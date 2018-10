Wie komt er na Pechtold?

Foto Martijn Beekman

Sigrid Kaag

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking is de politieke ster bij progressieve kiezers. Internationaal georiënteerd, pleitbezorger van de multiculturele samenleving, een carrière als VN-topdiplomaat achter de rug. Nadeel is dat ze amper ervaring heeft op het Binnenhof en zich nog nooit heeft bemoeid met taaie sociaal- en financieel-economische dossiers. ‘Als D66 haar naar voren schuift, wordt ze de nieuwe Job Cohen’, zo valt bij rechtse partijen te horen.

Sigrid Kaag, minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Foto EPA

Kajsa Ollongren

De vicepremier kende alles behalve een soepele start. De afschaffing van het referendum kleeft aan haar, maar Pechtold is altijd een bewonderaar van geweest van Ollongren. Al in 2006 probeerde hij de voormalige topambtenaar hoog op de lijst te krijgen. De leden staken daar toen nog een stokje voor.

Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Foto Martijn Beekman

Rob Jetten

Pechtold is zeer enthousiast over de pas 31-jarige ex-D66-fractievoorzitter uit Nijmegen. Hij noemde Jetten onlangs nog ‘de beste specialist in mijn fractie’. De partijleider had de voormalige fractiemedewerker zelfs al een post in het kabinet willen geven, maar daar moest hij uiteindelijk toch vanaf zien. Het grote nadeel is dat Jetten nog maar net komt kijken als Kamerlid.

Rob Jetten, fractievoorzitter uit Nijmegen. Foto ANP

Sjoerd Sjoerdsma

De buitenlandexpert is al zes jaar Kamerlid, leidde campagnes voor D66 en kan scherp uit de hoek komen, ook op andere politieke dossiers. Aan ambitie geen gebrek. Onduidelijk is hoeveel draagvlak hij heeft binnen de partij.

Sjoerd Sjoerdsma Foto ANP

Jan Paternotte

Hij werd bij zijn transfer van Amsterdam naar Den Haag onmiddellijk gebombardeerd tot dé kroonprins van Pechtold. Paternotte heeft weinig ervaring op het Binnenhof, maar bleef eerder wel overeind als D66-voorman bij de zeer zwaarbevochten gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam in 2014. Bij een interne lijsttrekkersverkiezing kan zijn ruime ervaring als debater en campaigner van pas komen.

Jan Paternotte, dé kroonprins van Pechtold. Foto ANP

Boris van der Ham

De outsider. Hij heeft de afgelopen maanden met zijn groep Opfrissing al een tournee langs D66-afdelingen in het land gemaakt. Volgens Van der Ham moet dat niet gezien worden als onderdeel van een lange mars richting het partijleiderschap, maar een terugkeer in de politiek sluit het ex-Kamerlid evenmin uit. Een voordeel kan zijn dat hij geen enkele binding heeft met het vooralsnog weinig geliefde kabinet Rutte III. D66’ers die genoeg hebben van de meer zakelijke politiek van ‘de Pechtold-boys’ zien in Van der Ham iemand die de oude bevlogenheid kan terugbrengen bij ‘de partij van de twijfel’.