, tot 1979 en 1980 deze maandag.

Overbelast

Het onlinesysteem raakt door die drukte soms overbelast. Volgens de GGD-woordvoerder waren vorige week op die piekmomenten bijna 200 duizend personen tegelijkertijd bezig om een prikafspraak te maken. ‘Zolang zij bezig zijn, zijn er voor ieder drie tijdslots gereserveerd in het systeem, en die kunnen dan niet aan anderen worden aangeboden. Als er dan geen mogelijkheden over zijn in de dichtstbijzijnde priklocatie, wordt uitgeweken naar tijdslots elders.’

Waar dat toe leidt: op Twitter regent het voorbeelden. Iemand uit de omgeving van Eindhoven kreeg online alleen Helmond als optie aangereikt, op een uur rijden. Een andere Brabander werd zelfs verwezen naar Rotterdam en Goes. Met een belletje naar het callcenter was een prikafspraak dichter bij huis zo geregeld.

Winkelmandjeseffect

Volgens de GGD treedt dit ‘winkelmandjeseffect’ online alleen op op drukke momenten. ‘Het merendeel van de online gemaakte afspraken gaat wel goed. De meeste mensen hebben dan vrede met de aangeboden locatie en prikdatum.’

Maar duidelijk is wel dat de medewerkers van het callcenter meer toegespitst kunnen zoeken in het systeem. Zij kunnen breder kijken waar nog tijdslots vrij zijn.

Toch wil de woordvoerder van de GGD-koepel niet hardop zeggen dat bellen voor een afspraak beter is. ‘Het zou fijn zijn als de verdeling tussen online en het callcenter fifty-fifty blijft. Je wil niet dat het callcenter weer overbelast raakt en er wachtrijen ontstaan. Maar als iemand bijvoorbeeld geen auto heeft of om andere redenen niet in staat is de aangeboden vaccinatielocaties te bereiken, kan die persoon wel beter bellen voor op hem toegespitste opties. Iedereen die uitgenodigd is, kan hoe dan ook tussen nu en drie weken terecht.’