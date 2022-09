Wie is Belgische minister Van Quickenborne, en waarom zou hij doelwit van drugscriminelen zijn?

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in mei in Brussel. Beeld BELGA

Het leidde misschien even tot gefronste wenkbrauwen toen de Belgische minister van Justitie zaterdagmiddag Nolite te bastardes carborundorum tweette, maar degene die de serie The Handmaids Tale heeft gevolgd, wist in elk geval wat er met dit zinnetje pseudo-latijn wordt bedoeld: Laat de smeerlappen je er niet onder krijgen.

Deze boodschap tekent Vincent Van Quickenborne in meerdere opzichten. Ten eerste wil de minister er ongetwijfeld mee zeggen dat hij niet zal zwichten voor de drugscriminelen die hem dreigen te ontvoeren. Eind vorige week kreeg de Belgische justitie signalen dat hiervoor serieuze plannen zijn, en op donderdag snelde een verdachte auto die in de straat van de minister geparkeerd stond, er vandoor zodra de politie hem opmerkte. Op vrijdag bleken er spanbanden, flessen met benzine en een kalasjnikov in een andere auto te liggen die de verdachten in dezelfde straat hadden achtergelaten. Maandag werd ook een verdacht pakket gevonden bij het huis van de minister. De explosievenopruimingsdienst was ter plaatse en omwonenden werd gevraagd hun huis te verlaten.

Van uiterst links tot liberaal

De boodschap op Twitter past ook bij het imago dat Van Quickenborne zorgvuldig cultiveert: hij is met zijn 49 jaar nog steeds dezelfde jonge hond als toen hij in 1999 op zijn 25ste de politieke arena betrad. Op dat moment was Van Quickenborne de jongste Belgische senator ooit, die doodleuk zei dat hij best een jointje op de werkvloer wilde roken. Nu is hij nog steeds het type dat af en toe op een tafel danst, en de minister laat zich bijvoorbeeld met een biertje in zijn hand op een metal-festival fotograferen. Daarbij ging hij vorig jaar diep door de knieën, stak zijn tong uit, en maakte met zijn hand het ‘hoorngebaar’ (wijsvinger en pink omhoog).

De man die zichzelf ook wel ‘Q’ of ‘Quicky’ laat noemen, heeft een lange weg van uiterst links naar het donkerblauw van de liberalen afgelegd. Als jongeling was Van Quickenborne lid van de marxistisch-leninistische beweging Amada (Alle Macht aan de Arbeiders), en werd hij bekend toen hij actief werd in het netwerk van de witte comités: groeperingen die na de affaire Dutroux de tekortkomingen van politiek en justitie aan de kaak stelden.

Doortastend

Van Quickenborne zette zijn eerste stappen in de politiek bij de denktank ID21, die samen optrok met de Vlaams nationalistische Volksunie. Toen deze partij uiteen spatte, vond Van Quickenborne onderdak bij het links-liberale Spirit, en stapte later over naar de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld). Hij werd achtereenvolgens staatssecretaris, minister en vicepremier. ‘Quicky’ was bovendien de eerste Belgische politicus met een weblog.

Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) profileert Van Quickenborne zich als minister van Justitie echter meer op het bouwen van gevangenissen en het versnellen van de trage rechtsgang, dan op het bestrijden van drugscriminaliteit. ‘Alhoewel hij als minister natuurlijk wel een belangrijk gezicht is in de strijd tegen drugs.’

Op Twitter toont Van Quickenborne, die ondertussen met zijn vrouw en twee kinderen zit ondergedoken, zich ferm na de bedreigingen. ‘Onze strijd tegen de georganiseerde misdaad gaat voort. Met meer mankracht en meer middelen dan ooit. We zullen niet plooien voor geweld.’ Die toon herkent Devos. ‘Hij zet zichzelf graag neer als een man die doortastend optreedt, een oplossing zoekt, en geen tijd verliest.’