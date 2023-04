Wie is Jack Teixeira en waarom deelde hij Amerikaanse geheimen in een chatgroep?

Jack Teixeira (links) wordt donderdag gearresteerd in de Amerikaanse staat Massachusetts. Beeld AFP

Verlegen, een eenling en een verslinder van alles wat met wapentuig en militaire geschiedenis te maken had. Gepest werd hij ook. Zo herinneren schoolvrienden zich Jack Douglas Teixeira uit North Dighton, een stadje in het zuidpuntje van Massachusetts. Op donderdag viel hun mond wagenwijd open van verbazing.

Dezelfde teruggetrokken jongen bleek, 21 jaar inmiddels, de man te zijn die supermacht Amerika te kijk had gezet met zijn onthulling van staatsgeheimen. Terwijl de wereld toekeek, gaf Teixeira zich bij zijn huis over aan een zwaarbewapende arrestatie-eenheid en FBI-agenten. Alsof een vuurwapengevaarlijke topcrimineel werd gearresteerd. De ietwat slungelige jongeman in korte broek, die nog bij zijn ouders woonde, moet nu vrezen dat hij als ‘landverrader’ jaren in de gevangenis zal belanden.

Teixeira, die al sinds 2019 diende bij de Air National Guard van Massachusetts, was vorig jaar zomer nog gepromoveerd. Het was hem gelukt bij de krijgsmacht te komen. Als ict-specialist bij de 102de Intelligence Wing moest hij de communicatiesystemen van de eenheid draaiende houden. Maar een grote vraag is nog altijd hoe hij aan de tientallen documenten kwam, waarvan een deel met het stempel ‘Topgeheim’, die hij lekte.

Een onderdeel van de eenheid was belast met het analyseren van de inlichtingen die U2-spionagevliegtuigen en Global Hawk-drones wereldwijd vergaarden. Griste hij de stukken van bureaus, uit prullenbakken of had hij toegang tot de vertrouwelijke informatie? Het is een van de vele nog onbeantwoorde vragen in dit schandaal.

Tweede leven online

Wat zijn collega’s op de basis op Cape Cod niet wisten, was dat Teixeira online een tweede leven had. ‘OG’, zo werd hij door zijn chatgroepje van zo’n 25 gamers genoemd. In deze groep genaamd ‘Thug Shaker Central’, zo ontdekte onderzoeksgroep Bellingcat, begon hij vorig jaar met het plaatsen van de documenten. Teixeira werd gezien als de leider van de chatgroep, die in 2020 ontstond op het gameplatform Discord als een soort digitaal toevluchtsoord voor jonge, gelovige wapenliefhebbers.

‘Ze waren allemaal geïnteresseerd in games, muziek, het orthodoxe christendom en ze waren groot fan van de populaire YouTuber ‘Oxide’, aldus Bellingcat over de tieners. Toen Teixeira in 2022 ingewikkelde berichten begon te plaatsen over militaire operaties en de relatie van de VS met belangrijke bondgenoten, besteedden de groepsleden daar in eerste instantie weinig tot geen aandacht aan. Ze begrepen er niet veel van.

Hij vond echter dat ze op de hoogte moesten worden gesteld van wat er speelde in de wereld. Tegen het chatgroepje zei hij te werken op een militaire basis waar hij dagelijks, in een beveiligde ruimte, veel geheime informatie in handen kreeg. Aanvankelijk schreef hij de stukken deels over en plaatste de transcripten in de groep. ‘Hij wilde ons op de hoogte houden’, aldus een groepslid die Teixeira al vier jaar kent tegen The Washington Post. ‘Hij wist heel goed wat hij aan het doen was. Dit was geen toevallige lek.’

Jack Douglas Teixeira Beeld via Reuters

Complottheorieën

In de chat stond de militair bekend als iemand die vond dat de federale overheid in de VS te veel macht heeft en bepaalde zaken verborgen houdt voor de bevolking. Ook geloofde hij in diverse complottheorieën. Eind vorig jaar veranderde Teixeira zijn aanpak. Hij was boos dat in de chat niet werd gereageerd op zijn vele berichten.

Plotseling zagen de tieners allerlei foto’s van kaarten van de strijd in Oekraïne, berichten over Noord-Koreaanse raketten en in februari zelfs een foto, genomen van heel dichtbij door mogelijk een U2, van de Chinese spionageballon die over de VS vloog. De talloze geheime berichten trokken eindelijk de aandacht van de gamers. Elke week openbaarde Teixeira een paar vertrouwelijke stukken. Dit ging maandenlang door.

De groepsleden hielden zich aan de afspraak om de stukken niet te verspreiden. Maar eind februari begon een ander groepslid diverse foto’s te plaatsen op een kanaal van Discord. De stukken gingen onder andere over de sterkte van het Oekraïense leger. Een week later waren diverse documenten te zien in een ander, veel groter kanaal met duizenden gebruikers. Het lek nam razendsnel toe in omvang.

Paniek

Medio maart stopte Teixeira plotseling met het delen van de foto’s in zijn chatgroep. Drie weken later, begin april, waren documenten over de Oekraïne-oorlog te zien op Russische kanalen op Telegram. Hij besefte wat hij had aangericht. En hij wist ook dat het niet lang meer zou duren voor de FBI-klopjacht zou beginnen. Vorige week, kort voordat The New York Times het grootschalige lek openbaarde, meldde hij zich in de groepschat.

‘Hij was in paniek, dat was ongewoon voor hem’, aldus het groepslid tegen The Washington Post. ‘Hij zei dat er iets was gebeurd en dat hij aan het bidden was. Hij zei: ‘Het ligt nu in Gods handen.’ Op donderdag, nadat president Biden had gezegd dat justitie ‘dichter bij’ de dader was gekomen, stonden FBI-agenten voor de deur van de man die het grootste lek in de VS van de afgelopen tien jaar op zijn geweten had.