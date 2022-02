Wie het waagt zich tegen de oorlog te keren, geldt in Rusland als een halve landverrader

Russische politie snijdt demonstranten de pas af naar het Rode Plein in Moskou. Beeld AFP

Zelenski hield zijn toespraak voor het grootste deel in het Russisch. ‘Wie kan dit stoppen? Alleen de mensen. Maar zijn er dat soort mensen onder jullie? Daar ben ik zeker van’, deed hij een beroep op de Russen. Toch is het de vraag of Zelenski’s smeekbede veel had kunnen uithalen.

In verscheidene Russische steden gingen donderdag mensen de straat op om te protesteren, maar het bleef vaak bij éénpersoonsbetogingen (andere zijn verboden). Tientallen mensen werden opgepakt, terwijl de autoriteiten waarschuwden voor verdere anti-oorlogsprotesten.

Daarvan trok oppositieleider Aleksej Navalny zich niets aan in het strafkamp waar hij al een jaar vastzit. Hij protesteerde tijdens een nieuw proces tegen hem luidkeels tegen de militaire inval, die volgens hem slechts bedoeld is om de aandacht af te leiden van ‘het beroven’ van de bevolking door het bewind van Vladimir Poetin.

Алексей Навальный прямо сейчас в суде говорит о войне с Украиной: pic.twitter.com/DS6zBa71lt — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 24 februari 2022

In de aanloop naar de invasie klonken er in Rusland betrekkelijk weinig protesten, hoewel het al een tijdje naar oorlog rook. Op sociale media sloten vooral jongeren zich aan bij een ‘Nee tegen de oorlog’-campagne, maar echt massaal was het niet. Tweeduizend Russische intellectuelen keerden zich eind januari tegen de plannen voor een ‘immorele en misdadige oorlog’. Maar het ging voornamelijk om mensen die al bekendstonden als aanhangers van de oppositie, zoals de bejaarde dissident Lev Ponomarjov. Een flink aantal van hen zit in het buitenland, waarheen ze uitgeweken zijn uit vrees voor Poetin.

‘Onnodige oorlog’

Opvallend was ook een keiharde aanval van de voorzitter van een nationalistische Russische veteranenorganisatie, voormalig kolonel-generaal Leonid Ivasjov, op de oorlogsplannen van Poetin. Hij wees erop dat het de eerste keer zou zijn dat Rusland onnodig ten oorlog trekt. Volgens de 78-jarige ex-officier wordt Rusland helemaal niet van buitenaf bedreigd. En over Ruslands dreigementen met ‘militair-technische’ maatregelen, als het Westen niet voor zijn eisen zou zwichten, verklaarde hij: ‘Wie heeft als laatste op zo’n toon gesproken in Europa? Dat was Hitler.’ Of hij daarmee de gevoelens vertolkte van veel andere militairen, is de vraag.

De meeste Russen geven de Verenigde Staten de schuld van de crisis, blijkt uit een opinieonderzoek van het onafhankelijke Levada-centrum. Volgens directeur Denis Volkov heeft de eindeloze stroom berichten in de staatsmedia over de dreiging van de VS, de aanvalsplannen van de ‘fascistische junta’ in Kiev en de ‘genocide’ op de Russen in Oekraïne, kennelijk gewerkt. ‘De mensen zijn helemaal murw gebeukt door al het nieuws’, zei hij tegenover de onafhankelijke nieuwssite Meduza.io .

Meedogenloze campagne

Ongetwijfeld is er ook een aanzienlijke minderheid die niets voor een oorlog met Oekraïne voelt, maar de meedogenloze campagne van de afgelopen jaren tegen de oppositie heeft veel mensen kopschuw gemaakt. Oppositieleider Boris Nemtsov werd vermoord, Navalny vergiftigd en, toen dat mislukte, gevangengezet. Zijn anticorruptie-organisatie werd ‘extremistisch’ verklaard en verboden, terwijl een hele reeks andere actiegroepen en onafhankelijke media het stempel ‘buitenlands agent’ (= de vijand) kregen.

In het Russische parlement keerde alleen de liberale Jabloko-partij zich tegen de oorlogsretoriek uit het Kremlin en de erkenning van de separatistenrepubliekjes in het oosten van Oekraïne. Maar een petitie van Jabloko tegen de oorlog werd slechts door ruim tienduizend mensen ondertekend (in een land met 144 miljoen inwoners). Wie zich nu tegen de oorlog keert, wordt al snel als een halve landverrader gezien.

De overige partijen stemden enthousiast voor hulp aan de separatisten, inclusief de communistische partij. ‘Die smeerlappen moeten begrijpen dat wij alles zullen doen om met hen af te rekenen, als ze het wagen zich hiermee te bemoeien’, waarschuwde partijleider Gennadi Zjoeganov de Verenigde Staten.

Binnen de regering klonk ook geen gemor over Poetins voorbereidingen voor een oorlog. De afgelopen jaren heeft Poetin alle vertegenwoordigers van de gematigde vleugel uit zijn kabinet gewerkt, zoals ex-minister van Financiën Aleksej Koedrin, aan wie Poetin zijn economische successen in zijn eerste twee ambtstermijnen dankte.

Andere ooit min of meer gematigde figuren, zoals voormalig premier Dmitri Medvedev die vier jaar lang de presidentiële zetel voor Poetin warmhield, hebben zich ontpopt als nationalistische houwdegens.

IJzervreters

Op de rechtstreeks door de televisie uitgezonden bijeenkomst van Poetins nationale veiligheidsraad, afgelopen maandag, bleek hoeveel greep hij heeft op de ijzervreters die hij om zich heen heeft verzameld. Een voor een moesten ze hem uitleggen dat ze het helemaal eens waren met zijn plannen om Oekraïne een lesje te leren. Toen Sergej Narysjkin, het ultra-nationalistische hoofd van de buitenlandse veiligheidsdienst SVR, even aarzelde, waste Poetin hem ten overstaan van de kijkers stevig de oren.

Ook de Russische oligarchen hebben geen piep laten horen, hoewel zij al vele tientallen miljarden zijn kwijtgeraakt als gevolg van Poetins campagne tegen Oekraïne. Ongetwijfeld zal de schade voor hen nog veel hoger worden nu Poetin een complete oorlog is begonnen. Maar ze herinneren zich allemaal hoe het is afgelopen met de Russische olietycoon Michaïl Chodorkovski, toen die Poetin in de weg zat. Hij raakte zijn olieconcern Yukos kwijt en bracht tien jaar in een strafkamp door.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat uit metadata is gebleken dat de video waarin Poetin de Russische aanval aankondigt al een paar dagen eerder zou zijn opgenomen. Dat is onjuist. Deze passage is verwijderd.