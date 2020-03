Wie neemt er nog de trein op een stil Utrecht Centraal?

Het Jaarbeursplein voor de ingang van Utrecht Centraal, vrijdag om 7.45 uur. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De perrons zijn verlaten, in de hal zitten de reizigers op gepaste afstand van elkaar op de wachtbanken, die anders vol zijn. Deze hele week is het al rustiger dan normaal, maar deze vrijdag is het echt opvallend stil, zegt een NS-medewerker. Toch nemen ook nog aanzienlijk wat mensen wél de trein.

Guido Veddder (32), regisseur-cameraman

Op weg naar: Ede-Wageningen

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik werk bij een audiovisueel productiebedrijf dat onder meer tv-commercials maakt. Veel bedrijven zeggen deze dagen hun shoots bij ons af. Maar het werk dat vandaag moet gebeuren, kon niet thuis worden gedaan. Ik hoorde gisteren überhaupt pas laat van de genomen maatregelen. Ik had tot laat gewerkt en daarna waren we gaan eten met collega’s.

‘Ik heb begrip voor de maatregelen van de overheid. Misschien hadden die wat eerder genomen moeten worden, we hebben het in Nederland misschien aanvankelijk een beetje onderschat. Voor mijn eigen gezondheid ben ik niet bang, maar dit is een situatie waarover iedereen zich zorgen zou moeten maken. Het vieren van de verjaardag van mijn moeder dit weekend hebben we uitgesteld. Zij voelde zich niet helemaal lekker, dus we hebben besloten dat het beter is dat iedereen thuisblijft.

‘Ik ben gelukkig vast in dienst. Voor mijn baas is deze situatie uiterst vervelend. Veel bedrijven moeten nu een balans gaan zoeken tussen geld blijven verdienen en de veiligheid. Vandaag gaan we ook bekijken hoe we het vanaf volgende week gaan doen met het werk.’

Sara Gustafsson (35), medewerker op een dagbesteding

Op weg naar: Houten

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Thuiswerken kan nu eenmaal niet als je werkt op een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Die mensen kun je niet in de steek laten. Voor mijn eigen gezondheid vrees ik niet, maar ik maak me wel zorgen over mijn cliënten. Ook door hoe snel de ontwikkelingen rond dit virus gaan; eerst was ik er niet bang voor en nu wel. Bijvoorbeeld omdat het voor mij nog niet helemaal helder is wat de incubatietijd is van dit virus.

‘Ik was zo vaak mogelijk mijn handen. Een cliënt die snottert, sturen we naar huis. Maar in de praktijk is dat moeilijk. Wanneer is iemand verkouden genoeg om naar huis te sturen? Voor veel van onze cliënten is de dagbesteding een belangrijke plek, ze kunnen niet altijd lang thuis blijven.

‘Thuis zitten we ook met dergelijke vragen. Mijn kind hoest, die hebben we vandaag thuisgehouden. De school vraagt ouders ook om dat te doen.’

Rob Vranken (64), bestuurder in de Nederlandse Officieren Vereniging

Op weg naar: Maastricht

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik woon in Maastricht en werk in Den Haag. Gisteren hadden we tot laat een vergadering in Utrecht en daarna heb ik in een hotel overnacht. Nu wil ik naar huis. Dat kan gelukkig gewoon, ondanks de genomen maatregelen, de treinen rijden.

‘Ik heb vertrouwen in het handelen van de overheid. Ik heb desinfecterende handgel bij me, net als in de tijden dat ik uitgezonden was naar Afrika. Zelf ben ik niet zo bang voor het virus. Volgende week ga ik, denk ik, gewoon naar kantoor, we zitten daar maar met een man of vier. Maar als iemand straks hard gaat hoesten in de trein zonder zijn mond te bedekken – en dat gebeurt nogal eens – ga ik wel ergens anders zitten.

‘In Afrika moest ik opletten voor ziektes als malaria. Sommige rivieren waren besmet, of er zaten krokodillen in. In Nederland zijn we wat minder gewend aan zulk gevaar. Daarom reageer ik misschien wat gelaten. Een druk station en ook andere drukke plekken zijn te vergelijken met de situatie in de bio-industrie. Daar zal men elkaar gemakkelijk besmetten. Zo werkt de natuur.’

Yari Baars (19) student internationale economie

Op weg naar: Venlo

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Ik ben op weg naar een huisje op een vakantiepark in Venlo, een weekendje weg met ons gezin, mijn ouders en mijn zus. Dat doen wij een keer per jaar, en dit was al een half jaar van tevoren gepland. We hebben ervoor gekozen om het toch door te laten gaan. Er is daar ruimte en groen, het is geen massale mensenmassa waarin we ons begeven. We zien wel wat er daar nog open is. En dit weekend is belangrijk voor ons, er worden al zo veel leuke dingen afgelast.

‘De maatregelen zoals nu door de overheid genomen, zijn terecht, volgens mij. Ik zelf loop niet veel risico, gezien mijn leeftijd, maar ik kan het wel verspreiden. Mijn ouders zijn ook nog relatief jong en gezond, ik denk niet dat zij extra risico lopen.

‘Dit virus en de maatregelen die wereldwijd worden genomen hebben wel enorme gevolgen voor de economie. Dat is dan zo, en daar zal de overheid zich ook op richten, maar nu gaat het om veiligheid. We moeten ons allemaal zo veel mogelijk aan de richtlijnen houden.’