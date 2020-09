Wie is Ferry de Kok, de fotograaf die Grapperhaus’ positie aan het wankelen brengt

Ferry de Kok Beeld Peter Smulders

Toen de hoofdredacteur van Privé hoorde dat minister Ferdinand Grapperhaus in het geheim zou trouwen in Bloemendaal, belde hij Ferry de Kok. ‘Hij is onze vaste paparazzo’, zegt Evert Santegoeds. ‘Ferry is altijd beschikbaar en bereid uren te wachten om iets op de foto te zetten.’

De Kok ging er niet naartoe om te controleren of Grapperhaus de coronamaatregelen zou naleven, beklemtoont Santegoeds. Het viel hem gewoon op dat gasten te weinig afstand hielden op de trappen van het stadhuis. Reden genoeg om een foto te publiceren, die tot ophef zou leiden.

Dat een week later andere foto’s van De Kok naar buiten komen, roept de vraag op of de fotoserie wordt uitgemolken. Santegoeds bezweert van niet. ‘Toen Grapperhaus verklaarde dat het op de rest van de trouwdag wél goed was gegaan, is Ferry nog eens gaan kijken naar zijn materiaal en kwam dit naar boven.’

Topcriminelen

De Koks lezing is anders: ‘Als ik het er allemaal in een keer uit gooi, verdien ik maar één keer wat’, zei hij woensdag tegen Radio 538.

De carrière van De Kok is op zijn zachtst gezegd atypisch. Hij had volgens insiders jarenlang intieme banden met onderwereldfiguren. ‘In het criminele milieu werd Ferry gezien als geweldsman: iemand die mensen bedreigde of mishandelde in opdracht van topcriminelen als Jan Femer’, zegt misdaadjournalist Bas van Hout. ‘Zelf heb ik dat nooit zien gebeuren, tegen mij is hij altijd correct geweest.’

In 2003 overleefde De Kok een aanslag met een automatisch vuurwapen. Twee jaar later was hij met John Mieremet in Thailand toen de beruchte misdadiger werd geliquideerd. De Kok droeg Mieremets kist op de begrafenis.

Het is ironisch dat een ex-crimineel de minister van Justitie aan het wankelen brengt met foto’s, vindt Van Hout. ‘Maar ik kan me niet voorstellen dat er sprake is van een opzetje om Grapperhaus kalt zu stellen.’

Fotobedrijf

Negen jaar geleden richtte De Kok een fotobedrijf op met de macabere naam I shoot people. Daarbij kwamen zijn contacten met de onderwereld van pas. Na de vrijlating van Willem Holleeder in 2012 groeide De Kok uit tot zijn huisfotograaf. Zijn beelden van ‘De Neus’ met bekende Nederlanders maakten van hem – tijdelijk – de nationale knuffelcrimineel.

Enkele jaren later onthulde het Radio 1-programma Argos dat sommige fotografen bang waren van De Kok. Hij zou hen hebben geslagen, geïntimideerd en bedreigd.

‘Dit zijn mensen die mij in een kwaad daglicht willen stellen’, zei De Kok destijds in de Volkskrant. Volgens hem klopte er niets van de beschuldigingen en waren sommige collega’s gewoon jaloers.

Tweede kans

Voor Santegoeds was het geen beletsel om De Kok in te schakelen: ‘Als je mensen geen tweede kans geeft in het leven, kun je de reclassering wel afschaffen’, zegt hij.

De Kok krijgt steun van collega annex concurrent Edwin Smulders: ‘Ik kan prima met Ferry werken’, vertelt Smulders. ‘Hij is goed in zijn vak. Er is geen enkele reden om bang van hem te zijn.’

De Kok was in 2014 de eerste die Volkert van der G. fotografeerde na diens vrijlating – op aandringen van de staat, die een einde wilde maken aan de jacht op de eerste foto. Ook maakte hij een veel gepubliceerde foto van Mark Rutte, met ontbloot bovenlijf, op een sloep met Jort Kelder.

Als de Volkskrant woensdagmiddag contact opneemt met De Kok, reageert hij gepikeerd. ‘Waarom vraag jij collega’s of ze bang voor me zijn?’ Veel meer wil hij niet kwijt. ‘Ik wens je succes met je stuk, man. Maak er wat moois van.’

Verbetering: Ferry de Kok richtte niet twaalf, maar negen jaar geleden het bedrijf I Shoot People op. De fout is gecorrigeerd.