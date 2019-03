Wie is Caroliene, die tijdens het lijsttrekkersdebat Rutte moest redden?

De premier heeft een klein keurkorps aan adviseurs om zich heen. Ze vormen zijn lijfwacht in geestelijke zin – klankbord, souffleur, adviseur, archiefkast, agendabeheerder. Voor staatszaken zijn dat de mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst. Zij regisseren de persmomenten van de eerste minister en doen de woordvoering als het om Rutte de premier gaat.

Maar treedt Rutte aan als leider van de VVD, dan treedt een ander circuit in werking. Iedere minister heeft tegenwoordig een politiek adviseur, de schakel tussen ministerie en partij. Dat is een cruciale post. CDA, D66 en CU benoemden bij het aantreden van Rutte III hun spindoctors als politiek adviseur van hun vicepremiers, om te zorgen voor een optimaal contact tussen fractie en kabinet.

De VVD hanteert een ander systeem. Daar lijkt eerder sprake van een dynastieke kwestie. Politiek assistent van Mark Rutte – in Haags jargon: PA van de MP – was tot mei 2017 Sophie Hermans (37), de dochter van prominent VVD’er Loek Hermans. Toen zij in mei 2017 overstapte naar de Tweede Kamer, werd ze opgevolgd door haar zus. En die heet Caroliene.

Caroliene Hermans (33) heeft een achtergrond waarmee je op het Binnenhof ver kan komen. Ze studeerde politicologie en bestuurskunde in Amsterdam, werkte bij Boer & Croon consultancy, werd daarna politiek assistent van Eric Wiebes, toen nog wethouder in Amsterdam, en ging in 2014 als diens politiek adviseur mee naar Den Haag toen hij staatssecretaris van Financiën werd.

Haar loopbaan vertoont daarmee veel overeenkomsten met die van haar oudere zus, die ook bij een adviesbureau werkte en rechterhand was van minister Blok voordat ze gevraagd werd als PA van Rutte.

Rutte zette met zijn roep om hulp het volle licht op iemand die veel liever in de schaduw blijft – de hashtag #Caroliene was na de noodkreet van de premier zelfs even trending op Twitter. De PA van de MP heeft een scharnierfunctie, maar houdt zich zo veel mogelijk onzichtbaar. Stilletjes aanwezig bij interviews, de premier als een schaduw volgend bij vrijwel al zijn publieke optredens, debatten en overleggen – ook bij het lijsttrekkersdebat zat Caroliene in de zaal. Als enige adviseur mag ze aanschuiven bij het bewindspersonenoverleg van de VVD dat elke donderdagavond wordt gehouden,

De functie van politiek adviseur van de premier is een post met carrièremogelijkheden. Jack de Vries, politiek adviseur van Jan Peter Balkenende, werd later staatssecretaris van Defensie, Sophie Hermans kwam al na twee jaar adviseurschap hoog op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Annelies Pleyte, haar voorgangster, is tegenwoordig directeur Sport bij het ministerie van VWS.