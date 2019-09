Wie is de man die wordt gelinkt aan de moord op advocaat Derk Wiersum?

Ridouan T. slaagde er jarenlang in om onder de radar te blijven. Inmiddels wordt de veronderstelde cocaïnemiljonair internationaal gezocht wegens een reeks liquidaties. Sinds deze week wordt zijn naam ook in verband gebracht met de moord op advocaat Derk Wiersum, al zegt zijn advocaat dat die conclusies te voorbarig zijn. Wie is deze man?

‘Ha ha. Ben top. Heb mijn Nikes aan. Ben aan het jagen.’ Het is april 2016 als Ridouan T. – volgens justitie – op opgetogen toon een versleuteld pgp(pretty good privacy)-bericht stuurt. Zojuist hebben ‘heads’ – schutters – een moord gepleegd in Utrecht: Samir Erraghib is doodgeschoten in zijn auto. Zijn 7-jarige dochtertje, dat naast hem zat, overleefde de aanslag.

Volgens justitie was Ridouan T. de opdrachtgever van deze liquidatie, en denkt hij dezelfde avond alweer aan de volgende moord. ‘Ha ha ha ben al dronken broertje. Heb bloed, bloed nodig. Niks anders’, is er te lezen in een oud pgp-bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) aan hem linkt.

Ridouan T. is, ondanks verwoede pogingen van justitie om hem op te sporen, nog altijd voortvluchtig. In de ogen van justitie is T. een nietsontziende internationaal opererende drugsmultimiljonair die zijn tegenstanders of hun dierbaren om het minste of geringste laat liquideren. Samir Erraghib zou bijvoorbeeld zijn doodgeschoten omdat hij over T. in het milieu had geroddeld.

T. en zijn rechterhand Saïd R. worden gezien als opdrachtgevers van een lange reeks liquidaties. Zo verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) Ridouan T. en diens veronderstelde liquidatiebende in de al lopende Marengo-zaak van tenminste vijf liquidaties, verscheidene pogingen daartoe en van de voorbereiding van nog eens enkele moorden. Bovendien houdt justitie sinds deze week rekening met het scenario dat advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in hetzelfde proces.

T.’s advocaat Inez Weski liet deze week aan het ANP weten dat deze conclusie te voorbarig is. ‘Ik begrijp de speculaties over de mogelijke achtergronden van de zeer tragische dood van de advocaat, maar kan slechts constateren dat daar niets over bekend is op dit moment. De geschiedenis leert dat soms volstrekt tegengestelde of niet vermoede belangen en partijen een rol blijken te hebben gespeeld in gebeurtenissen.’

Laten slapen

De naam van T. wordt in verband gebracht met nog meer misdrijven – waar hij (vooralsnog) niet voor wordt vervolgd. Bijvoorbeeld de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Deze ondernemer, Reduan B., die niets te maken had met de criminele wereld, werd in maart 2018 doodgeschoten. Een week eerder was bekend geworden dat de Utrechtse Nabil B. belastend over Ridouan T. en zijn criminele partners had verklaard. Voor de moord waarschuwde T. al dat hij wraak zou nemen als Nabil met justitie zou praten. ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt’, schreef T. in een pgp-bericht.

Daarnaast zijn er volgens justitie aanwijzingen dat T. opdracht gaf voor de aanslag op het pand van De Telegraaf in de zomer van 2018: een week vóór het incident publiceerde de krant een groot verhaal over de voortvluchtige gangster.

Eind 2018 onthulde NRC bovendien dat Ridouan T. twee jaar eerder in een pgp-bericht voorstelde om aanklager Koos Plooij te laten liquideren. ‘Zullen we die kk Plooij laten slapen?’ schreef T. aan een criminele vriend. ‘Kk’ is een afkorting van kanker. Deze vriend vond echter dat ze daarmee moesten ‘wachten’ en ‘kijken of ze het anders konden doen’. Plooij was destijds betrokken bij de vervolging van Naoufal – ‘Noffel’ – F. wegens diens betrokkenheid bij liquidaties. Naoufal F. wordt gezien als een van de vertrouwelingen van T. en zit inmiddels een levenslange gevangenisstraf uit.

Maar ook in het buitenland wordt T. gezocht. Zo zoekt Spanje de cocaïnemiljonair eveneens wegens een liquidatie en houdt Marokko hem verantwoordelijk voor een vergismoord in november 2017. Toen werd in Marrakesh een 26-jarige student doodgeschoten, een zoon van een hoge rechter. Hij zat op de stoel waar eerder die avond het daadwerkelijke doelwit had gezeten.

Het is niet de enige vergismoord waar de groep rondom T. volgens justitie verantwoordelijk voor is. Zo werd in januari 2017 in Utrecht Hakim Changachi geliquideerd, hij woonde in dezelfde flat als het beoogd slachtoffer. Uit onderschepte pgp-berichten blijkt volgens justitie dat die vergismoorden de organisatie rondom T. niet lijken te deren. Meteen erna werd alweer een plan B bedacht om het beoogd slachtoffer alsnog om te brengen.

Pas sinds 2016 in de schijnwerpers

Voor T. en zijn handlangers zijn ‘mensenlevens niets waard’, concludeerde het OM dan ook tijdens een voorbereidende zitting van het megaproces Marengo waarin zestien verdachten terechtstaan. Komende week staan er nieuwe voorbereidende zittingen op de agenda. Volgens de aanklagers sturen T. en zijn rechterhand Said R. een geoliede ‘moordmachine’ aan, waarin iedereen een eigen taak heeft. De een levert wapens, de ander spot het doelwit, en weer een ander voert de moorden uit.

Het belangrijkste bewijs tegen T. en zijn criminele organisatie bestaat uit de tientallen kroongetuigenverklaringen van Nabil B., die nauw contact had met T. en zelf eveneens betrokken was bij drugshandel en liquidaties.

Daarnaast baseert justitie zich op ontsleutelde pgp-berichten. Dankzij deze zeer dure, speciaal beveiligde mobieltjes waanden criminelen zich jarenlang ongezien. Justitie kon de pretty good privacy-mails die ze elkaar stuurden immers niet kraken. Althans: dat dachten ze tot 2016. In dat jaar slaagde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) er voor het eerst in berichten te ontsleutelen. Inmiddels heeft justitie beslag laten leggen op meerdere ‘schatkamers’ vol bewijs – servers waarop miljoenen pgp-berichten te achterhalen zijn. Nog dagelijks wordt van berichten de betekenis en context achterhaald door de recherche.

Het is mede dankzij die pgp-technologie dat T. lange tijd onder de radar kon opereren, aldus justitie. De in Vianen opgegroeide Nederlandse Marokkaan heeft – voor zover bekend – geen lang strafblad. Tot enkele jaren geleden opereerde hij in relatieve stilte. Naar verluidt verwierf hij zijn vermogen, dat tientallen miljoenen zou bedragen, toen hij een hasjlijn tussen Marokko en Nederland overnam, en zich vervolgens toelegde op de handel in cocaïne.

In 2016 werd voor het eerst publiekelijk de schijnwerper op hem en zijn veronderstelde handlangers gericht. Ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok publiceerde op zijn website Vlinderscrime.nl artikelen over Ridouans veronderstelde handlangers Naoufal F. en ‘Rico de Chileen’. In de stukken bracht hij ze in verband met internationale cocaïnehandel en een reeks liquidaties. Niet lang daarna kreeg Kok een telefoontje van de politie: ‘Je staat op een dodenlijst.’ Een dag later vond hij een ‘broodtrommel’ vol zware explosieven onder zijn auto die geparkeerd stond bij een overvol terras.

Onderzoek wees later uit dat de bom de kracht had van veertig handgranaten. In een interview in de Volkskrant zei Kok kort daarna: ‘Ik heb liever een kogel of een bom, dan dat ik kanker krijg. Ik ben Martin en ik ga niet achter de geraniums zitten.’ Nog geen half jaar later werd de misdaadblogger alsnog geliquideerd bij een seksclub in Laren. Volgens justitie gaf Ridouan T. ook hier de opdracht voor.