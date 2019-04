Wie is het Huawei-lek, vraagt May zich woedend af

Theresa May Beeld AFP

Het kabinet is verdeeld over de vraag hoe riskant een samenwerking is met een Chinees bedrijf dat mogelijk spioneert voor het communistische regime. Die verdenkingen zijn voor de Amerikaanse overheid reden om zich verre van Huawei te houden. De brexiteers binnen de regering vinden dat Londen dat voorbeeld moet volgen. Daarentegen zitten de remainers meer op de Europese lijn waarbij gemak en zakelijke belangen prevaleren boven zorgen over spionage.

Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad koos May dinsdag de kant van laatstgenoemden. Wat de premier betreft mag Huawei antennes maken en andere onderdelen die de veiligheid van de Britse natie niet zouden raken. Ze wilde deze beslissing zelf bekendmaken, overgoten met een pr-sausje. Maar een van de ministers die het geheime beraad had bijgewoond, was haar te snel af en lichtte The Daily Telegraph in over het fiat dat de premier zal geven.

Ontkennen of bekennen

May was woedend. Al maanden is haar kabinet zo lek als een mandje – reden waarom ze bij sommige bijeenkomsten de mobiele telefoons van haar ministers laat confisqueren – maar dit keer is volgens haar een grens overschreden. De kabinetssecretaris schreef een brief aan alle ministers die present waren. Ontkennen of bekennen, was de boodschap. Een voor een begonnen de bewindslieden te ontkennen dat ze met de onderzoeksjournalist hadden gepraat.

Tegenover Britse media heeft voormalig Defensieminister Michael Fallon gezegd dat zo’n intern onderzoek niet genoeg is en Scotland Yard eraan te pas moet komen, bijvoorbeeld om telefoons in beslag te nemen of een inval te doen bij de krant. Een andere oud-minister stelde voor om de geheime dienst in te zetten. Het voorval tekent de gespannen sfeer op Downing Street, waar ministers staan te popelen om het premierschap over te nemen zodra de bazin ten val komt.

Voor de Britten staan er bovendien geopolitieke belangen op het spel. Niet alleen de Amerikanen houden afstand van Huawei, dat verplicht is om informatie te delen met de staat, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland, terwijl Canada twijfelt. Met deze landen vormen de Britten de ‘Five Eyes’, het inlichtingennetwerk van de ‘Anglosphere’. In een opiniestuk schreef de invloedrijke Tory-parlementariër Tom Tugendhat dat de expansiedrift van Huawei ‘geen vergezochte dystopie is’ en dat de Five Eyes ‘snel een alternatief moeten bieden’.