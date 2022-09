Wie is toch die man, met meer miljarden dan Bill Gates?

Gautam Shantilal Adani Beeld Hindustan Times via Getty Images

Het enige blijk van emotie waarop de interviewer van The Financial Times hem in 2013 kan betrappen, is ‘een kleine trilling van zijn snor’. Voor emoties koop je niks. Gautam Adani (60) is niet alleen de rijkste man van India, maar misschien ook de gewoonste, of zelfs de saaiste. ‘Of je bent extravert, of je bent introvert. Als dat de keus is, ben ik introvert. Ik ben geen sociaal mens, en ik hou niet van feestjes.’

Adani is er wel rijk mee geworden, en dat is voor hem veel belangrijker. Rijk worden, en dan in alles nummer één zijn. ‘Nummer één worden, daar zijn we heel erg op gefocust’, zegt hij in 2013, in een zeer zeldzaam interview met The Financial Times. Hij was toen nog lang niet zo rijk als nu, maar toch al behoorlijk rijk. De roze zakenkrant schrijft vol bewondering dat Adani dan al ‘een van de grootste tycoons van India’ is: ‘zijn bedrijf is in amper 10 jaar tijd al zestien keer zoveel waard geworden.’

Alles een wedstrijd

Dat was in 2013. Adani beweegt zich sindsdien door de wereldranglijsten van de rijkdom alsof het een partijtje autoracen is, en hij Max Verstappen. Dit jaar werd hij al de nummer een van India en deze week schoot Adani op de wereldranglijst van Bloomberg zelfs Bill Gates en Bernard Arnault (van Louis Vuitton) voorbij. Hij staat nu met een waarde van 137,4 miljard op nummer drie.

Nog een schamele zestien miljard en hij haalt ook Jeff Bezos in. Van plek een (Elon Musk) scheiden hem dan nog zo’n 100 miljard. Dat lijkt onoverbrugbaar, maar bij Gautam Adani weet je het maar nooit. In 2022 alleen al werd hij ruim 60 miljard rijker.

Alles wat Gautam Adani onderneemt is voor hem een wedstrijd, maar zijn snor trilt alleen als hij het over het verleden heeft. Daar ligt zijn geheim. Het geheim van een selfmade man, vierde zoon van een kleine textielhandelaar uit Gujarat. Voor school was hij niet geschikt. Hij was een dropout, liep weg uit school, scharrelde wat in de diamantwereld van Mumbai en de plasticfabriek van zijn broer, en begon in 1988 zijn eigen im- en exportbedrijf: Adani Enterprises.

Als kind had hij al grootse dromen. Adani beschrijft een bezoek aan de haven: ‘Ik was nog een jongen, zonder enige achtergrond, en ik zag wat in werkelijkheid in die tijd al een klein schip was, maar voor mij was het een heel groot schip.’ Dat blinkende, machtige zeeschip was voor hem een representatie van succes. Een symbool van een wereld waar hij deel van wilde uitmaken.

Het beeld van dat grootse schip is hem zijn leven lang voor ogen bijven staan. Adani Enterprises was daarvan het bescheiden begin. Hij begon zijn bedrijf, maakte het winstgevend, en met die winstcijfers verschafte hij zich vervolgens leningen waarmee hij weer andere, grotere bedrijven overnam. Dat werd zijn methode van zakendoen. Hij stapelde bedrijf op bedrijf, maakte ze winstgevend en kreeg op deze manier nieuwe, steeds grotere leningen.

Overgefinancierd

Hij heeft de naam een ‘overnamepiraat’ te zijn. Wat hij ziet koopt hij, met niets dan zijn simpele handelsverstand, zegt hij zelf: ‘Wij berekenen risico’s heel erg snel. Ik doe dat op mijn eigen manier, in heel eenvoudige taal zonder jargon. Ik heb nooit gehouden van mensen die heel ingewikkeld praten.’ De Adani-groep is op die manier een mega-conglomeraat geworden dat zich bezighoudt met bijna alles: zeehavens, scheepvaart, luchthavens, olie, gas, steenkool, energiecentrales, groene energie, telecom, mijnbouw en spoorwegen.

En dat allemaal gefinancierd met een ondoorzichtig netwerk van leningen. De kredietvolger CreditSight van Fitch noemt het imperium van Adani ‘zwaar overgefinancierd’, en vreest dat die ballon op een gegeven moment zal moeten klappen. Het is in ieder geval een risico voor beleggers, aldus CreditSight. Leningen en een inzakkende economie gaan immers niet goed samen.

In 2013 had een dip in de economie Adani al eens bijna te pakken. Hij moest, helemaal tegen zijn natuur in, het tempo van de overnames terugdraaien om zijn financiën te herstructureren. Maar al gauw ging hij weer op volle snelheid door op zijn onstuitbare overnamepad.

Kortaf en onpersoonlijk

In het openbaar wordt hij zelden persoonlijk. Ook tegen The Financial Times praat hij liefst over zijn zaak, en niet over de rest. Over 1997 bijvoorbeeld, toen hij voor losgeld werd ontvoerd, zegt hij alleen: ‘er zijn in mijn leven twee of drie ongelukkige incidenten geweest, en dat is er een van.’

Over de gruwelijke terreuraanval in Mumbai, op 26 november 2008 is hij al even kortaf. Hij zat te dineren in het Taj (Mahal) Hotel in Mumbai toen moslimterroristen binnenvielen en om zich heen begonnen te schieten. Het beleg van het hotel zou vier dagen duren, en in het hotel vielen er 31 doden (in totaal werden bij acties in Mumbai 164 mensen gedood).

Adani wil ook hier niet meer over kwijt dan: ‘Ik kon pas weg toen de commando’s kwamen.’ Geen woord over de zwaarbewapende terroristen die door de gangen liepen, geen woord over hoe hij zich moest verstoppen, geen woord over de angst in het hotel. Daar koopt hij niets voor.

Hij is, misschien dankzij deze afwezigheid in de media, ook redelijk onbesproken. Milieuactivisten klagen over vervuiling bij een Australische mijn, en op de beurs kijken ze argwanend naar al die leningen, maar tegelijk wordt toch met bewondering geluisterd als Adani belooft dat hij 70 miljard euro zal investeren in groene energie. Ook op dat gebied wil hij de grootste producent ter wereld worden, zegt hij.

Gautam Adani is 60, en heeft nog steeds maar één motto: ‘Of je zit op je stapel geld, of je blijft groeien.’