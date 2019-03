Wie moet Brussel in Londen bellen nu May buitenspel staat?

Hilary Benn (Labour)

Hilary Benn Beeld AFP

Zijn bekende, socialistische en pijp rokende vader Tony, voormalig burggraaf van Stansgate, vocht in de jaren zeventig om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Economische Gemeenschap te houden. Maar zijn zoon ziet nu niets liever dan dat de Britten binnen de Europese Unie blijven. Deze oud-minister stond afgelopen jaren in de aandacht als voorzitter van de Lagerhuiscommissie die het werk van de verschillende Brexit-ministers kritisch volgde. Zijn prioriteit is het voorkomen van een No Deal, zelfs als dat leidt tot het afgelasten van Brexit. Benn, een Slavist en geheelonthouder, staat op goede voet met Lagerhuisvoorzitter John Bercow.

Yvette Cooper (Labour)

Yvette Cooper Beeld Getty

Een van de vier Labour-parlementsleden die het bij de leiderschapsverkiezing van 2015 moest afleggen tegen de socialist Jeremy Corbyn. Haar vader was vakbondsleider en haar echtgenoot, Ed Balls, was minister van Financiën onder Gordon Brown en maakte na zijn afscheid uit Westminster faam als danser bij Strictly Come Dancing. Cooper die politiek, filosofie en economie studeerde in Oxford, koestert nog steeds de hoop om de eerste vrouwelijke Labour-premier te worden, en haar kansen daarop zijn toegenomen door haar onvermoeibare strijd, middels het indienen van meerdere amendementen, tegen een harde Brexit.

Sir Oliver Letwin (Conservatief)

Oliver Letwin Beeld Reuters

De filosoof onder de Cameroons, de coterie rondom de oud-premier die het EU-referendum had uitgeschreven. Zijn achtergrond is exotisch: zijn ouders zijn Amerikaanse Joden uit Chicago; zijn grootouders waren de pogroms in de Oekraïne ontvlucht. Deze Old Etonian begon als adviseur van Margaret Thatcher en was betrokken bij de invoering van de omstreden ‘poll tax’ die haar ondergang inluidde. Twee decennia lang heeft deze eurogezinde, opgewekte (‘Jolly Olly’) en immer in twee geklede politicus nooit tegen de partijleiding gerebelleerd, maar Brexit heeft de opstandeling in deze Gandalf van de Conservatieve Partij wakker gemaakt.

Dominic Grieve (Conservatief)

Dominic Grieve Beeld Reuters

Wanneer deze voormalige regeringsjurist verrijst, hangt het Lagerhuis, vriend en vijand, aan zijn dunne lippen. Uit zijn mond komen prachtige volzinnen, uitgesproken in het Engels van het Oxford waar hij studeerde. Als zoon van een Brits-Franse moeder zou hij het ook in vlekkeloos Frans kunnen doen, jaren-dertig Frans welteverstaan. Hij is ongelukkig met Brexit, maar heeft altijd gezegd dat de wil van het volk moet worden gerespecteerd. Nu Brexit dreigt te ontaarden in ‘een nationale zelfmoord’, vindt Grieve dat er een nieuw referendum moet komen. Vorige week opende hij een genadeloze aanval op May, met wie hij voor de rest goed bevriend is.