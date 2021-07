Wie is de schuldige van de dijkdoorbraak in Reeuwijk: de koe of de rivierkreeft?

Met de recente hoge waterstanden in Limburg heeft deze dijkdoorbraak in Reeuwijk niets te maken, liet de Veiligheidsregio Hollands Midden meteen weten. Beeld Hollandse Hoogte / Jeffrey Groeneweg

Bij wateroverlast is dezer dagen de alertheid groot. Dus toen maandagochtend een deel van de Middelburg-Tempelpolder in het Zuid-Hollandse Reeuwijk onderliep, cirkelde er direct een politiehelikopter over. Maar met de ­recente hoge waterstanden in Limburg heeft deze dijkdoorbraak niets te maken, liet de Veiligheidsregio Hollands Midden meteen weten.

De vraag is nu: waarmee dan wel? Zijn het de koeien die de Tempeldijk hebben vertrapt, waardoor die is verzwakt, gaan schuiven en uit­eindelijk lek raakte? Of is het de schuld van de Amerikaanse ­rivierkreeft, een exoot die in heel Nederland problemen veroorzaakt – problemen van dien aard dat er op het ministerie van ­Natuur een ‘kwartiermaker’ is aangesteld om de kreeftenplaag te beteugelen.

Het is nog te vroeg om een schuldige aan te wijzen, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland. ‘We hebben het gat met twee tijdelijke damwallen gedicht.’

Tot echt grote problemen heeft de doorbraak niet geleid. Veen­dijken zijn kwetsbaar, zo is bij herhaling gebleken. Bijvoorbeeld in 2003 in Wilnis, toen 1.500 bewoners moesten worden geëvacueerd nadat een deel van de ringdijk het had begeven.

Holletjes

Volgens een veehouder met land achter de Tempeldijk kwam de doorbraak niet als een verrassing. Tegenover de regionale pers (TV West, AD) zegt hij al twee jaar geleden bij het Hoogheemraadschap gewaarschuwd te hebben voor verzwakking.

‘Dit komt door de Amerikaanse rivierkreeft. Het stikt van die beestjes daar. Zij graven gaten en holletjes in de dijk.’ Volgens deze veehouder zegt het Hoogheemraadschap juist dat koeien schade aan de dijk toebrengen.

Dat de kleine Amerikaanse ­rivierkreeft verwoestend te werk kan gaan, is zonneklaar. Overal in Nederland zien natuurbeschermers de ‘plaag’ met lede ogen aan. Vorig jaar rond deze tijd is op initiatief van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk het kreeftjesprobleem eerst bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangekaart en vervolgens bij het Rijk.

Bij het ministerie zijn ze zich bewust van het probleem, zegt een beleidsmedewerker van Langedijk. ‘Het probleem wordt op rijksniveau aangepakt, maar het kan nog wel enige tijd duren voordat zichtbaar wordt wat de maatregelen zijn.’

Ondertussen zijn verschillende gemeenten bezig met pilots om het sloopwerk van de Amerikaanse rivierkreeft te beteugelen. Vorige week maakte het Utrechtse Tienhoven bekend dat er een experiment is begonnen met korven en fuiken om de exoten af te vangen.