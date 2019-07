Wie is Von der Leyen, die haar vastgelopen carrière reanimeert met een van de machtigste functies van Brussel?

Ursula von der Leyen. Beeld Polaris

Ook veel Duitsers zijn verrast door deze volkomen onverwachte ontknoping van de onnavolgbare manier waarop de EU-landen de mannen en vrouwen uitkiezen die de komende vijf jaar de leiding zullen hebben. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz, oud-voorzitter van het Europees parlement, verstuurde dinsdag een vileine tweet. Von der Leyen is bij ons de zwakste minister, twitterde hij.

Ein Sieg von Orbán & Co. Sie haben Timmermans verhindert, der für Rechtsstaatlichkeit steht. Die Regierungschefs dealen etwas aus, der Spitzenkandidatenprozess ist tot. Von der #Leyen ist bei uns die schwächste Ministerin. Das reicht offenbar, um Kommissionschefin zu werden. Martin Schulz

Hier speelde ongetwijfeld de teleurstelling mee dat de Europese sociaaldemocraten in de persoon van Frans Timmermans de hoogste EU-post zijn misgelopen. Maar tegelijkertijd wierp Schulz, al of niet onbedoeld, de vraag op: Von der Leyen niet goed voor Duitsland, maar wel goed voor Brussel?

Dat mag je absoluut niet zo zeggen, vindt Marja Verburg van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Sinds 2013, toen Von der Leyen minister van Defensie werd, lag zij geregeld onder vuur, maar wie haar hele politieke loopbaan in ogenschouw neemt, ziet een politiek talent.

De dochter van Nedersaksische deelstaatpremier Ernst Albrecht ging in 2001 de politiek in als gemeenteraadslid van het plaatsje Sehnde bij Hannover om vervolgens als een raket omhoog te schieten. Binnen vier jaar zat zij in de Duitse regering. Als minister van Gezinszaken voerde zij het vaderschapsverlof in.

Wat houdt deze functie eigenlijk in? Voorzitter Europese Commissie is sinds de eerste aantrad in 1957 uitgegroeid tot een van de machtigste functies binnen de Europese Unie. De Commissie fungeert als een soort dagelijks bestuur van de EU: het kan wetten voorstellen, handelsakkoorden onderhandelen en boetes opleggen aan bedrijven die de mededingingsregels overtreden. De voorzitter stelt de prioriteiten vast en verdeelt de taken onder de commissarissen die de 27 andere lidstaten afvaardigen.

Daarna werd ze minister van Werkgelegenheid. In die functie lanceerde zij het plan voor een vrouwenquotum in de raden van bestuur van grote ondernemingen. In beide gevallen zette Von der Leyen haar voorstellen door en trotseerde zij het verzet van de conservatieven in haar partij, de christendemocratische CDU, zegt Verburg.

Veranderingsgezind

Von der Leyen bewees zich als een sterke, veranderingsgezinde politicus die haar ideeën wist te verwezenlijken. Zij is wel een Macher genoemd, een doordouwer, een term die in het verleden meestal werd voorbehouden aan mannen als kanselier Helmut Schmidt en niet zozeer aan vrouwen.

Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Von der Leyen, moeder van zeven kinderen, de eerste vrouwelijke minister van Defensie werd, een van de moeilijkste klussen in de Duitse regering. Menig mannelijke voorganger beet er zijn tanden op stuk.

En ook zij had het niet gemakkelijk. De cultuur bij de militairen is sterk hiërarchisch, bij missies gaat het over leven en dood. De strijdkrachten kun je niet leiden als een gewoon bedrijf, was de kritiek van de sociaaldemocratische SPD op haar. Het Duitse leger lijdt bovendien aan ernstige personeels- en materieeltekorten.

Duitse militairen binden tijdens oefeningen bezemstelen op hun pantserwagens omdat machinegeweren ontbreken. Von der Leyen verweert zich met het argument dat zij niet in een handomdraai 25 jaar bezuinigingen ongedaan kan maken.

Hoewel Von der Leyens ster op Defensie enigszins verbleekte, heeft de afgestudeerde arts (en bèta-vrouw, net als Merkel) zich niet laten wegblazen. Achter haar ingetogen en charmante lach, waarmee ze het goed doet bij het publiek, gaat een doorzetter schuil die niet in haar schulp kruipt bij tegenstand. Al die kwaliteiten kunnen haar van pas komen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

