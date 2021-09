Wie is de (voorlopige) winnaar in de slepende strijd tussen Apple en gamebouwer Epic?

Een Amerikaanse rechter heeft beslist dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om aankopen te doen buiten de App Store om. Apple-tegenstander Epic scoorde hiermee punten, maar de maker van Fortnite wil meer en gaat in beroep.

Waar gaat het conflict precies over?

Epic Games, vooral bekend van het populaire spel Fortnite, vindt dat de commissie van maximaal 30 procent die Apple vraagt voor alle verkopen van apps, abonnementen en aankopen via de App Store buitenproportioneel is. Vorig jaar besloot het bedrijf een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite. Deze game is gratis, maar spelers kunnen geld uitgeven voor extra’s. Apple wil dat dit soort betalingen via zijn eigen platform lopen, waardoor Apple ook commissie opstrijkt. Omdat de zet van Epic tegen de regels van de App Store was, besloot Apple het spel uit zijn softwarewinkel te verwijderen. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en sleepte het bedrijf voor de rechter.

Wat vindt de rechter?

De rechter besliste vrijdag dat Apple ontwikkelaars moet toestaan om gebruikers aankopen te laten doen buiten de App Store om. Dat zou dan niet moeten gebeuren door binnen de app een alternatieve betaalmethode op te nemen, maar door bijvoorbeeld een linkje te plaatsen dat naar Epics eigen (betaal)site leidt. Dat is een flinke tegenslag voor Apple, omdat het bedrijf hierdoor potentieel veel inkomsten kan mislopen. Volgens analisten brengt de App Store meer dan 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar binnen met een winstmarge van meer dan 75 procent. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat game-apps verantwoordelijk zijn voor maar liefst 70 procent van de omzet uit de App Store. Apple kondigde onlangs al wat versoepelingen aan, maar die gelden uitdrukkelijk níét voor game-apps.

10% of iOS users generate 70% of App Store revenue via games



(‘App Store rev’ includes Ads. Excludes ads is ‘IAP rev” and 98% of that is from 10% of users in games.)



🔥 App Store = 98% Game Store of 10% whales



Holy shittake. pic.twitter.com/P2AjpdX5d5 — Ryan Jones (@rjonesy) 10 september 2021

Epic is dus blij?

Nou nee. Kort na de uitspraak kondigde Epic-topman Tim Sweeney al aan de strijd te willen voortzetten. Zijn bedrijf gaat in beroep. Op een paar belangrijke punten heeft Epic namelijk geen gelijk gekregen van de rechter. Epic wilde bijvoorbeeld een eigen app-winkel bestieren binnen Apple’s App Store. Maar het belangrijkste is de uitspraak dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag, iets wat Epic wel betoogt. Volgens de rechter is daar niet voldoende bewijs voor. Weliswaar hanteert Apple hoge commissies en heeft het een aanzienlijk marktaandeel, maar: ‘Succes is niet illegaal.’

Today’s ruling isn't a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 10 september 2021

En Apple?

Apple verwelkomt de uitspraak als ‘een grote overwinning’. Het bedrijf citeert met instemming de uitspraak van de rechter dat niet alleen Apple zelf, maar ook ontwikkelaars zoals Epic Games profiteren van de innovatieve en veilige App Store. Toch weet Apple nog niet of het ook in beroep zal gaan. De juristen studeren nog op het 180 pagina’s tellende besluit. Zij hebben 90 dagen om beroep aan te tekenen. Sommige analisten denken dat Apple dit wel zal doen omdat ze belangrijke inkomsten kan mislopen.

Wordt de consument hier wijzer van?

Dat is nog afwachten. Voor abonnementen op diensten als Spotify en Netflix zullen de al eerder door Apple aangekondigde versoepelingen vermoedelijk geen direct financieel effect hebben. Klanten van deze bedrijven konden namelijk al geen betaald abonnement afsluiten binnen de app. Daarvoor moesten ze naar de site van deze diensten, die via deze weinig klantvriendelijke omweg de commissie in eigen zak konden houden. Bij Epic ligt het wat anders. Toen het gamebedrijf besloot om de regels van Apple te omzeilen en een eigen betaalsysteem te ontwikkelen, ging dat samen met een korting van 30 procent voor klanten die hiervan gebruikmaken. Dit is precies het percentage dat Epic anders aan Apple had moeten betalen. Als Fortnite weer terug in Apple’s appwinkel komt, is het goed mogelijk dat die kortingen blijvend zijn. Maar dan moeten klanten wel op een linkje in hun app klikken. Tenzij een hogere rechtbank Apple ook op dit punt alsnog in het gelijk stelt natuurlijk.