Wie krijgt de aandacht van Rutte IV? In Den Haag ligt de grote politieke keuze zaterdag al op straat

Het Haagse Zuiderpark, waar Farmers Defence Force een demonstratie van boze boeren heeft aangekondigd. Even verderop willen actievoerders van Extinction Rebellion de A12 blokkeren. Beeld Arie Kievit

Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Mirjam Bikker zouden er zaterdag een groepsuitje van kunnen maken. Mits ze het op Den Haag CS eens worden over welke kant ze op lopen.

Rechtsaf is richting de A12, waar Extinction Rebellion nog maar eens de weg wil blokkeren uit verontwaardiging over het haperende klimaat-, milieu- en natuurbeleid. De Haagse politie maakt zich op voor nieuwe confrontaties.

Linksaf gaat naar tram 9, richting het Zuiderpark, waar Farmers Defence Force de komst van duizenden boze boeren heeft aangekondigd. Die willen, vier dagen voor de provinciale verkiezingen, nog één keer hun punt maken dat het kabinet juist een beetje moet dimmen met dat klimaat-, milieu- en natuurbeleid. Burgemeester Jan van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuislaten, maar heeft geen garanties. Legermateriaal staat paraat om eventuele blokkades te verwijderen.

Dat groepsuitje zal er wel niet komen. De aanvoerders van de regeringspartijen hebben hun eigen campagneverplichtingen en zaterdag kunnen ze zich nog beperken tot oproepen aan beide zijden om zich een beetje te gedragen op straat. Anders wordt dat komende donderdag, als na het tellen van de stemmen duidelijk wordt welk van de kampen de meeste kiezers op de been heeft gebracht. Dan dienen zich onvermijdelijk belangrijke politieke keuzes aan, keuzes die de richting van de ruimtelijke ordening van Nederland in de komende jaren in belangrijke mate gaan bepalen.

Strijd om de aandacht

In Den Haag wordt zaterdag het voorprogramma opgevoerd. De sympathie van het groenrode kamp van Jesse Klaver en Attje Kuiken, plus alle partijen links daarvan, ligt bij de A12. Enkele kilometers verderop hebben Geert Wilders (PVV), Wybren van Haga (BVNL) en Roelof Bisschop (SGP) hun komst toegezegd aan de actievoerende boeren. BBB-aanvoerder Caroline van der Plas was er graag bij geweest, maar haakt af vanwege zorgen over haar veiligheid. Wilders doet in zijn oproepen verwoede pogingen om het thema te verbreden tot verzet tegen het héle kabinetsbeleid, inclusief de ‘onbetaalbare boodschappen en de asieltsunami’. Ook vele van de (voormalige) coronaprotestgroepen komen naar het park.

De strijd om de aandacht van het kabinet, die beide kampen zaterdag voeren in Den Haag, wordt woensdag voortgezet in de stemhokjes. Zowel de linker- als de rechterflank voert campagne met de wens om het beleid de eigen kant op te trekken. Beide flanken hopen in de provincies en op het Binnenhof zoveel zetels binnen te halen dat ze onvermijdelijke gesprekspartners worden voor de regeringspartijen.

Dát het kabinet zetels tekort gaat komen in de Eerste Kamer, staat immers wel vast. De vraag is hoeveel het er worden en welke oppositiepartijen er genoeg krijgen om in het gat te springen. In de provincies wankelt vooral de spilpositie van het CDA, nog niet zo lang geleden oppermachtig in de regio en nog altijd vertegenwoordigd in vrijwel alle provinciebesturen. Maar het is ook de partij die vanaf komende donderdag, volgens de peilingen, waarschijnlijk geen schim meer is van zichzelf.

Wie vult de zetels aan die de christen-democraten dan wellicht niet meer kunnen leveren om stabiele provinciebesturen op de been te krijgen? Voor het provinciale stikstofbeleid, en dus voor de natuur, de woningbouw en de boeren, maakt het nogal wat uit of het rechtse blok de overhand krijgt of de groenrode combinatie.

Het politieke evenwicht

Er zijn intussen oppositiepartijen die campagne voeren met hun voornemen om ‘Rutte naar huis te sturen’. Daarmee maken ze niet alleen zichzelf maar ook de Eerste Kamer wat te groot. Zo’n vaart zal dat niet lopen. Wél op het spel staat het politieke evenwicht binnen de regering. De breuklijn van zaterdag tussen de A12 en het Zuiderpark loopt immers ook, in wat mildere gedaante, door de coalitie.

D66 manifesteert zich al sinds 2019 tot de enthousiaste aanjager van het natuur- en milieubeleid – hierin helemaal op één lijn met Klaver en Kuiken. De Democraten trokken in de kabinetsformatie van 2021 het initiatief naar zich toe. Sindsdien maakt vooral het CDA terugtrekkende bewegingen, bezorgd om zich heen kijkend naar de concurrentie op de rechterflank. VVD en CU proberen de politieke weegschaal angstvallig in het midden te houden en vooral zo min mogelijk mensen boos te maken.

Maar hoelang lukt dat nog als het CDA straks een zwaargewonde partij blijkt te zijn, druk met intern debat over de koers en het leiderschap? Hoe reageert D66 als de toch al sceptische provinciebesturen nog een stukje naar rechts opschuiven in hun stikstofopvattingen? Wat doet de VVD van premier Rutte als de politieke leiding in Den Haag tegenover de eigen provinciale bestuurders komt te staan?

Woensdag beslissen de kiezers over het nieuwe politieke evenwicht, zaterdag zal Jan van Zanen al blij zijn als aan het einde van de middag zijn stad weer leeg is en er geen gewonden zijn gevallen.