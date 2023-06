Wie is geheimzinnige familie die Rotterdam verrijkt – met geld dat de staatskas wordt onthouden?

Proloog: het telefoontje

De telefoon piept en Peter Berdowski neemt op. Hij zit aan zijn bureau in de directiekamer van baggerbedrijf Boskalis in Papendrecht, tussen boekenkasten vol maritieme geschiedenis, maquettes van schepen, het schilderij van een oude zeesleper. Dit is, zou je kunnen zeggen, de stuurhut van Hollands Glorie, van een bedrijf met tienduizend medewerkers, en Berdowski, zoon van een Poolse bevrijder en Brabantse boerendochter, is er de baas. Tot op dat moment in elk geval.

‘We gaan een bod uitbrengen’, zegt de man aan de andere kant van de lijn. ‘We gaan jullie kopen.’

Daar gaan we, denkt Berdowski. Het spel is op de wagen.

Die man die hem op 6 maart 2022 belt is de directeur van de geheimzinnige investeringsmaatschappij HAL, een bedrijfje met een stuk of dertig man op de bovenste verdiepingen van de Millenniumtoren, tegenover het Centraal Station in Rotterdam. De drie letters staan voor Holland-Amerika Lijn, de roemruchte lijndienst die een eeuw lang passagiers en vracht over de oceaan vervoerde, maar die in 1989 is verkocht aan een Amerikaanse cruisemaatschappij. Naast het voormalige hoofdkantoor – het latere Hotel New York – bleef alleen de afkorting achter in Nederland.

De verkopers van Holland-Amerika Lijn cashten niet, maar besloten de opbrengst van 1,2 miljard gulden (544 miljoen euro) te investeren – om te beginnen in het noodlijdende Boskalis, waarvan ze 20 procent kochten. Ze bouwden een nieuw imperium op het fundament van het oude. Van olieterminals tot gehoorapparaten, van Westlandse kassen tot Italiaanse zonnebrillen, van je houten parketvloer tot je tandartsrekening: hun producten zie je nu overal. In drie decennia zijn ze met deze nieuwe HAL de op een na rijkste familie van Nederland geworden.

Dit jaar incasseren ze naar schatting 310 miljoen euro aan dividend, dat via Bermuda en Curaçao in onder meer Monaco belandt, vanwaaruit enkele neven het geld over de familie verdelen. Op het randje van de fiscale grenzen. Soms daarover.

Tegelijkertijd geven ze via hun eigen filantropische stichtingen elk jaar enkele tientallen miljoenen aan de stad Rotterdam en haar inwoners, op een schaal en manier die on-Nederlands is. Van huizen voor Syrische vluchtelingen tot een energietoeslag voor alle Rotterdammers, van het glanzende Boijmans-depot tot een enorm standbeeld van een jonge zwarte vrouw op Nikes dat vrijdag voor het station is onthuld – zonder hun geld zou de stad er anders uitzien. Maar ook hierbij zoeken ze nieuwe grenzen op.

De familie zelf zie je bijna nooit. Hun naam staat nergens groot op een gevel, nergens klein op een factuur. Nooit geven ze interviews, nooit geven ze commentaar. Foto’s zijn er nauwelijks, de openbaarheid is ze vreemd. En toch weet iedereen die het weten moet wie hierachter zit.

De familie Van der Vorm, onder leiding van de 64-jarige Martijn.

Wie zijn zij? Wat doen ze precies, en hoe doen ze dat? Hoe komt het geld binnen, hoe wordt het besteed? Hoe groot is hun macht, en wie controleert die? Wat willen ze eigenlijk?

1. Generaties van geduld

De man die Berdowski aan de lijn heeft is geen Van der Vorm. Het is Jaap van Wiechen, die als een van de drie directeuren de dagelijkse leiding heeft bij de HAL, en daarmee een van de belangrijkste adjudanten is van familievoorman Martijn, de president-commissaris.

Berdowski kent hem goed. Van Wiechen (51) zit al sinds zijn 39ste namens grootaandeelhouder HAL in de raad van commissarissen van Boskalis, zoals hij ook bij andere dochterbedrijven als CoolBlue, olieplatformbouwer SBM Offshore en de FD Mediagroep (waar zijn zus uitgever is) in de raad van commissarissen zit of zat. Van Wiechen, een econometrist en fanatieke triatleet met een paar eerste grijze krullen, is nog steeds een van de jongste leden van het old boys network van Nederland.

Zo werkt de HAL. Het hengelt de slimste afgestudeerden van Nederland binnen – vroeger vooral bedrijfskundigen, nu eerder fysici, Delftenaren, jongens en meisjes die goed met cijfers zijn, maar vooral jongens, vaak met een wat corporale achtergrond. Direct van de universiteit, dan zijn ze nog kneedbaar, zeggen mensen die het meegemaakt hebben – waarna ze doorgroeien in een bedrijfscultuur van nuchterheid, van lunches met boterhammen en kaas en pakken melk op tafel, van hardwerkende intelligentie.

De Rotterdamse HAL is niet zo poenerig als de Amsterdamse Zuidas. De medewerkers krijgen minder salaris, maar meer verantwoordelijkheid en loyaliteit. Wie binnenkomt werkt een jaar bij een van de dochterondernemingen, en mag na terugkeer een sector gaan analyseren en investeringsvoorstellen doen. Krijgt jouw voorstel groen licht, dan wordt het jouw kind, en wordt het jouw verantwoordelijkheid. Sommige bedrijven worden met rust gelaten, met anderen bemoeit HAL zich juist veel meer.

‘Ze denken echt met je mee’, zegt een bestuurder van een voormalige HAL-deelneming. ‘Van der Vorm zelf laat zich niet zien. Maar wij zaten zes keer per jaar met onze HAL-commissaris om tafel. Ze weten wat ze doen, ze helpen je als bedrijf. Het fijne is: ze zitten er echt in voor de lange termijn. Ze hebben niet de hijgerigheid van andere investeringsfondsen, met ongeduldige aandeelhouders die snel willen cashen. Dit is familiebezit: dit mag generaties duren.’

Boskalis was de eerste deelneming geweest van de vader van Martijn, Nico van der Vorm. Al meer dan dertig jaar keek de HAL mee in de boeken van het bedrijf. Ook commissaris Jaap van Wiechen kent het bedrijf door en door. Maar nu zet hij een andere pet op. Niet die van coach, maar die van koper.

Hij biedt 32 euro per aandeel. Dat is niet bijster veel. Het gaat goed met Boskalis, dat een goed gevulde orderportefeuille heeft. Natuurlijk heeft Van Wiechen dat ook gezien – hij kent de winstmarges van de Boskalis-projecten tot achter de komma. Dat is wat ze in Rotterdam doen: winstmarges en ratio’s uitrekenen, kansen en risico’s kwantificeren. ‘Het was een wat mager bod’, zegt David Tomic van de Vereniging van Effectenbezitters. ‘Het weerspiegelde niet de echte waarde. Dat heeft wel kwaad bloed gezet.’

Geld is er genoeg bij de HAL. Het jaar daarvoor heeft de investeringsmaatschappij een klapper van 3,5 miljard winst gemaakt met de verkoop van zijn brillenketens, waaronder Pearle. Dat geld moet ergens heen. Maar zuinigheid is een van de kernwaarden bij de HAL en Van der Vorms. Berdowski, die voor zijn aandeelhouders moest opkomen, ‘krabt aan de muur tot zijn nagels bloeden’, maar kan er uiteindelijk maar een euro bijpraten.

Die extra kosten voor HAL (65 miljoen) worden dat eerste jaar al terugverdiend: de winst van Boskalis valt 120 miljoen euro hoger uit dan waarop het bod gebaseerd was.

Niet alleen de aandeelhouders blijven knarsetandend achter, ook kritische volgers van het bedrijf hebben het nakijken. Boskalis, dat onder een vergrootglas ligt wegens projecten op de Filipijnen en de Maldiven, zal zich straks veel beter kunnen verstoppen achter de hoog opgetrokken schermen van het familiebedrijf.

‘Ze hebben meer dan dertig jaar geduld moeten hebben, maar gekregen wat ze wilden’, zegt Berdowski. ‘Martijns vader Nico wilde Boskalis al in zijn geheel overnemen, weet ik uit de overlevering. Toen de deal rond was heb ik Martijn de hand geschud. Ik zei: gefeliciteerd, de cirkel is rond.’

Nuchter. Zuinig. Loyaal. Hard. Slim. Geduldig. Gesloten. Het zijn woorden die al bijna anderhalve eeuw passen bij de familie Van der Vorm, die altijd tweede klas vliegt en die hiermee, volgens Quote, een fortuin van bijna 9 miljard euro vergaarden. Van generatie op generatie geven ze die waarden aan elkaar door. En de waarde die ze daarmee hebben gecreëerd. Niets en niemand zal daartussen komen.

2. Geld in ruil voor invloed

Even voorbij het Feyenoordstadion, midden in Rotterdam-Zuid, staat nog steeds de boerderij waar Willem van der Vorm in 1873 werd geboren. Rieten dak, houten muren, gemeentelijk monument. Destijds hadden de bewoners uitzicht op weilanden en akkers, nu op asfalt en flats. Nee, zegt de huidige eigenaar, hij is geen Van der Vorm. Was het maar waar, het onderhoud is peperduur. ‘Zou mooi zijn als ze een keer langskwamen uit Monaco.’

Willems vader was vlasboer, maar Willem zag geen toekomst in IJsselmonde. Hij beproefde zijn geluk bij de kantoren aan de andere kant van het water. Dáár lagen de kansen voor ondernemende boerenzonen zoals hij. Met een pont ging hij naar de overkant, richting de rijkdom van de nieuwe wereld.

Willem meldde zich bij de snelgroeiende reders aan de kade en werd als loopjongen aangenomen. Hij ontpopte zich al snel tot handige ritselaar, en vijftien jaar later was hij directeur van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij (SSM), die zich, met eigen mijnen en schepen, onder meer toelegde op de import en overslag van Britse steenkool. Zo werd hij ‘Sir William’, een van de machtigste havenbaronnen van Rotterdam.

Niet ver van de oude boerderij ligt een ander monument van de Van der Vorms, aan de kade van het schiereiland Katendrecht: de SS Rotterdam, het roemrijke vlaggeschip van de Holland-Amerika Lijn. Die passagiers- en vrachtdienst was in 1873 opgericht onder de naam Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij, maar dat was te lastig voor de buitenlandse landverhuizers die de oceaan wilden oversteken. De afkorting NASM, in een groen-wit-groen vlaggetje, leeft nog steeds voort op de kaft van het jaarverslag van de huidige HAL. Het is de enige illustratie op 184 pagina’s.

In de jaren dertig kwam het bedrijf in de problemen, onder meer door strengere Amerikaanse immigratie-eisen. Willem schoot te hulp, en zo kwam de HAL in handen van de Van der Vorms. Dat hij zuinig was merkten de arbeiders die zijn schepen bouwden al snel, schrijft amateurhistoricus Elly de Leeuw-Hilberts in een scriptie over Willem van der Vorm. ‘Groen-wit-groen, hard werken en weinig poen.’

Van der Vorm bleef altijd vrijgezel, maar legde zich toe op paarden en kunst. In 1916 kocht hij zijn eerste schilderij. Hij doneerde ook geld aan het Rotterdamse museum Boijmans. Zijn collectie wilde hij na zijn dood nalaten aan het museum, onder voorwaarde dat hij en zijn navolgers meer invloed kregen, beschrijft De Leeuw. Hij dacht dat te kunnen afdwingen toen het museum in de jaren vijftig wilde uitbreiden en de gemeente geen geld had. Dat was zijn kans: hij zou de benodigde miljoenen geven voor de verbouwing, in ruil voor het beheer. Toen de gemeente weigerde, veranderde Van der Vorm uit wraak zijn testament en besloot hij zijn schilderijen niet aan het museum na te laten, maar in zijn eigen huis op te hangen.

Pas toen dat huis in de jaren zeventig werd gesloopt voor de aanleg van een metrolijn, besloten de erfgenamen van Willem de 93 werken alsnog aan het museum te geven. Met frisse tegenzin en in bruikleen, niet als gift.

De voorgestelde deal – geld voor macht – zou ruim een halve eeuw later de culturele verhoudingen in Rotterdam opnieuw op scherp stellen.

3. Het rendement van filantropie

Boven de Fenixloodsen in Rotterdam, een voormalige overslaghal van de HAL op Katendrecht, is een soort buitenglijbaan in aanbouw, een spiraalvorm van de Chinese sterarchitect Ma Yansong die naar een nieuw uitzicht moet leiden. Symbolisch voor het perspectief van 19de-eeuwse landverhuizers en andere migranten, die hier een groot museum krijgen.

Het wordt gefinancierd door Stichting Droom en Daad, een vehikel waarvan Martijn van der Vorm en zijn neef Carel de baas zijn, en voormalig Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes het gezicht is. De stichting duikt overal in de stad op met culturele plannen. ‘We noemen ons werk venture philantropy’, zegt Pijbes. ‘Als wij geld geven is het grote voordeel: het mag mislukken. Het heeft een hoog risicoprofiel. Dat kan de overheid zich niet permitteren.’

Een andere stichting van de Van der Vorms, De Verre Bergen, gevestigd in het oude kantoor van de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij van havenbaron Willem, heeft vooral sociale ambities. Ze kocht tweehonderd woningen voor Syrische statushouders, gaf Rotterdammers geld voor de energierekening, hielp kwetsbare zwangere vrouwen, helpt jongeren met vakopleidingen, en financierde de helft van het nieuwe Boijmans-depot.

‘Ze hebben echt hart voor Rotterdam’, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘Er is aan de randen van de overheid veel ruimte, waar we niet in staat zijn of niet de regels of fondsen hebben om iets te doen. Dan is het geweldig dat er particuliere initiatieven zijn die daar in springen.’

Martijn Van der Vorm is ‘een bijzondere man’, zegt hij. ‘Hij weet wat er speelt. Ik heb hem leren kennen als een man van weinig woorden, maar hij kan niet op zijn handen blijven zitten. Toen die Syrische statushouders kwamen vroeg hij: zou je het goed vinden als ik dat deed? Er waren toen weinig mensen die zich hun lot aantrokken. Het is ongelooflijk dat zo iemand dan opstaat en helpt.’

Dat klinkt intuïtief, maar de aanpak van de problemen is juist heel analytisch. Het gaat om impact en rendement, zeggen ingewijden. Niet voor niets zat de baas van De Verre Bergen, Roelof Prins, eerst jaren bij de HAL – Martijn van der Vorm had hem leren kennen tijdens zijn studie eind jaren zeventig in de VS. Zo’n drie keer per jaar komen Martijn en Carel (economy class) naar Rotterdam om te luisteren naar ideeën – minutieuze pitches, opgebouwd alsof het investeringsvoorstellen zijn, grondig en deskundig, inclusief risicoanalyse en exitstrategie. Je wilt niet dat Martijn er een gat in schiet.

Het levert veel op, maar daardoor maakt Rotterdam zich veel te afhankelijk van de Van der Vorms, vinden critici. Er is een ‘stuurgroep’ speciaal voor overleg tussen hoge ambtenaren en de stichtingen van de familie, ontdekte het Rotterdamse journalistieke platform Vers Beton. ‘De gemeente krijgt zo’n plan op een presenteerblaadje aangeboden', zegt Christian Jongeneel, adviseur van culturele instellingen. ‘Er is weinig in te brengen tegen de plannen op zich, maar er wordt met veel geld iets neergezet dat de bestaande infrastructuur overschaduwt. Wat betekent dat voor de sociale en culturele infrastructuur van de stad?’

‘Er is geen democratische controle, geen transparantie’, zegt gemeenteraadslid Ruud van der Velden (PvdD). Hij wijst op het door Droom en Daad voorgestelde danscentrum, dat precies op de prominente plek naast het Landverhuizersmuseum moet komen waar de gemeente het Rotterdam Museum had gedacht, over de geschiedenis van de stad. ‘Pijbes zoekt dan ineens de schijnwerpers en presenteert zijn plan als een voldongen feit’, zegt Van der Velden. ‘Ik vind het bezwaarlijk dat die invloed zo groot is.’ Pijbes geeft de alternatieven weinig kans. ‘Je hebt minstens 50 miljoen euro nodig om daar iets te kunnen neerzetten. Laat anderen maar komen met hun plannen. Wij hebben de financiering al rond.’

Ook andere initiatieven die de stad in veel Rotterdamse ogen mooier maken, zoals de renovatie van het monumentale park onder de Euromast en de beelden die Droom en Daad in de stad neerzet, komen tot stand doordat een particulier zich ontfermt over de publieke ruimte. Droom en Daad leverde, op z’n New Yorks, ook een parkdirecteur, die over de programmering gaat. Van der Velden: ‘Dat mag je toch niet overlaten aan een rijke familie?’

Aboutaleb wijst op de traditie van filantropie in de stad, die altijd veel groter is geweest dan in Den Haag of Amsterdam. Hij vindt de kritiek – te weinig controle, te veel invloed – overdreven. Er is vaak geen alternatief, zegt hij. ‘Als Martijn tegen mij zegt dat hij een landverhuizersmuseum wil bouwen, en wij vinden dat een goed idee, dan moeten we dat volgens de regels eerst aan de markt aanbieden. Dat doen we. Weet je hoeveel gegadigden daarop afkomen? Nul. De markt wil geld verdienen, Martijn komt hier om geld uit te geven. Wij zullen altijd ruimte bieden voor goede ideeën.’

Niet veel culturele belanghebbenden in de stad durven daarop kritiek te hebben. Alleen Museum Boijmans Van Beuningen, juist de historische culturele connectie tussen de familie en Rotterdam, beet de hand die het had kunnen voeden.

Want net als zeventig jaar geleden wil het museum uitbreiden, en net als toen wilde de familie wel helpen. Met tientallen miljoenen, dit keer. In ruil daarvoor verlangde Van der Vorm twee zetels in de beheersstichting die mag bepalen wat er waar wordt tentoongesteld. De oude wens van oervader Willem: geld in ruil voor invloed.

Zo’n deal is ongehoord, vindt Boijmans, volgens de Governance Code Cultuur die in Nederland wordt gehanteerd. Toen Van der Vorm voet bij stuk hield, wees het museum de miljoenen van de hand. Dat wordt hun niet in dank afgenomen. ‘Er is toch een sfeer van: hoe kan je dat nou weigeren?’, zegt een museummedewerker. ‘Wij zijn de boosdoener.’ Ook met Frédérique van der Vorm, die in het bestuur van de museumstichting zit en in de jaren negentig de Van der Vorm-collectie van Boijmans uitbreidde met een buste van voorvader Willem, is nauwelijks nog contact.

Raadslid Van der Velden vindt alles wat Van der Vorm betaalt eigenlijk een overheidstaak. ‘Weet je wat ik filantropie noem? Als je gewoon belasting betaalt. Als ze daar nou eens mee beginnen.’

4. De continuïteit van het fortuin

Het HAL-kantoor in Monaco ligt net voor de haarspeldbocht waar het Formule 1-stratencircuit even bergaf gaat. Op een bedrijfsverzamelgebouw tussen de palmen is een goudkleurig bordje aan de muur geschroefd met ‘HAL Holding’ erop. Wie voorbij de portier komt kan naar de vierde verdieping, waar een ruimte met rode deuren, veel spiegels, onhandige pilaren en een laag plafond de sfeer ademt van een ongelukkig huwelijk tussen een bunker en een bordeel.

Hier is het hoofdkantoor van de HAL gevestigd, in een van de minder mooie hoekjes van het belastingparadijs.

Het is een wat merkwaardige plek voor een bedrijf dat zich laat voorstaan op zijn Rotterdamse wortels. In de haven liggen geen bruine baggerschepen, maar witte jachten. Maar dit is waar de top van de familie woont. Het dagelijkse rekenwerk gebeurt in Rotterdam, maar de grote investeringsbeslissingen worden in Monaco genomen.

De lijnen zijn kort. Martijn woont in een ommuurde stadsvilla bewaakt door camera’s, met in de tuin een forse bananenboom. De trap voor de poort leidt naar het Nederlandse honoraire consulaat, vroeger bemand door broer Barend, nu door HAL’s financiële man Arie van ’t Hof. Aan de haven waar ook Max Verstappen woont zit neef Willem, tevens lid van het lokale Ferrari-raceteam. Willem en Barend hebben in die wijk ook hun kantoor, vanwaaruit ze hun investeringsmaatschappijen beheren en de familiezaken regelen – zoals de verdeling van het geld over andere verwanten.

Want hoe stroomt het geld?

De dochterondernemingen maken winst, en betalen daarover belasting in het land waar ze gevestigd zijn. Wat resteert stroomt via HAL Investments in Rotterdam naar de HAL Holding in Monaco en Curaçao, en vandaaruit naar de HAL Trust op Bermuda. Dankzij de minimale vestiging op Curaçao hoeft over het dividend geen belasting te worden betaald, en dankzij de trustconstructie kan een groot deel van dat dividend op Bermuda belastingvrij naar de familietrusts (een soort spaarpotjes).

De familie heeft via de op Curaçao gevestigde vennootschappen Blanca Flor en Zwarte Bergen (veel Van der Vorm-vehikels zijn vernoemd naar hun geboortehuis ‘Over Alle Bergen’ in Rhoon) 68 procent van de aandelen in handen. Met 5 euro dividend per aandeel komt dat uit op zo’n 300 miljoen euro. In Nederland had over dit ‘aanmerkelijke belang’ rond de 75 miljoen euro belasting moeten worden betaald.

Omdat een aantal familieleden in het Verenigd Koninkrijk en een paar nog in Nederland wonen, moet dat geld uit Monaco nog wel de grens over. In 2016 ontdekten Trouw en Het Financieele Dagblad in de door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beheerde Panama Papers, de uitgelekte administratie van een fiscaal advieskantoor, hoe dat in zijn werk ging.

Jos van der Vorm, een oom van Martijn en jarenlang lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad, had samen met zijn zoon en Ferrari-rijder Willem op Bermuda spaarpotjes opgezet voor zijn andere kinderen. Het ontwijken van belasting was daarbij het expliciete doel. ‘Ironisch’, had iemand van dat kantoor opgemerkt over het beroep van Jos, die in 2006 overleed. Willem haalde dat geld uit de potjes, en maakte dat dan over naar zijn zus en stiefzussen.

Giften aan familieleden worden in Nederland belast, maar een gift vanuit het buitenland niet. Op die manier kon Willem vanuit Monaco belastingvrij honderdduizenden euro’s overmaken.

Het vermijden van belasting was het expliciete doel. ‘Als een uitkering uit de trust [rechtstreeks] door de begunstigde in Nederland wordt ontvangen, moet de begunstigde dat mogelijk opgeven’, schreef adviseur Craig MacIntyre van trustkantoor Conyers Dill & Pearman in een memo (de Volkskrant heeft ook toegang gekregen tot de Panama Papers). MacIntyre is tevens bestuurder van de HAL Trust. De fiscale adviseurs van het bedrijf en van de familie blijken vaak dezelfde.

De Belastingdienst won hierover een kort geding en legde naheffingen op.

De manier waarop de HAL zijn geld wegsluist, opgezet door Nico van der Vorm in de jaren zeventig, lijkt Jan van de Streek, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden, ‘standaard fiscale planning’ maar toch ‘een vrij agressieve manier van belastingontwijking’. Naast de jaarlijks ontweken inkomsten- en dividendbelasting is de trust op Bermuda van belang wanneer er iemand van de familie overlijdt: dan kan het bezit onbelast worden doorgegeven. ‘Asset protection, noemen ze dat. Continuïteit van bezit. Zo weet je zeker dat de volgende generatie ermee verder kan.’

Zo houden ze ook meer over om weg te geven. ‘Ze willen graag controle houden over hun geld’, zegt een kennis van de familie. ‘Ze analyseren alles tot in detail. Ze denken zelf het beste te weten waar het geld het best tot zijn recht komt.’ Gemiddeld bedroegen giften en lasten van de filantropische stichtingen de laatste jaren zo’n 35 miljoen euro per jaar, al gaat zeker de helft daarvan in vastgoed zitten, dat hun eigendom blijft.

Wat vindt Aboutaleb van de fiscale constructies? ‘‘Volstrekt irrelevant. Ik heb te maken met een man die ik kan bellen, een man die mij kan bellen. Als ik hem nodig heb, is hij er. In zijn fiscale constructies heb ik mij niet verdiept, maar het is niet aan ons een moreel oordeel te vellen hierover. Voor mij is het relevant dat hij helpt de stad beter te maken.’

Epiloog: de aandeelhoudersvergadering

Op woensdag 17 mei staat Martijn van der Vorm plotseling aan een borreltafel in de Rotterdamse Schouwburg, om de hand te schudden van een oude bekende. Ongemerkt is hij binnengekomen: in pak, met een windjack, rugzak om één schouder – bijna als een student op een bedrijvenbeurs. Vandaag is de aandeelhoudersvergadering van de HAL, die hij voorzit. Het is het enige moment in het jaar dat hij aangekondigd in het semi-openbaar verschijnt. Het enige moment waarop je hem iets kan vragen. Daarvoor kocht de Volkskrant één aandeel.

Maar Van der Vorm delegeert de meeste vragen naar de andere bestuurders, links en rechts van hem. Of het klopt dat de bedrijven van de HAL, zoals Boskalis, doordat ze van de beurs worden gehaald, minder informatie hoeven te geven? ‘Ja, dat is waar’, erkent bestuursvoorzitter Mel Groot.

Of er dankzij deze constructie belasting wordt ontweken? ‘We betalen belasting in de landen waar we actief zijn’, zegt financiële man Van ’t Hof. Hij zegt dat de vestiging op Curaçao in de oorlog om veiligheidsredenen is opgezet. ‘Het heeft fiscaal weinig effect, behalve dat we het dividend meteen kunnen doorgeven.’

Dat de onderneming in de jaren zeventig fiscaal verder gestructureerd is, met de creatie van een holding en een trust, noemt hij niet. En hoe de grootaandeelhoudersfamilie het dividend vervolgens gebruikt, daar gaat hij niet over.

Aan het eind van de vergadering zit Martijn van der Vorm nog even achter de tafel. Als we hem aanspreken, lijkt hij heel even te aarzelen. ‘Weet u...’ Hij zucht. Dan herpakt hij zich. ‘Weet u, we hebben al heel lang geleden besloten uit de publiciteit te blijven. En nee, ook nu zullen we niet reageren.’

Maar wederhoor dan? Elke partij heeft toch recht op een reactie? Van der Vorm knikt naar zijn adjudant Van Wiechen.

‘Ik snap wat je wilt’, zegt Van Wiechen. ‘Stuur het stuk maar naar mijn secretaresse. Maar wij gaan hoogstwaarschijnlijk ook op dit stuk niet reageren. Als we reageren, dan is dat toch een vorm van autorisatie. En we willen geen enkel stuk autoriseren.’

Zo blijft de mist bestaan.

Van der Vorm is dan al opgestaan. Jas aan, rugzak om. Er is voor de aandeelhouders een lunch, maar hij, de hoofdaandeelhouder, hoeft niets. Hij kijkt even door de hoofdingang naar buiten en ziet misschien de fotograaf staan, want hup, dan is hij weg, via een zijdeur, verdwenen in de anonimiteit van de stad waar zijn hand elk jaar zichtbaarder wordt.