Wie is die schuchtere 16-jarige schaker die deze week plotseling van wereldkampioen Magnus Carlsen won?

Schaakwonderkind Rameshbabu Praggnanandhaa in 2018, als hij net als 12-jarige de op een na jongste grootmeester ter wereld is geworden. Beeld Arun Sankar / AFP

Wat doet een jongen van 16 jaar oud nadat hij – midden in de nacht – de regerend wereldkampioen heeft verslagen bij een partij snelschaak?

Hij stuurt een berichtje naar zijn coach en maakt vervolgens zijn vader wakker om hem het heugelijke nieuws te vertellen.

Althans, dat is wat Rameshbabu Praggnanandhaa, een wat schuchter ogende knul uit India, maandagnacht volgens The New York Times deed, nadat hij tijdens een online-toernooi voor elitespelers had gewonnen van wereldkampioen Magnus Carlsen (31).

Met zwart nota bene, wat in het schaken als een nadeel geldt, omdat de speler met wit mag beginnen.

Door zijn zege werd Praggnanandhaa de jongste persoon die Carlsen wist te verslaan sinds de Noor in 2013 wereldkampioen werd – een titel die hij sindsdien niet meer afstond. Wie is dit Indiase wonderkind? En wat kunnen we nog van hem verwachten?

Agressie

Rameshbabu Praggnanandhaa, kortweg Pragg genoemd, werd geboren op 10 augustus 2005 in de Indiase stad Chennai. Toen hij 3,5 jaar oud was, begon zijn interesse voor schaken, vertelde zijn vader in 2018 aan The News Minute.

Dat was wel een probleem, want hun dochter Vaishali was ook een talentvol schaker. Lessen voor twee kinderen konden ze zich eigenlijk niet permitteren. ‘Maar zijn passie voor schaken was niet te stoppen. Ik heb uiteindelijk toegegeven en hem toch op schaakles gedaan.’

Pragg bleek talent te hebben. In 2013 werd hij wereldkampioen bij de kinderen jonger dan 8, later herhaalde hij dat kunstje in de categorie onder de 10.

Toen hij 10 jaar, 10 maanden en 19 dagen oud was, werd hij de jongste schaker ooit die de titel van internationaal meester behaalde. Op zijn 12de schopte hij het tot grootmeester, de op een na jongste op dat moment.

In het interview uit 2018 vertelde zijn vader dat Pragg op dat moment minstens zes uur per dag trainde en daarnaast via internet naar wedstrijden keek. ‘Hij doet ook buitensporten, als hij zijn hersenen rust wil geven’, zei hij. ‘Maar de meeste agressie bewaart hij voor het schaakbord.’

Waanzinnig knap

‘Pragg is een ontwapenende jongen’, zegt toernooidirecteur Jeroen van den Berg van het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee, waar de jonge Indiër al drie keer kwam opdagen. Eerst speelde hij bij de amateurs, toen bij de challengers en dit jaar bij de masters. ‘Van zijn coach weet ik dat hij 24 uur per dag met schaken bezig is. Hij is enorm gepassioneerd en bevlogen.’

Vorige maand eindigde Praggnanandhaa in Wijk aan Zee op de gedeelde elfde plaats, in een veld met veertien deelnemers. Hij verloor daar onder meer van Carlsen, die het toernooi uiteindelijk op zijn naam schreef.

‘Pragg won wel drie partijen’, zegt Van den Berg. ‘Dat is waanzinnig knap op die leeftijd. Zeker als je bedenkt dat hij een rottige voorbereiding had. Zijn coach kreeg corona, waardoor Pragg tijdens een van de belangrijkste toernooien van zijn leven onverwachts alleen op een hotelkamer moest slapen. En dat terwijl hij altijd graag iemand bij zich heeft, of dat nou zijn moeder of zijn trainer is.’

Van den Berg noemt het ‘groot nieuws’ en ‘heel bijzonder’ dat Praggnanandhaa Carlsen nu verslagen heeft, ook al was dat niet in een klassieke partij maar met snelschaken. ‘Ik denk dat hij nog verder kan groeien. Er zijn nog een paar stappen nodig om de echte wereldtop te halen.’

Secondant

Volgens schaakcommentator Hans Böhm past de opmars van Praggnanandhaa in een trend. Hij ziet dat er steeds meer jonge spelers tot de absolute wereldtop behoren. Neem bijvoorbeeld de 17-jarige Nodirbek Abdusattorov, die onlangs wereldkampioen werd in de categorie rapid, waarbij spelers elk 15 minuten voor hun zetten hebben.

‘Dat komt door de opkomst van de computer’, zegt Böhm. ‘Die wordt een steeds belangrijker secondant. Je vult de naam van je tegenstander in en de computer toont de openingen die hij speelt, zijn voorkeuren en zijn zwakke plekken. Vroeger moest je dat allemaal in boeken en bulletins opzoeken. De computer levert jaren tijdwinst op. Daardoor zijn er nu grootmeesters van 12 jaar oud.’

Wat de overwinning van Praggnanandhaa te betekenen heeft, durft Böhm niet te zeggen. ‘Er komen nog zoveel verlokkingen en verleidingen. Het hangt er maar net vanaf of hij de goede mensen ontmoet en goede begeleiding krijgt. Talent alleen is niet voldoende. Maar dat geldt voor elke sport.’

Naar bed

Hoe reageerde Praggnanandhaa verder op zijn overwinning op de wereldkampioen, die na afloop klaagde over zijn coronabesmetting, die hem suf zou hebben gemaakt? Zo op het eerste gezicht vrij koel. Tijdens een interview bij Chess24, direct na de wedstrijd, zei Pragg zonder zijn stem te verheffen dat hij ‘definitely happy’ was.

En op de vraag of hij de overwinning nog ging vieren met een feestelijk diner, antwoordde hij: ‘Ik denk dat ik maar naar bed ga, want ik geloof niet dat ik nog ga dineren om half drie ’s nachts.’

In The Times of India toonde hij zich later al wat opgewekter. ‘Een speler van zijn kaliber verslaan geeft me enorm veel zelfvertrouwen’, zei hij. ‘Toen ik als kind met de sport begon, keek ik altijd op naar Magnus. Nu kan ik altijd aan deze overwinning terugdenken en er vertrouwen uit putten, mocht dat eens nodig zijn.’